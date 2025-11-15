Estados Unidos

Las películas más populares de Hulu Estados Unidos que no podrás dejar de ver

En la actualidad, Hulu y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Hulu. (Infobae).

Si no sabes qué este fin de semana, el listado de las películas más populares en Hulu Estados Unidos de los últimos días puede darte una pista.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Top de películas más vistas en Hulu en Estados Unidos

1. Joy to the World

2. Crepúsculo

La joven Bella Swan siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre, a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituo al misterioso y atractivo Edward Cullen, un joven distinto a los demás que esconde un secreto..

3. Las últimas vacaciones

Georgia Byrd (Queen Latifah), una tímida dependienta de Nueva Orleáns, lleva una vida insignificante. Cuando se entera de que le quedan solamente tres semanas de vida, decide hacer realidad su sueño: viajar a Europa. Durante sus vacaciones, no teniendo nada que perder, experimenta una auténtica metamorfosis que afecta a todos los que la rodean. (FILMAFFINITY)

4. The Interview

5. No respires 2

El ciego se ha estado escondiendo durante años en una cabaña aislada y ha acogido y criado a una niña que perdió a sus padres en un incendio en una casa. Su tranquila existencia se hace añicos cuando un grupo de secuestradores aparece y se lleva a la niña, lo que obliga al Ciego a dejar su refugio seguro para rescatarla.

6. El reencuentro

Unos amigos de la universidad se reúnen después de 15 años durante unas vacaciones de Navidad. Allí descubrirán lo fácil que resulta que reaparezcan sentimientos y rivalidades que creían ya olvidadas

7. La trinidad limpia (The Unholy Trinity)

Descrita como una historia de venganza, oscuros secretos y tesoros enterrados, la película tiene como turbulento telón de fondo el Montana de 1870. Se sitúa en los momentos previos a la ejecución de Isaac Broadway, que encarga a su hijo, Henry (Lessard), una tarea imposible: asesinar al hombre que le inculpó de un crimen que no cometió. Con la intención de cumplir su promesa, Henry viaja a la remota ciudad de Trinity, donde un giro inesperado de los acontecimientos le atrapa en la ciudad y le deja atrapado entre Gabriel Dove (Brosnan), el nuevo sheriff de la ciudad y una misteriosa figura llamada San Cristóbal (Jackson).

8. Casino Royale

La primera misión del agente británico James Bond como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre, banquero de los terroristas de todo el mundo. Para detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Al principio a Bond le disgusta Vesper Lynd, la hermosa oficial del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una atracción mutua.

9. Destino de caballero

Edad Media, siglo XIV. William es un joven plebeyo extraordinariamente dotado para justas y torneos. Tras la repentina muerte de su maestro, en compañía de sus amigos y escuderos Roland y Wat, se lanza a la aventura y se hace pasar por un noble caballero. Durante sus viajes conocerá a Chaucer, un escritor que falsificará un árbol genealógico que justifique el título nobiliario del que se ha apropiado.

10. La saga Crepúsculo: Luna nueva

Edward Cullen decide abandonar a Bella Swan para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black, su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros y su lealtad es puesta a prueba..

11. 40 Acres

Hailey Freeman y su familia son los últimos descendientes de granjeros afroamericanos que se establecieron en 1875 en las zonas rurales de Canadá tras la primera Guerra Civil. En un futuro diezmado por la hambruna, luchan por oponer su última resistencia a quienes pretenden arrebatarles su hogar.

12. La saga Crepúsculo: Eclipse

En esta tercera entrega de la exitosa saga de vampiros de las novelas de Stephenie Meyer, Bella tendrá que elegir entre Edward y Jacob. La ciudad de Seattle es devastada por una serie de misteriosos asesinatos que va en aumento, mientras una vampiresa busca venganza. Bella debe escoger entre su amor por Edward y su amistad con Jacob, consciente de que su decisión puede iniciar una batalla entre vampiros y licántropos. Rodeada de peligro y con su graduación acercándose, ahora se enfrenta a la decisión más importante de su vida.

13. La mano que mece la cuna (The Hand That Rocks the Cradle)

Una madre de familia acomodada contrata a Polly Murphy como niñera, pero pronto descubre que esta mujer no es quien dice ser. Remake de "La mano que mece la cuna" (1992).

14. El sueño de mi vida

Lo único que desea Jenna Rink en su décimotercer cumpleaños es ser guapa y popular. Tras una experiencia humillante delante del chico más guay de la escuela, Jenna desea fervientemente tener una nueva vida. Milagrosamente su deseo se hace realidad: de la noche a la mañana pasan 17 años y ella despierta convertida en una mujer de treinta.

15. A Christmas in Tennessee

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Hulu

Hulu también se ha posicionado
Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Hulu)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.

Con esto ahora Hulu opera junto a Disney, pero se enfoca principalmente en la transmisión de los programas de televisión más recientes de mucho canales populares en Estados Unidos (casi inmediatamente después de su transmisión en vivo); así como ver contenido original, películas y documentales.

A diferencia de otras plataformas, Hulu permite a sus usuarios acceder a series y programas de 75 canales, incluyendo noticias locales y deportes. En su servicio se incluye Disney Channel, ESPN, CBS, NBC, Fox, Discovery Channel, TLC, Motor Trend, Animal Planet, MTV, Comedy Central, VH1, NickToons, Paramount, entre otros.

Hulu también cuenta con contenido original, sienndo su primera producción Battleground, Day in the Life, Up to Speed, Don't Quit Your Daydream, Flow, The Awesomes y We Got Next.

Entre una de sus características principales se tiene que en 2019 Hulu habilitó la función de ver contenido sin conexión a internet, dejando que sus suscriptores puedan descargar hasta 25 títulos en cinco dispositivos diferenres para ver el contenido en 30 días como fecha límite.

