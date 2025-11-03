Estados Unidos

Dos niñas fueron arrojadas de una rueda de la fortuna en movimiento en un festival local de Luisiana

Una de las menores tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital debido a la gravedad de sus lesiones

Tres niñas sufrieron un accidente
Tres niñas sufrieron un accidente en una rueda de la fortuna en un festival. (Eddie Jones/Facebook)

Dos niñas resultaron heridas tras caer de una rueda de la fortuna durante el Harvest Festival en New Roads, Luisiana, el sábado al mediodía. El incidente ocurrió cuando ambas menores, de alrededor de 11 y 13 años, fueron expulsadas de uno de los compartimentos del juego, según informó Rene Thibodeaux, sheriff del condado de Pointe Coupee. Ambas fueron trasladadas al Children’s Hospital en Baton Rouge para recibir atención médica; si bien no se precisó la gravedad de las lesiones al momento, la autoridad señaló que se espera que sobrevivan.

Las imágenes y videos del lugar mostraron que la rueda de la fortuna se detuvo con una de las canastillas inclinada, de la que habrían caído las menores. Testigos consultados por los medios locales describieron que el compartimento se volcó repentinamente mientras el juego giraba. Una de las niñas fue trasladada en helicóptero debido a su estado, y otra pudo haber sufrido hemorragia cerebral, según información de CBS News. Los reportes también especifican que una tercera menor logró aferrarse al compartimento, quedando suspendida a unos 4,5 metros [15 pies] de altura, mientras las otras dos cayeron al menos 6 metros [20 pies] sobre una plataforma de acero.

El festival suspendió temporalmente todas las atracciones, mientras que inspectores de la Louisiana State Fire Marshal realizaron una revisión general. Todas las atracciones reabrieron con excepción de la rueda de la fortuna, que permanece clausurada, reportó NBC News. El organismo estatal inició una investigación formal para determinar las causas técnicas del accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Una de las menores tuvo
Una de las menores tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital debido a la gravedad de sus lesiones. (Eddie Jones/Facebook)

Las declaraciones de testigos en el lugar, citados por CBS News y The New York Post, coincidieron en que la canastilla se atascó en un ángulo inusual antes de que las niñas fueran expulsadas mientras el juego estaba en movimiento. Ronald Brasseaux, entrevistado por WAFB, advirtió: “Ellas se volcaron fuera del compartimento mientras giraba y el juego se encontraba inclinado”.

Por su parte, Madison Fields, quien presenció el suceso, detalló para The New York Post: “Se enganchó en unos cables, luego se inclinó y las dos niñas cayeron afuera. Escuché un golpe fuerte y después vi a una de las niñas tirada sobre la cara muy lastimada”.

Las autoridades mantienen abierta la investigación del incidente

La oficina del sheriff investiga
La oficina del sheriff investiga cuáles fueron las causas del incidente para deslindar responsabilidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oficina del sheriff confirmó que las pertenencias de seguridad incluidas en los compartimentos eran solamente puertas de metal; algunos asistentes manifestaron inquietud por la ausencia de cinturones de seguridad en la rueda de la fortuna. Como respuesta, la Oficina Estatal del Sheriff y los bomberos del estado mantienen abierta la indagatoria a fin de verificar el cumplimiento técnico de las medidas de seguridad exigidas para este tipo de atracciones.

El Harvest Festival tiene lugar anualmente para celebrar la agricultura y la comunidad local en New Roads, un municipio situado unos 65 kilómetros [40 millas] al noroeste de Baton Rouge. La edición de este año incluía actividades musicales, comida y varios juegos mecánicos.

