Estados Unidos realizó entrenamiento nocturno de desembarco con el apoyo del USS Gerald R. Ford en el Mar Caribe

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo realizó operaciones de vuelo nocturno en el Mar Caribe

En medio de la escalada de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, la Marina de Estados Unidos difundió nuevas imágenes de las operaciones nocturnas que realiza el USS Gerald R. Ford en el mar Caribe. El material, publicado en X, muestra maniobras aéreas sobre la cubierta del portaaviones, donde el personal guía despegues y aterrizajes con barras luminosas en un entorno de baja visibilidad. Las secuencias registran el movimiento continuo de aeronaves y la coordinación de tripulaciones cerca de helicópteros y puntos de apoyo técnico.

“La cubierta de vuelo nunca duerme”, y las operaciones responden al despliegue de fuerzas estadounidenses en apoyo al Comando Sur para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y reforzar la seguridad regional.

La Marina de Estados Unidos difunde imágenes de maniobras aéreas y coordinación de tripulaciones sobre la cubierta del Gerald R. Ford

El buque, considerado el más grande del mundo, mantiene actividades desde su llegada al Caribe. A comienzos de mes, la Marina estadounidense informó que el portaaviones había cruzado el estrecho de Gibraltar antes de avanzar hacia aguas caribeñas, donde se sumará al operativo estadounidense contra el narcotráfico. De acuerdo con la comunicación oficial, las maniobras buscan asegurar la preparación de la flota en el área de operaciones de la Sexta Flota y sostener la capacidad de respuesta.

El desplazamiento del Gerald R. Ford y su grupo de ataque constituye el mayor movimiento naval de Estados Unidos en el Caribe desde la Guerra del Golfo.

El despliegue del Gerald R. Ford constituye el mayor movimiento naval estadounidense en el Caribe desde la Guerra del Golfo

El avance del portaaviones ocurre en un contexto de mayor presión militar sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Autoridades estadounidenses sostienen que estructuras vinculadas al llamado “Cártel de los Soles” operan desde territorio venezolano y envían cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Washington considera estas redes una amenaza directa para su seguridad y mantiene operaciones ampliadas en la región.

El Pentágono reportó el sábado reciente ejercicios de desembarco anfibio del Cuerpo de Marines en Puerto Rico, como parte del entrenamiento asociado al despliegue en el Caribe. El Comando Sur publicó imágenes en X de un aerodeslizador LCAC transportando tropas y vehículos, acompañado por helicópteros UH-1Y y Apache. También se observaron unidades en vehículos Polaris MRZR realizando movimientos de aseguramiento e infiltración.

El portaaviones apoya al Comando Sur en la lucha contra el narcotráfico y refuerza la seguridad regional en aguas caribeñas

Estas actividades se suman a ejercicios con fuego real difundidos en semanas anteriores y forman parte de la estrategia estadounidense de interdicción marítima.

El Gerald R. Ford, con capacidad para cerca de 4.500 tripulantes y unas 70 aeronaves, opera con energía nuclear y cuenta con un sistema electromagnético de lanzamiento de aviones, radares avanzados y misiles de autodefensa. La Marina estadounidense lo describe como la plataforma de combate más capaz de su flota.

El portaaviones, botado en 2013 y puesto en servicio en 2017, encabeza la nueva clase que reemplaza progresivamente a los buques Nimitz. La fuerza naval de Estados Unidos opera once portaaviones: diez de la clase Nimitz y el Gerald R. Ford.

Washington considera al Cártel de los Soles una amenaza directa para los Estados Unidos y señala a Nicolás Maduro como el líder de un grupo narcoterrorista (AP/ARCHIVO)

El traslado del buque al Caribe se produjo luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara su salida del Mediterráneo oriental para reforzar la presencia militar en el hemisferio occidental. Un militar citado por Infobae informó que el grupo de ataque ya se encuentra en la región.

Según un comunicado del Pentágono, la misión busca incrementar la capacidad estadounidense para detectar, vigilar e interrumpir actividades ilícitas en el área.