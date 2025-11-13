Pagos de Seguridad Social en diciembre de 2025: cuáles son las fechas clave en Estados Unidos

El calendario de pagos de diciembre de 2025 distribuirá los beneficios entre más de 70 millones de personas en Estados Unidos. (REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

Millones de estadounidenses aguardan el calendario de pagos de la Seguridad Social para diciembre de 2025, que definirá la fecha en que recibirán uno de los principales apoyos económicos del país. Según datos oficiales, más de 70 millones de personas en Estados Unidos dependen de estos aportes mensuales, fundamentales para el sostén de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por fallecimiento de familiares.

La Administración del Seguro Social (SSA) ha establecido un cronograma escalonado para la distribución de los pagos con el objetivo de evitar la saturación del sistema. De acuerdo con la información publicada por Newsweek, el calendario de diciembre de 2025 comienza el lunes 1 de diciembre, día en que se realizan los desembolsos de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI).

El miércoles 3 de diciembre se efectúan los pagos de la Seguridad Social para quienes además perciben SSI. Las siguientes entregas se realizan en función del día de nacimiento de los beneficiarios: el miércoles 10 para quienes nacieron entre los días 1 y 10 de cualquier mes; el miércoles 17 para los nacidos entre el 11 y el 20; y el miércoles 24 para quienes celebran su cumpleaños entre el 21 y el 31.

Cada año, la Seguridad Social brinda apoyo financiero a jubilados, personas con discapacidad y sobrevivientes en todo el país. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El organismo aclaró que en ocasiones los pagos pueden adelantarse. “Cuando el primer día del mes cae en fin de semana o es feriado federal, recibe el pago de SSI el último día hábil previo al inicio del mes. Esto significa que pueden darse dos pagos de SSI en el mismo mes”, explicó la SSA en un comunicado reproducido por CBS News. Desde la agencia enfatizaron que “no se trata de un pago duplicado del mes anterior, así que no es necesario que nos contacten para reportar el segundo pago”.

En esta línea, quienes reciben SSI percibirán en diciembre no solo el pago correspondiente al primer día, sino también el depósito anticipado para enero de 2026, dado que el 1 de enero es un feriado a nivel federal. El pago adelantado se fijó para el 31 de diciembre de 2025.

La estructura del sistema prevé excepciones según diversas variables. Quienes comenzaron a recibir beneficios de jubilación, viudez o auxilio conyugal antes de mayo de 1997, o quienes simultáneamente reciben SSI, están sujetos a cronogramas diferentes. El SSI lleva apoyo mensual a adultos mayores con ingresos limitados y a personas con discapacidad o ceguera.

El pago de 56 dólares adicionales por mes para jubilados comenzará a aplicarse con el ajuste de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

COLA 2026

Un aspecto clave para diciembre será el ajuste anual por costo de vida (COLA). La SSA confirmó un aumento del 2,8% que se comenzará a aplicar a partir de diciembre de 2025 para receptores de SSI y desde enero de 2026 para el resto de los beneficiarios de la Seguridad Social. Esto se traducirá en un promedio de 56 dólares adicionales por mes en el ingreso de un jubilado estándar.

“La Seguridad Social es una promesa cumplida, y el ajuste anual por costo de vida es una de las maneras en que procuramos que las prestaciones reflejen la realidad económica actual y sigan siendo un cimiento de seguridad”, señaló Frank J. Bisignano, titular de la SSA, en una declaración recuperada por Newsweek. La administración federal sostiene que “el ajuste por costo de vida es una parte fundamental de la misión de la Seguridad Social”.

Con los próximos desembolsos definidos y el incremento programado en las prestaciones, la Administración del Seguro Social enfatizó que la regularidad y previsión en los pagos buscan proteger a los beneficiarios de eventuales dificultades financieras ante feriados o cambios de calendario. Desde la perspectiva de la agencia, garantizar que “no tenga que esperar más allá del primer día del mes para cobrar su prestación” es central en la planificación de los calendarios.