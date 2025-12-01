Estados Unidos

Trump reafirmó su intención de indultar al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández

“La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, expresó el presidente de Estados Unidos

Guardar
Trump afirmó que la administración
Trump afirmó que la administración de Biden le tendió “una trampa” al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Gobierno del ex presidente Joe Biden “le tendió una trampa” al ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández y justificó así la decisión de concederle un indulto, pese a que el ex jefe de Estado de Honduras recibió en 2024 una condena en tribunales estadounidenses por tres cargos de narcotráfico. El anuncio del indulto se difundió el viernes, pero el mandatario amplió sus argumentos este domingo durante una conversación con la prensa en el Air Force One.

Trump sostuvo que su conclusión surgió después de una revisión interna. “La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa (…) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos”, señaló el presidente.

El mandatario evitó responsabilizar directamente a Biden y dirigió sus críticas al equipo que acompañó al demócrata durante su administración. Trump mencionó que los asesores de Biden formaron parte del supuesto montaje, aunque no señaló nombres ni cargos específicos. La acusación aparece en un contexto político marcado por las elecciones hondureñas, que se llevaron a cabo este domingo, en las que Trump reiteró su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato conservador del Partido Nacional.

El presidente amplió su postura sobre el caso de Hernández y cuestionó los fundamentos que llevaron a la condena del hondureño. “Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida”, afirmó. La frase se refirió a los señalamientos de la Fiscalía estadounidense, que vinculó al ex presidente con actividades vinculadas al narcotráfico desde 2013.

El ex mandatario hondureño Juan
El ex mandatario hondureño Juan Orlando Hernández (EP)

La extradición de Hernández se concretó en abril de 2022, cuando viajó desde Tegucigalpa hacia Nueva York para enfrentar cargos en un tribunal federal. En marzo de 2024, el juez impuso una condena de 45 años de prisión por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y armas, seguida de cinco años de libertad supervisada. La sentencia se basó en testimonios y documentos presentados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El ex mandatario hondureño figuró en reportes judiciales desde 2019, cuando el Departamento de Justicia entregó a los tribunales de Nueva York un expediente que mencionaba su nombre. El documento se incorporó al caso contra su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por delitos vinculados al envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Según la Fiscalía y la Agencia Antidrogas (DEA), Juan Orlando Hernández formó parte de un grupo de individuos investigados desde el año en el que ganó las elecciones presidenciales, con señalamientos vinculados a operaciones relacionadas con la importación de cocaína hacia territorio estadounidense. La acusación describió contactos, protección política y presuntas alianzas entre estructuras criminales y figuras del entorno del ex mandatario.

En 2024, un juez impuso
En 2024, un juez impuso una condena de 45 años de prisión a Hernández por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y armas, seguida de cinco años de libertad supervisada (AP/Elmer Martínez, archivo)

El indulto anunciado por Trump modificó abruptamente la situación judicial del ex presidente hondureño, aunque no alteró los antecedentes documentados en los tribunales. La decisión se produjo sin la presentación pública de nuevos elementos probatorios ni informes adicionales que alteraran la base de la sentencia impuesta en 2024.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Juan Orlando HernándezDonald TrumpEstados UnidosJoe BidenHondurasindultoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Niño de siete años superó un cáncer agudizado y poco frecuente tras recibir pronóstico devastador

Malachi, diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y con expectativas de vida limitadas, logró vencer la enfermedad después de un tratamiento intensivo

Niño de siete años superó

Donald Trump afirmó que la suspensión de decisiones de asilo durará “mucho tiempo”

La medida del Gobierno es en respuesta al ataque de un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington

Donald Trump afirmó que la

Trump dijo que hay “una buena posibilidad” para alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania tras la reunión en Florida

El mandatario estadounidense destacó avances en las conversaciones, aunque su equipo reconoció que “aún queda mucho trabajo por hacer” antes del próximo encuentro con la delegación rusa en Moscú

Trump dijo que hay “una

Tormenta invernal en los Grandes Lagos provoca más de 6.000 cortes de energía en Wisconsin

El colapso de tendidos eléctricos y la caída de nieve pesada dejaron a comunidades sin suministro, mientras cuadrillas trabajaban contrarreloj para restablecer la energía en medio de condiciones adversas

Tormenta invernal en los Grandes

Donald Trump confirmó que habló con el dictador venezolano Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos evitó calificar el diálogo como positivo o negativo y no precisó qué asuntos se abordaron ni los alcances del intercambio

Donald Trump confirmó que habló
DEPORTES
Los filosos dardos entre Red

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

TELESHOW
Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios