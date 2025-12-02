Nuevos anteojos aprobados en Estados Unidos podrían ralentizar la miopía infantil

La FDA aprobó gafas para reducir la miopía infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente aprobación en Estados Unidos de una nueva lente oftálmica para niños promete transformar el tratamiento de la miopía infantil. La Food and Drug Administration (FDA) autorizó en septiembre el uso de lentes Essilor Stellest, que, según datos de la empresa, pueden ralentizar la progresión de la miopía hasta en un 70%. Esta tecnología, ya disponible en Europa, Asia y otras regiones, comienza a implementarse en el mercado estadounidense, con la expectativa de reducir el riesgo de problemas visuales graves en la adultez, según informó Associated Press.

¿Qué es la miopía y por qué está aumentando?

La miopía, o dificultad para ver objetos lejanos con claridad, afecta a un número creciente de niños en todo el mundo. El doctor Michael Repka, profesor y oftalmólogo pediátrico en la Johns Hopkins School of Medicine, explicó a Associated Press que entre el 30% y el 40% de los niños en Estados Unidos desarrollarán miopía antes de terminar la secundaria.

Diversos estudios internacionales han vinculado este aumento con el mayor tiempo que los menores pasan en interiores, expuestos a pantallas, libros y otros objetos cercanos a los ojos. Hasta ahora, las opciones de tratamiento eran limitadas. Repka señaló a AP: “Era típicamente y simplemente: ‘Su hijo necesita usar anteojos y tendrá que vivir con ello. Será de por vida y probablemente empeorará en los próximos años’”.

Funcionamiento de los nuevos lentes

A través de la reubicación de la luz sobre la retina, los nuevos lentes pueden ayudar a ralentizar el desarrollo de la miopía en niños.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lentes Essilor Stellest, aprobados por la FDA para niños de 6 a 12 años, están diseñadas para ralentizar el avance de la miopía. Según la FDA, la decisión se basó en datos de la empresa que mostraron una reducción del 70% en la progresión de la miopía tras dos años de uso. La miopía provoca que el ojo se alargue con el tiempo, lo que puede empeorar la visión y aumentar el riesgo de desgarros en la retina, cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina.

La innovación de estas lentes radica en su estructura: incorporan 11 anillos concéntricos con diminutos puntos elevados que ayudan a reenfocar la luz sobre la retina, lo que, según se cree, ralentiza el alargamiento del ojo. Repka comentó a AP que, aunque la hipótesis científica aún debe confirmarse plenamente, “las lentes parecen funcionar independientemente de cómo actúe el mecanismo subyacente”.

Resultados y estudios clínicos

En el estudio presentado por EssilorLuxottica, los niños que usaron las lentes mostraron una reducción del 50% en el alargamiento ocular tras dos años. Actualmente, equipos de investigación en Estados Unidos y otros países realizan estudios independientes para validar estos resultados. Los oftalmólogos destacan que los beneficios potenciales van más allá de preservar la visión, ya que podrían prevenir complicaciones graves asociadas a la miopía severa, como cataratas, glaucoma y desprendimiento de retina.

La miopía grave puede ser un factor para desarrollar enfermedades severas como cataratas y glaucoma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oftalmóloga pediátrica Rupa Wong, radicada en Honolulú, subrayó a Associated Press: “Ahora tenemos una forma de ralentizar ese proceso y tal vez evitar que los niños desarrollen un ojo tan alargado que los ponga en riesgo de ceguera”. EssilorLuxottica informó que el precio sugerido de las lentes es de USD 450. Se prevé que los principales seguros de salud visual en Estados Unidos cubran el costo para los niños que cumplan con los criterios de prescripción establecidos.

Comparación con tratamientos anteriores

Hasta la fecha, la única alternativa aprobada por la FDA para ralentizar la miopía eran los lentes de contacto MiSight, desechables de uso diario, autorizados en 2019 para niños de 8 a 12 años. Estos lentes emplean un enfoque similar para frenar la progresión de la miopía. Sin embargo, la preferencia de muchos padres y médicos se inclina hacia las gafas.

Como señaló la doctora Gupta a AP, “muchos pueden mostrarse reacios a que un niño de tan solo 8 años use lentes de contacto, por lo que las gafas representan una alternativa muy conveniente”. Algunos especialistas también recetan gotas oftálmicas medicadas, aunque estas no cuentan con la aprobación de la FDA para este uso.

Criterios de uso y posibles efectos secundarios

El precio de los anteojos partirá desde los 450 dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de la FDA permite prescribir las lentes a cualquier niño con miopía dentro del rango de edad recomendado. Según la agencia, no se detectaron efectos secundarios graves, aunque algunos niños reportaron alteraciones visuales, como halos alrededor de los objetos al usar las lentes.

Los estudios que respaldaron la aprobación se realizaron en Asia, lo que lleva a algunos expertos estadounidenses a solicitar más investigaciones locales. Repka, quien lidera un estudio en Estados Unidos financiado por los National Institutes of Health, declaró a Associated Press: “Creo que antes de que se utilicen de forma generalizada, necesitaremos datos en Estados Unidos que demuestren su eficacia”.