Besó a su novio después de apuñalarlo y decir que él se lo provocó; ahora es condenada por una larga lista de delitos

Samantha Krebs, de Appleton, Wisconsin, recibe condena por el asesinato de su pareja Joey Carnot, según sentencia judicial. (Outagamie County Sheriff)

Samantha Krebs, una mujer de 40 años de Appleton, Wisconsin, finalmente ha sido condenada por el cruel asesinato de su pareja, Joey Carnot el año pasado, a quien apuñaló fatalmente antes de despedirse de la víctima con un beso.

La sentencia, dictada esta semana, estableció cadena perpetua con posibilidad de supervisión extendida después de 36 años.

Tras el ataque, según testigos citados por People, la mujer se despidió de la víctima con un beso y, acto seguido, intentó convencer a quienes presenciaron la escena de que Carnot se había infligido las heridas.

La investigación reveló que Krebs, apuñaló mortalmente a Carnot el 18 de julio de 2024

Testigos relataron que Krebs intentó convencerlos de que Joey Carnot se autoinfligió las heridas tras el apuñalamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relato de los hechos recogido en la denuncia penal indica que amigos de la pareja llegaron al apartamento que compartían y hallaron a Carnot gravemente herido por arma blanca.

Krebs permanecía en el lugar y, según los testigos, insistió en que Carnot se había apuñalado a sí mismo antes de que ella lo besara y se marchara. Otro testigo declaró a los investigadores que Carnot había manifestado previamente su temor a ser apuñalado por Krebs, lo que aportó un elemento de premeditación al caso.

Uno de los testigos relató a las autoridades que escuchó a Krebs decir: “No puedo volver a prisión”, una frase que los fiscales consideraron clave para entender su motivación y su intento de manipular la versión de los hechos.

El historial delictivo de Krebs fue un elemento central durante el proceso judicial

El historial delictivo de Samantha Krebs, con treinta y siete condenas previas, fue clave en la decisión del tribunal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los fiscales detallaron ante el tribunal que la acusada acumulaba 37 condenas a lo largo de más de una década, incluyendo delitos por posesión de drogas, agresión y tenencia de armas. Además, en el momento del crimen, se encontraba bajo libertad condicional. Esta circunstancia, según la fiscalía, reforzaba la necesidad de una condena ejemplar, al considerar que representaba un riesgo persistente para la sociedad.

Los documentos judiciales, citados por People, precisan que entre 2011 y 2022, Krebs fue condenada por posesión de metanfetamina, heroína y cocaína, lesiones por uso negligente de armas y múltiples cargos de agresión. La fiscalía argumentó que este historial justificaba la solicitud de cadena perpetua, subrayando la reincidencia y la peligrosidad de la acusada.

Durante la audiencia de sentencia, la familia de la víctima expresó el profundo dolor causado por la pérdida

La madre de Carnot compartió ante el tribunal: “El dolor no desaparece. Sueño con él, solo para despertar y darme cuenta de que ya no está con nosotros. Se me rompe el corazón una y otra vez”, según recogió People.

La hermana de la víctima añadió que Carnot “tenía un corazón enorme y haría cualquier cosa por cualquiera”, y recordó que su risa era contagiosa.

En su declaración ante el juez, Krebs sostuvo que amaba a Carnot y que sus acciones fueron consecuencia de “decisiones trágicas” tomadas bajo los efectos de las drogas y en estado de shock.

Negó ser responsable de la muerte de su pareja, aunque reconoció haber cometido errores

Durante el juicio, Krebs negó ser responsable del homicidio y atribuyó sus acciones a decisiones trágicas bajo los efectos de las drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nunca entenderé... que alguien pudiera creer, ni por un segundo, que lastimaría a Joey, causándole la lesión que lo llevaría a la muerte. De ninguna manera. De ninguna manera”, afirmó Krebs ante el tribunal, insistiendo en su inocencia respecto al homicidio, pero admitiendo su responsabilidad en las malas decisiones tomadas bajo los efectos de las drogas.

El juez Vincent Biskupic desestimó la versión de Krebs, calificando partes de su relato de “fantasía” y señalando que su pasado vinculado al consumo de drogas debía haberle servido de advertencia sobre el riesgo de un desenlace violento.

Al dictar la sentencia de cadena perpetua con posibilidad de supervisión extendida tras 36 años, el magistrado expresó su esperanza de que Krebs utilice su tiempo en prisión preventiva para “hacer algo diferente”.

Además de la condena, el tribunal ordenó a Krebs el pago de más de 8.000 dólares en concepto de restitución, según informó People.