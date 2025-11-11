Más de 200 millones de personas en Estados Unidos permanecen bajo alerta por el primer gran temporal de nieve

Más de 200 millones de personas en Estados Unidos permanecen bajo alerta por la llegada del primer gran temporal de nieve y frío extremo del invierno. (Scott Olson/Getty Images/AFP)

Más de 200 millones de personas en los Estados Unidos despertaron bajo alerta meteorológica tras la llegada del primer gran temporal de nieve y frío extremo del invierno, con temperaturas muy inferiores a las habituales para noviembre. La masiva irrupción de aire ártico afecta a casi todo el este del país y ha traído nevadas históricas y marcas de frío nunca antes registradas en numerosos estados.

Según información de ABC News, el fenómeno alcanzó a una franja que va desde los Estados del Medio Oeste, como Indiana, Illinois, Wisconsin y Michigan, algunos de los cuales superaron los 30 centímetros de nieve debido al efecto lago, hasta regiones insólitamente sureñas, como Tennessee y Carolina del Sur, donde cayeron copos en ciudades como Nashville y Myrtle Beach.

La cadena agregó que “más de 200 millones de personas están afrontando la primera gran nevada del curso y las temperaturas más bajas registradas hasta la fecha”.

Vientos de 80 km/h intensifican la sensación térmica en el noreste y afectan la visibilidad en rutas del área de Chicago, de acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Jim Young)

La nieve se mantiene activa en el noreste del país. Las ciudades de Buffalo y Syracuse, en el estado de Nueva York, así como partes de Pensilvania, siguen bajo precipitaciones este martes, un episodio que extenderá hasta mañana miércoles, según la previsión de los meteorólogos. El efecto lago continuará sobre el noreste de Nueva York entre el martes y la mañana del miércoles, detalló ABC News, donde se esperan hasta 10 centímetros adicionales antes de que el clima cambie a lluvias.

Mientras tanto, el frío extremo se ha expandido hacia el noreste y el sur del país. FOX Weather destacó que “más de 190 millones de estadounidenses se despertaron con temperaturas entre 8 y 14 grados Celsius por debajo de la media estacional”, una anomalía que ha batido récords registrados en ciudades como Atlanta, Mobile, Alabama; Savannah, Georgia y Tampa, Florida.

En la ciudad de Orlando, el termómetro descendió hasta los 3 grados Celsius, la mañana de noviembre más fría en nueve años. Según el reporte, Tallahassee, Florida se situó en el nivel de congelación, superando en frío a grandes metrópolis del noroeste como Nueva York y Boston.

Buffalo y Syracuse, en Nueva York, registran la persistencia de efecto lago, con acumulaciones adicionales de nieve previstas hasta el miércoles. (REUTERS/Lindsay DeDario)

El fenómeno meteorológico

La masa polar, que descendió desde Canadá debido a una marcada ondulación de la corriente en chorro antes del inicio del invierno meteorológico, también provocó la caída de nieve en cotas bajas y poco habituales para la región sur. En el noroeste de Carolina del Norte, la nieve obligó a extremar la precaución en rutas estatales y generó dificultades en áreas que aún padecen las consecuencias del paso del huracán Helene meses atrás.

La situación se agrava por las ráfagas de viento, que en el Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra alcanzan velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, aumentando la sensación térmica de manera considerable.

La Oficina del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Cleveland advirtió sobre “cambios bruscos en las condiciones y riesgos en autopistas como la Interestatal 57”, ubicada al sur de Chicago, después de que varios vehículos quedaran detenidos y se produjeran accidentes el lunes como consecuencia de la escasa visibilidad y el hielo.

Nevadas superiores a 30 centímetros cubren sectores del Medio Oeste como Michigan, Indiana y Wisconsin. (REUTERS/Adam Gray)

FOX Weather señaló también que el primer gran congelamiento de la temporada se sintió incluso en el sur de Georgia y en zonas de Alabama, donde se activó una advertencia de clima frío. Las alertas por heladas cubrieron prácticamente toda la costa del Golfo y el sureste, de Louisiana a Virginia, durante la madrugada.

El impacto de este temporal se verifica en otros registros: en el condado de Lancaster, en Carolina del Sur, el manto blanco tapizó calles y tejados el lunes por la noche. De acuerdo con FOX Weather, se espera una última ola de nevadas intensas en las zonas elevadas al este de los Grandes Lagos, especialmente en localidades como Ashtabula, Ohio; Erie y Crawford, Pensilvania y Chautauqua, Nueva York, donde pueden acumularse hasta 20 centímetros adicionales.

El pronóstico indica que este adelanto del invierno será corto, pues se prevé que los termómetros suban a partir del miércoles 12 de noviembre. Hasta entonces, decenas de millones de norteamericanos permanecerán bajo advertencia por frío extremo, nevadas y condiciones peligrosas para el tránsito.