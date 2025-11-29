EEUU publica el calendario de pagos del Seguro Social: quién recibe y en qué día durante diciembre y enero

El gobierno de Estados Unidos confirma el calendario oficial de pagos de la Seguridad Social y SSI para diciembre de 2025 y enero de 2026. (Archivo)

El gobierno de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de pagos de la Seguridad Social y del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) para diciembre de 2025 y enero de 2026, un anuncio que impacta a millones de jubilados, personas con discapacidad, menores y adultos mayores que dependen de estos beneficios federales mensuales. Las fechas de depósito mantienen el esquema basado en el día de nacimiento para la mayoría de los titulares, pero incorporan adelantos en feriados y la implementación del ajuste por costo de vida (COLA), que elevará los montos mensuales en el nuevo año.

Según información publicada por la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), los depósitos se realizarán en tres miércoles consecutivos, ordenados según la fecha de nacimiento del beneficiario. Quienes reciben pagos antes de mayo de 1997 los cobrarán en la primera fecha especificada. Estos datos, disponibles en el sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, permiten prever aumentos en promedio de 56 dólares al mes a partir de enero de 2026 por el ajuste anual atado a la inflación y la confirmación de fechas exactas para la planificación presupuestaria familiar.

La organización de pagos mensual obedece a regulaciones federales establecidas en los noventa, que buscan garantizar tanto la previsibilidad para los beneficiarios como la eficiencia administrativa. De acuerdo con la SSA, estas prácticas favorecen la gestión financiera de millones de personas que dependen de estos fondos. También se destacan orientaciones oficiales sobre actualización de información bancaria y consejos de seguridad ante posibles retrasos o fraudes vinculados a los depósitos.

¿Qué días se acreditan los pagos del Seguro Social en diciembre y enero?

El calendario de pagos de la SSA para el cierre de 2025 y el inicio de 2026 estructura las acreditaciones de la siguiente forma, según documentos públicos y la página oficial del organismo:

3 de diciembre de 2025 : Pagos a quienes reciben beneficios desde antes de mayo de 1997.

10 de diciembre de 2025 : Nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes.

17 de diciembre de 2025 : Nacidos entre el 11 y el 20 de cualquier mes.

24 de diciembre de 2025 : Nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

2 de enero de 2026 : Pagos adelantados respecto al 3 de enero por feriado (beneficiarios anteriores a mayo de 1997).

14 de enero de 2026 : Nacidos entre el 1 y el 10.

21 de enero de 2026 : Nacidos entre el 11 y el 20.

28 de enero de 2026: Nacidos entre el 21 y el 31.

De acuerdo con la SSA, “la fecha de pago se determina por el día de nacimiento del trabajador bajo cuyo número se pagan los beneficios”. En todos los casos, si el día regular de pago cae en un día inhábil, el depósito se adelanta al último día hábil anterior.

¿Cómo funcionan los pagos del SSI y qué fechas aplican?

El programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) otorga prestaciones mensuales a personas con ingresos y recursos limitados, principalmente adultos mayores o personas con discapacidad. Según las reglas de la SSA, los pagos de SSI se efectúan el primer día hábil de cada mes. Cuando ese día coincide con un fin de semana o feriado, el pago se adelanta.

Para el ciclo de transición entre años, estas son las fechas confirmadas:

1 de diciembre de 2025 : Pago habitual de diciembre.

31 de diciembre de 2025 : Corresponde al pago de enero de 2026 por el feriado del 1 de enero.

30 de enero de 2026 : Pago para febrero.

27 de febrero de 2026: Pago para marzo.

La dependencia explica que “las personas elegibles ven reflejada la acreditación en su cuenta bancaria en la fecha exacta publicada, según disposiciones federales vigentes”.

¿Cuánto aumentan los beneficios con el COLA 2026?

El ajuste anual por costo de vida, conocido como COLA por su sigla en inglés, garantiza que los beneficiarios del Seguro Social y SSI mantengan el poder adquisitivo frente al aumento de precios. Para 2026, la SSA confirmó un incremento del 2.8% aplicable desde el primer pago de enero.

Según la entidad, el beneficio promedio de jubilación aumentará cerca de 56 dólares mensuales, pasando de 2,015 a 2,072 dólares para un trabajador típico. En el caso de SSI, los montos máximos federales mensuales serán:

Para una persona : 994 dólares.

Para una pareja : 1,491 dólares.

Persona esencial: 498 dólares.

Los beneficiarios recibirán notificaciones individuales por correo con el valor actualizado y pueden consultarlo antes a través de la plataforma “my Social Security” de la SSA.

¿Qué pasa si un beneficiario no recibe el pago esperado o cambia de banco?

Las guías oficiales indican que los beneficiarios deben mantener actualizada la información de su cuenta bancaria para evitar demoras en los depósitos. Esto puede hacerse desde la cuenta personal en el sitio web de la SSA, por teléfono al 1-800-772-1213, o solicitando a su banco que gestione directamente el cambio con la Administración Federal.

En caso de no recibir el pago en la fecha estipulada, la SSA recomienda corroborar primero que los datos del banco sean los correctos y, después, comunicarse con los canales oficiales para resolver el incidente.

La agencia alerta sobre la necesidad de evadir fraudes: “La Administración del Seguro Social nunca solicitará información personal por teléfonos ni mensajes no solicitados. Desconfíe de comunicaciones imprevistas que pidan información confidencial.”

¿Qué diferencias hay entre SSI y el Seguro Social tradicional?

El Seguro Social tradicional entrega beneficios de jubilación, viudez o discapacidad asociados al historial laboral y los aportes de cada persona. Por el contrario, SSI depende de la situación económica del solicitante y de parámetros de residencia y recursos. El SSI forma parte del sistema de seguridad social estadounidense pero se financia a través de impuestos generales y no de las contribuciones de la nómina.

Algunos estados pueden ofrecer subsidios adicionales al monto federal de SSI; las reglas y requisitos pueden consultarse en la web de la SSA.

¿Cómo se notifican las novedades o cambios en los beneficios?

Cada otoño, la SSA hace público el anuncio del COLA a través de sus plataformas digitales y envía notificaciones físicas a cada beneficiario cerca de diciembre. En paralelo, quienes utilicen la herramienta “my Social Security” pueden recibir alertas electrónicas y consultar el monto de sus pagos en línea.

“El acceso a información precisa y de primera mano es fundamental para mitigar errores y fraudes”, señala la SSA en sus manuales oficiales.

¿Qué otras reglas determinan los montos y la elegibilidad de pagos?

Para los beneficios tradicionales, la cantidad depende de los ingresos durante la vida laboral y los años de contribución. En el SSI, los límites federales para 2026 serán de 2,019 dólares en ingresos mensuales para adultos elegibles en un núcleo familiar, cifra sujeta a revisiones semestrales. Cualquier cambio en situación económica, lugar de residencia o integración familiar debe reportarse, ya que puede modificar la cuantía o la elegibilidad según la SSA.

Recomendaciones prácticas y cómo evitar problemas de cobro

La SSA sugiere a todos los beneficiarios:

Revisar y mantener actualizada la información en “my Social Security” para confirmar la fecha de cada pago.

Consultar sólo fuentes oficiales para conocer las fechas específicas, cambios de montos o nuevas reglas.

Reportar cualquier irregularidad, fraude o retraso mediante los teléfonos y plataformas oficiales.

Acceder a información en español, tanto en línea como en oficinas locales de la SSA.

Como indican los manuales de la agencia, “garantizar la recepción oportuna y segura de los pagos es parte integral del compromiso con la ciudadanía”.

Cuál es el impacto directo para los beneficiarios y próximos pasos

El nuevo calendario y los incrementos del COLA otorgan previsibilidad a quienes dependen de la Seguridad Social y SSI para gastos básicos, pago de alquiler, alimentación y atención sanitaria. El gobierno federal anticipa que el cumplimiento del calendario reducirá consultas y aumentará la transparencia, al tiempo que el ajuste por inflación protege el ingreso de los beneficiarios ante subidas de precios.

Con la programación oficial publicada y los canales de consulta disponibles, la expectativa es que el proceso de cobro en diciembre y enero no presente demoras y que el aumento adicional se refleje a partir de los primeros pagos de 2026 para todos los inscritos según las reglas federales vigentes.