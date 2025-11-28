Se espera que las compras online del Black Friday alcancen un récord, según datos

Las ventas online en el Día de Acción de Gracias 2025 alcanzaron un récord de 6.400 millones de dólares en Estados Unidos, según Adobe Analytics. (REUTERS/Toby Melville)

La temporada de compras navideñas en Estados Unidos arranca este año con un récord previsto de ventas online durante el Día de Acción de Gracias, consolidando expectativas altas para el consumo en Black Friday y los días siguientes. Este fenómeno impacta tanto a consumidores como a grandes y pequeños minoristas, y se produce en un contexto caracterizado por la inflación persistente y señales mixtas sobre la economía de Estados Unidos. La evolución de las compras digitales en estas fechas funciona como un termómetro clave para medir el comportamiento económico en el cierre de 2025.

Según cifras actualizadas de Adobe Analytics, el gasto online alcanzó 6.400 millones de dólares en Thanksgiving, lo que equivale a un aumento de 5% respecto al año pasado. Para el periodo Black Friday–Cyber Monday, la National Retail Federation (NRF) proyecta que más de 182 millones de consumidores participarán en las jornadas de ofertas, lo que, de confirmarse, marcaría un nuevo récord y un nivel de actividad intensa en todo el país.

El peso de estos datos se explica porque el consumo privado representa cerca de dos tercios del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, según el Bureau of Economic Analysis. Movimientos en las ventas de estas fechas influyen en las previsiones de compañías del sector, grandes cadenas minoristas y organismos económicos nacionales.

¿Cuánto se está gastando online en el Día de Acción de Gracias y Black Friday 2025?

Datos de Adobe Analytics confirman que las compras online para Thanksgiving alcanzan 6.400 millones de dólares, consolidando un crecimiento del 5% sobre 2024 y superando las expectativas iniciales de la firma. Estas cifras se relacionan directamente con rebajas y promociones en electrónica, electrodomésticos, juguetes y muebles, según informa Adobe. La compañía espera que el gasto online de Black Friday supere el récord del año previo, con una proyección de alza superior al 8%.

“El volumen de descuentos que ofrecen los minoristas impulsa una alta demanda, sobre todo en tecnología y artículos para el hogar”, sostiene Vivek Pandya, analista principal de Adobe, citado por CNBC.

El consumo privado, que representa dos tercios del PIB de EE.UU., se ve impulsado por el crecimiento de las ventas navideñas online. (REUTERS/Mike Blake)

¿Cuántas personas se espera que participen en Black Friday y Cyber Monday 2025?

La National Retail Federation estima que más de 182 millones de personas participarán en compras entre Black Friday y Cyber Monday, una cifra que, según la entidad, supera todas las estimaciones anteriores y revela la magnitud del fenómeno. La agencia proyecta que las ventas de la temporada navideña 2025 podrían estar entre 966.000 y 975.000 millones de dólares.

Según David French, vicepresidente senior de la NRF, “los consumidores se muestran decididos a buscar promociones, a pesar de la presión de precios y la inflación”, afirma el vocero en una declaración institucional.

¿Qué rol está teniendo la inteligencia artificial en las compras online?

El uso de inteligencia artificial está reconfigurando la experiencia de compra digital. Adobe informó que el tráfico web originado por asistentes virtuales y chatbots de IA creció un 725% frente al año pasado, según datos de la propia organización. Además, quienes llegan a las tiendas online a través de recomendaciones de IA tienen un 54% más de probabilidad de concretar una compra respecto a quienes ingresan por otros canales.

En palabras de Adobe en su reporte a medios financieros: “El uso de asistentes digitales acelera las decisiones de los consumidores y aumenta el valor de sus compras”.

Más de 182 millones de estadounidenses participaron en las compras de Black Friday y Cyber Monday, consolidando el auge del comercio digital. (REUTERS/Toby Melville)

¿Cómo afectan la inflación y el contexto económico a las primeras cifras de la temporada navideña en EE.UU.?

La Universidad de Michigan detecta en su índice de confianza del consumidor una disminución respecto a años anteriores, con valores en noviembre de 2025 que reflejan incertidumbre en los hogares por la persistencia de la inflación. El índice se sitúa en niveles similares a los registrados en los picos inflacionarios de períodos previos. Según expertos de la universidad, el aumento sostenido de precios y la moderación del empleo alimentan la cautela en los patrones de consumo.

A esto se agregan reportes de empresas como Chipotle y McDonald’s, que informan descensos en la frecuencia de visitas de clientes de ingresos bajos y medios, lo que respalda las señales de que la inflación o el menor crecimiento en el mercado laboral afectan segmentos esenciales para el sector comercial.

¿Cuáles son los productos con mayores descuentos en Black Friday 2025?

Adobe Analytics, así como medios como CNN Business, identifican que los principales descuentos se concentran este año en:

Electrónica (televisores, smartphones, laptops).

Electrodomésticos inteligentes y tradicionales.

Juguetes infantiles y juveniles.

Muebles y artículos de decoración para el hogar.

Compañías como Walmart y Target intensifican la promoción online de estos productos para captar el interés de compradores anticipados y optimizar su presencia digital durante la jornada.

La inteligencia artificial generó un aumento del 725% en el tráfico hacia tiendas digitales y elevó el ticket promedio de compra. (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

¿Qué impacto puede tener el récord de ventas online en la economía estadounidense?

La Reserva Federal evalúa en sus boletines públicos la relación entre consumo privado y desempeño económico general. El seguimiento diario de las ventas en Black Friday y Cyber Monday determinará si la campaña festiva logra contrarrestar el efecto de inflación y desaceleración que experimentan algunos rubros. El comportamiento de estas variables es observado por bancos, empresas manufactureras y organismos estatales para ajustar proyecciones de actividad e inversión para el primer semestre de 2026.

Las próximas horas y días serán clave para consolidar las cifras definitivas, ajustar proyecciones de campaña y determinar el balance final del periodo más importante del comercio minorista estadounidense.