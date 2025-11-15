Estados Unidos

Emitieron alerta de viaje para cientos de miles de personas en tres estados de EEUU por posibles lluvias heladas y nieve

Las previsiones oficiales anticipan condiciones invernales capaces de complicar traslados regionales debido a la combinación de hielo, precipitaciones y superficies resbaladizas

El Servicio Meteorológico Nacional emite alertas de clima invernal por lluvias heladas y nieve en Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire. (Photo by Joseph Prezioso / AFP)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió alertas de clima invernal para amplias zonas de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire durante el fin de semana del 15 al 17 de noviembre de 2025, ante la previsión de lluvias heladas y acumulaciones leves de nieve capaces de afectar los desplazamientos de cientos de miles de residentes y viajeros. Las dificultades previstas en rutas y vías urbanas han activado protocolos preventivos por parte de las autoridades meteorológicas y de gestión de emergencias, frente a un escenario de potenciales accidentes y demoras en la movilidad.

De acuerdo con reportes oficiales del NWS, publicados en sus oficinas de Albany (Nueva York), Burlington (Vermont) y Gray (Maine, encargada de Nuevo Hampshire), los avisos incluyen advertencias específicas por formación de hielo, carreteras resbaladizas y riesgos de cortes de energía eléctrica por la acumulación de hielo en árboles y tendidos. Los avisos cubren desde la tarde del sábado hasta primeras horas del domingo y se encuentran dirigidos a residentes y viajeros en zonas rurales y urbanas. La plataforma climática The Weather Channel y la agencia federal NOAA confirman la vigencia y los detalles técnicos de los pronósticos.

Según ha publicado Newsweek y confirman los boletines oficiales, este tipo de eventos marca uno de los primeros desafíos de la temporada de invierno boreal para la infraestructura de transporte terrestre en la región nororiental de Estados Unidos. El área afectada comprende tanto corredores locales de alto tránsito como rutas hacia destinos turísticos, incrementando la atención pública en vísperas del período de viajes por festividades.

¿Qué parte de Nueva York, Vermont y Nuevo Hampshire está bajo alerta por hielo y nieve?

Los informes del NWS de Albany incluyen a los condados de Hamilton, Warren y Fulton en el norte de Nueva York, donde se proyectan acumulaciones de hielo de hasta 2,5 milímetros y hasta 2,5 centímetros de nieve. Localidades como Bolton Landing, Warrensburg, Sabattis y Caroga Lake están dentro de las zonas bajo advertencia. El NWS de Burlington incorpora los condados de Franklin, Clinton y Essex en Vermont, donde también se advierte la acumulación de hasta 5 milímetros de hielo. Para Nuevo Hampshire, la oficina de Gray señala a los condados de Carroll, Grafton y Coos, abarcando ciudades como Conway, Woodstock, Bethlehem y Albany, de acuerdo con la información publicada por la NOAA y The Weather Channel.

Las autoridades advierten riesgos de accidentes y cortes de energía por acumulación de hielo en carreteras y tendidos eléctricos del noreste de Estados Unidos. (AP Foto/Lisa Rathke)

¿Hasta cuándo rigen las alertas de clima invernal en el noreste de Estados Unidos?

Las advertencias vigentes del Servicio Meteorológico Nacional en la región abarcan desde las 16:00 del sábado 15 de noviembre hasta las primeras horas del domingo 16. Según el último boletín consultado, el periodo de mayor riesgo ocurre durante la noche y la madrugada. En algunos sectores de Vermont, las alertas permanecen hasta las 07:00 del domingo. Los avisos podrían ajustarse si se modifican las condiciones meteorológicas, conforme a las actualizaciones periódicas de la NOAA.

¿Qué riesgos supone la lluvia helada en caminos y ciudades del noreste?

La lluvia helada y la nieve pueden formar películas delgadas de hielo sobre superficies como carreteras, puentes y aceras. El NWS advierte un incremento en la posibilidad de accidentes viales, caídas y cortes de energía por la acumulación de hielo en cables y árboles. “Incluso acumulaciones ligeras pueden provocar superficies resbaladizas, elevando el riesgo de accidentes y lesiones”, detalla el organismo en sus boletines regionales. El tránsito en carreteras secundarias, caminos rurales y zonas urbanas con poco tratamiento resulta especialmente vulnerable. Newsweek y The Weather Channel destacan el peligro de las primeras precipitaciones congeladas de la temporada, debido a la menor preparación de la superficie y la cantidad de tráfico habitual para esta época.

Los condados de Hamilton, Warren y Fulton en Nueva York, y Franklin, Clinton y Essex en Vermont, se encuentran bajo advertencia por hielo y nieve. (AP Foto/Gene J. Puskar)

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para enfrentar esta tormenta invernal?

Las principales recomendaciones informadas por el NWS y la NOAA incluyen:

  • Posponer viajes no urgentes y evitar trayectos nocturnos.
  • Revisar los reportes meteorológicos antes de salir.
  • Adaptar la velocidad y el modo de manejo al estado de las rutas.
  • Mantener los vehículos equipados con cadenas, materiales antideslizantes, mantas y alimentos básicos.
  • Tomar precauciones extras al caminar sobre aceras, rampas o zonas en sombra.

El Departamento de Transporte de Nueva York y la Agencia de Manejo de Emergencias de Vermont confirmaron la distribución de sal y agentes anti-hielo en rutas y accesos prioritarios. Las cuadrillas estatales están en alerta para responder ante caídas de ramas o interrupciones del tendido eléctrico.

¿Cómo impacta esta situación a los residentes y a los viajes previstos por temporada?

La lluvia helada y las condiciones invernales pueden afectar rutas utilizadas para la logística local y los desplazamientos propios del inicio del ciclo festivo en el país, según informes de Newsweek. Los expertos consultados por la NOAA prevén demoras en el transporte terrestre y una posible reorganización de los vuelos y servicios públicos. Las autoridades sugieren a los residentes mantenerse informados a través de canales oficiales y adaptar sus planes de viaje a las actualizaciones que realicen el NWS y los distintos departamentos estatales a lo largo del fin de semana.

