El Valle de la Muerte en California rompe récord de lluvias pese a ser el lugar más árido de América del Norte

En noviembre, registró su mayor cantidad de precipitaciones desde que existen datos, superando marcas de hace más de un siglo y provocando cierres de carreteras

El Valle de la Muerte
El Valle de la Muerte registró el noviembre más lluvioso de su historia, superando un récord de 115 años con más de 44 milímetros de precipitación. (REUTERS/Ronda Churchill)

Las inusuales lluvias que azotaron el Valle de la Muerte en noviembre han dejado una marca histórica: el lugar más árido de América del Norte registró el noviembre más lluvioso desde que existen registros, con más de 44 milímetros (1,75 pulgadas) de precipitación.

Este fenómeno, que rompió un récord vigente desde hace 115 años, se produjo tras el paso de un potente río atmosférico que impactó el sur de California a mediados de mes.

El evento meteorológico, caracterizado por una extensa franja de humedad en la atmósfera que transporta grandes volúmenes de vapor de agua desde los trópicos, es descrito por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) como un “río en el cielo”.

Las lluvias también pueden desencadenar inundaciones y cortes de electricidad

El terreno rocoso del Valle
El terreno rocoso del Valle de la Muerte aumenta la vulnerabilidad a inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros tras lluvias intensas. (REUTERS/Ronda Churchill)

Aunque estos sistemas suelen beneficiar a la región al recargar los embalses durante la estación seca, también pueden desencadenar inundaciones, deslizamientos de tierra y cortes de electricidad de gran magnitud, especialmente en la Costa Oeste durante el invierno.

En esta ocasión, el río atmosférico llegó de forma anticipada al sur de California, donde normalmente estos fenómenos se presentan más avanzado el invierno.

La tormenta descargó más de 127 milímetros de lluvia en Los Ángeles y superó los 254 milímetros en el aeropuerto de Santa Bárbara, eliminando por completo la sequía que afectaba a la región. Además, el Valle de la Muerte no solo batió su récord mensual, sino que también estableció una nueva marca para el periodo de septiembre a noviembre, conocido como otoño meteorológico.

Las zonas más afectadas debido a las recientes lluvias

Las lluvias excepcionales eliminaron la
Las lluvias excepcionales eliminaron la sequía en Los Ángeles y Santa Bárbara, donde se superaron los 127 y 254 milímetros de lluvia respectivamente. (REUTERS/Ronda Churchill)

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Las Vegas, responsable de los pronósticos para el área del Valle de la Muerte, publicó en X: “El otoño meteorológico (septiembre-noviembre) ya terminó, y estuvo bastante húmedo en algunas partes de nuestra área. - Las Vegas: 73,9 mm (2,91 pulgadas, el segundo más húmedo) - Bishop: 54,9 mm (2,16 pulgadas, el séptimo más húmedo) - Barstow: 51,6 mm (2,03 pulgadas, el noveno más húmedo) - Death Valley: 61,2 mm (2,41 pulgadas, ¡El más húmedo registrado!)”.

En el caso de Furnace Creek, la localidad principal del parque, la precipitación habitual para noviembre es de apenas 2,5 milímetros (0,1 pulgadas). El meteorólogo del NWS Clay Morgan explicó a Newsweek que este año la cifra superó en más de un 1.000 % el promedio mensual.

Algunas vías permanecen inhabilitadas sin fecha estimada de reapertura debido a las intensas lluvias

Las intensas precipitaciones causaron el
Las intensas precipitaciones causaron el cierre de carreteras en el parque nacional, con vías arrasadas y sin fecha estimada de reapertura. (REUTERS/Ronda Churchill)

Las consecuencias de estas lluvias excepcionales se reflejaron en el cierre de varias carreteras dentro del parque, dispuesto por el Servicio de Parques Nacionales (NPS) tras las inundaciones provocadas por la tormenta del 15 de noviembre y las precipitaciones adicionales de los días siguientes.

El NPS detalló: “Las carreteras quedaron completamente arrasadas en algunos lugares y al ingresar se dejarán huellas de neumáticos y caminos trenzados en el desierto a medida que los usuarios intentan localizar lo que alguna vez fue la carretera”.

La región también se encuentra bajo alerta de bajas temperaturas

El NWS prevé temperaturas superiores
El NWS prevé temperaturas superiores a la media y precipitaciones por debajo de lo habitual en el Valle de la Muerte para los próximos días. (REUTERS/Bridget Bennett)

A pesar de la magnitud de las lluvias, hasta el lunes no existía amenaza de nuevas inundaciones en el Valle de la Muerte. No obstante, la región se encontraba bajo alerta de heladas, con previsiones del NWS que advertían temperaturas de hasta -1 ℃.

El meteorólogo Clay Morgan subrayó a Newsweek la vulnerabilidad del área ante estos fenómenos: “El Valle de la Muerte es extremadamente propenso a inundaciones. El terreno es extremadamente duro y rocoso. Es como verter agua sobre una mesa. Por eso, podría haber deslizamientos de tierra, ríos de agua, lodo, rocas, escombros y cualquier otra cosa que pueda arrastrar y que fluya por las carreteras cuesta abajo o dondequiera que caiga”.

De cara a los próximos días, el Centro de Predicciones Climáticas del NWS prevé para el Valle de la Muerte y el sur de California temperaturas superiores a la media y precipitaciones por debajo de lo habitual.

