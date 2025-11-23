Seguridad Social anunció un importante incremento para jubilados y beneficiarios a partir de enero 2026 en EEUU

El ajuste anual del COLA eleva el pago promedio por retiro a 2.064 dólares mensuales a partir de enero de 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos confirmó un aumento del 2,8 % en los pagos mensuales de la Seguridad Social para 2026, un ajuste que beneficiará a más de 75 millones de ciudadanos, incluidos jubilados, cónyuges, sobrevivientes, personas con discapacidad y beneficiarios del programa SSI (Ingreso de Seguridad Suplementario).

Según publicó The Economic Times, la medida se aplicará automáticamente a partir de enero de 2026, con una primera notificación para los beneficiarios en línea hacia finales de noviembre y por correo en diciembre.

El ajuste, conocido como COLA (Ajuste por Costo de Vida), busca preservar el poder adquisitivo de quienes dependen de la Seguridad Social en un contexto de creciente inflación y aumento del costo de vida en los Estados Unidos.

Más de 75 millones de estadounidenses verán incrementados sus pagos debido al aumento del 2,8 % confirmado para 2026. (REUTERS/Dado Ruvic)

Monto por beneficiario

La entidad detalló que el pago promedio para un jubilado pasará de 2.008 a 2.064 dólares mensuales, lo que representa un incremento automático de 56 dólares. De igual manera, los cónyuges verán aumentar su prestación media de 954 a 981 dólares, mientras que los sobrevivientes recibirán 1.619 dólares al mes, lo que supone 44 dólares adicionales respecto al promedio anterior. Para personas con discapacidad, el pago medio en 2026 será de 1.627 dólares.

Estas cifras reflejan las nuevas condiciones de distribución de la Seguridad Social estadounidense. Aproximadamente 7,5 millones de personas que reciben SSI percibirán el ajuste desde el 31 de diciembre de 2025, coincidiendo con el calendario del año fiscal del programa. La mayoría de los beneficiarios no necesitarán realizar ningún trámite para acceder a los nuevos montos; los ajustes se procesarán de manera automática.

El aumento de 2,8 % en el COLA está basado exclusivamente en factores económicos, en particular la inflación y el índice de salario nacional, descartando vínculos con estímulos económicos, cambios fiscales o ayudas temporales.

Las prestaciones para cónyuges, sobrevivientes y personas con discapacidad también aumentarán desde el inicio del próximo año. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Importancia del programa

De acuerdo con la administración del programa “el COLA existe para proteger a los beneficiarios de la pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo”. De acuerdo con las estadísticas reportadas, el ajuste promedio anual en la última década fue de 3,1 %. El nuevo porcentaje responde a los datos recogidos durante 2025, que identificaron un contexto de incrementos sostenidos en rubros como “alimentos, alquiler, atención médica y servicios públicos”.

A pesar del carácter automático de estos cambios, persiste la confusión entre parte de la población, ya que “el 19 % de los jubilados cree erróneamente que la Seguridad Social no se ajusta a la inflación”, según encuestas citadas por The Economic Times.

La publicación también subraya la importancia del conocimiento de los límites de ingresos anuales para aquellos que trabajan y reciben beneficios, ya que en 2026 el límite ascenderá a 24.480 dólares, con un máximo de 65.160 dólares para quienes aún no alcanzan la edad de jubilación completa.

El límite de ingresos para quienes trabajan y reciben beneficios sube a 24.480 dólares anuales en 2026, según la Administración del Seguro Social. (REUTERS/Rick Wilking)

Para los empleados que reciben la prestación antes de la edad plena, se implementará la retención de un dólar por cada tres dólares percibidos que excedan el tope establecido. Una vez alcanzada la edad de jubilación completa, las deducciones dejarán de aplicarse y las prestaciones volverán a su monto íntegro de forma automática.

Quienes deseen conocer los detalles actualizados de sus pagos podrán acceder a la información sobre el nuevo COLA y cualquier deducción a través de la cuenta en línea “my Social Security” a partir de noviembre de 2025.

Una notificación física también llegará a los domicilios de los beneficiarios en diciembre. Las actualizaciones sobre primas de Medicare se publicarán en el centro de mensajes del mismo portal, permitiendo revisión anticipada de los depósitos mensuales netos antes de que comiencen las transferencias efectivas en 2026.

Si alguna notificación se extravía o retrasa, el pago aumentado se depositará automáticamente en enero, y se recomienda consultar el estado de la cuenta en línea o contactar oficinas oficiales de la Administración del Seguro Social para despejar dudas.