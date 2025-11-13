Estados Unidos

Pagos de Seguridad Social en diciembre de 2025: cuáles son las fechas clave en Estados Unidos

Millones de personas esperan la acreditación de beneficios, que se distribuirán según el día de nacimiento y tipo de prestación

Guardar
El calendario de pagos de
El calendario de pagos de diciembre de 2025 distribuirá los beneficios entre más de 70 millones de personas en Estados Unidos. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Millones de estadounidenses aguardan el calendario de pagos de la Seguridad Social para diciembre de 2025, que definirá la fecha en que recibirán uno de los principales apoyos económicos del país. Según datos oficiales, más de 70 millones de personas en Estados Unidos dependen de estos aportes mensuales, fundamentales para el sostén de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por fallecimiento de familiares.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha establecido un cronograma escalonado para la distribución de los pagos con el objetivo de evitar la saturación del sistema. De acuerdo con la información publicada por Newsweek, el calendario de diciembre de 2025 comienza el lunes 1 de diciembre, día en que se realizan los desembolsos de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

El miércoles 3 de diciembre se efectúan los pagos de la Seguridad Social para quienes además perciben SSI. Las siguientes entregas se realizan en función del día de nacimiento de los beneficiarios: el miércoles 10 para quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes; el miércoles 17 para los nacidos entre el 11 y el 20; y el miércoles 24 para quienes celebran su cumpleaños entre el 21 y el 31.

Cada año, la Seguridad Social
Cada año, la Seguridad Social brinda apoyo financiero a jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes en todo el país. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El organismo aclaró que en ocasiones los pagos pueden adelantarse. “Cuando el primer día del mes cae en fin de semana o es feriado federal, recibe el pago de SSI el último día hábil previo al inicio del mes. Esto significa que pueden darse dos pagos de SSI en el mismo mes”, explicó la SSA en un comunicado reproducido por CBS News. Desde la agencia enfatizaron que “no se trata de un pago duplicado del mes anterior, así que no es necesario que nos contacten para reportar el segundo pago”.

En esta línea, quienes reciben SSI percibirán en diciembre no solo el pago correspondiente al primer día, sino también el depósito anticipado para enero de 2026, dado que el 1 de enero es un feriado a nivel federal. El pago adelantado se fijó para el 31 de diciembre de 2025.

La estructura del sistema prevé excepciones según diversas variables. Quienes comenzaron a recibir beneficios de jubilación, viudez o auxilio conyugal antes de mayo de 1997, o quienes simultáneamente reciben SSI, están sujetos a cronogramas diferentes. El SSI lleva apoyo mensual a adultos mayores con ingresos limitados y a personas con discapacidad o ceguera.

El pago de 56 dólares
El pago de 56 dólares adicionales por mes para jubilados comenzará a aplicarse con el ajuste de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

COLA 2026

Un aspecto clave para diciembre será el ajuste anual por costo de vida (COLA). La SSA confirmó un aumento del 2,8% que se comenzará a aplicar a partir de diciembre de 2025 para receptores de SSI y desde enero de 2026 para el resto de los beneficiarios de la Seguridad Social. Esto se traducirá en un promedio de 56 dólares adicionales por mes en el ingreso de un jubilado estándar.

“La Seguridad Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que procuramos que las prestaciones reflejen la realidad económica actual y sigan siendo un cimiento de seguridad”, señaló Frank J. Bisignano, titular de la SSA, en una declaración recuperada por Newsweek. La administración federal sostiene que “el ajuste por costo de vida es una parte fundamental de la misión de la Seguridad Social”.

Con los próximos desembolsos definidos y el incremento programado en las prestaciones, la Administración del Seguro Social enfatizó que la regularidad y previsión en los pagos buscan proteger a los beneficiarios de eventuales dificultades financieras ante feriados o cambios de calendario. Desde la perspectiva de la agencia, garantizar que “no tenga que esperar más allá del primer día del mes para cobrar su prestación” es central en la planificación de los calendarios.

Temas Relacionados

Seguridad socialPagosSSADiciembreestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

El impacto de los aranceles golpea la Navidad en EEUU: suben los precios de los adornos y árboles artificiales

Las nuevas tarifas comerciales elevan el valor de los árboles de Navidad y decoraciones sintéticas hasta un 20%, mientras los minoristas reducen la oferta y los consumidores enfrentan menos opciones para la temporada festiva

El impacto de los aranceles

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al cierre del gobierno y envió la iniciativa a Trump para su promulgación

Gran parte de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el proyecto, que establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero

La Cámara de Representantes de

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Reston: la predicción

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El Departamento del Tesoro sancionó a 32 empresas e individuos en China, Emiratos Árabes, Turquía, India y Hong Kong por colaborar con el desarrollo militar iraní

Estados Unidos impuso sanciones contra

Virginia: Cuál será el estado del tiempo de Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Virginia: Cuál será el estado
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
El futbolista por el que

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica