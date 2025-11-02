Estados Unidos

Estados Unidos advirtió que reimpondrá los aranceles a China si el régimen de Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la dependencia mundial del suministro chino pone en riesgo sectores clave de la economía, y abogó por estrategias para reducir la vulnerabilidad estadounidense

Guardar
El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS/Hasnoor Hussain/Archivo)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, advirtió este domingo que podría imponer nuevamente aranceles sobre productos chinos si el régimen de Beijing reanuda el bloqueo de exportaciones de tierras raras, un recurso fundamental para la industria tecnológica y militar mundial.

Bessent señaló que China, pese a haber anunciado la suspensión anual de ciertas restricciones, se ha mostrado anteriormente como un “socio poco fiable” y advirtió sobre el riesgo que supone su dominio del sector.

El jueves, tras una cumbre celebrada en Corea del Sur entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping, China anunció la suspensión, durante al menos doce meses, de nuevas restricciones sobre exportación de tierras raras y tecnologías asociadas. Sin embargo, todavía se mantienen vigentes ciertas limitaciones anteriores, lo que generó dudas en Washington respecto al verdadero alcance del compromiso.

Tras una cumbre entre Donald
Tras una cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, China anunció la suspensión, durante al menos doce meses, de nuevas restricciones sobre exportación de tierras raras (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Los chinos se han apoderado de este mercado y, lamentablemente, en ocasiones han demostrado ser socios comerciales poco de fiar. Espero que podamos contar con ellos como socios más fiables. De lo contrario, podríamos volver a plantear la amenaza de aranceles y utilizar muchas otras medidas”, dijo Bessent en declaraciones a Fox News y CNN.

El funcionario estadounidense subrayó que la administración Trump está lista para emplear “máxima presión” si Beijing decide incumplir.

Actualmente, China controla casi la totalidad del procesamiento industrial de tierras raras, materiales imprescindibles para la fabricación de componentes electrónicos, baterías, equipamiento militar y otras tecnologías avanzadas. Aunque estos minerales pueden extraerse en varios países, incluidos Estados Unidos, la capacidad de refinado está monopolizada por empresas chinas, lo que otorga a Beijing una poderosa herramienta de influencia sobre las cadenas globales de suministros.

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos subrayó que la administración Trump está lista para emplear “máxima presión” si Beijing decide incumplir el acuerdo de tierras raras

Bessent sostuvo que durante años anteriores, otras administraciones estadounidenses subestimaron el problema y no actuaron para reducir la dependencia.

Ahora esta administración va a avanzar a toda velocidad durante los próximos uno o dos años para librarnos de esta espada que los chinos tienen colgando sobre nosotros —y sobre el mundo entero—”, aseguró el secretario del Tesoro.

Como parte del acuerdo alcanzado en la cumbre, Washington también anunció la reducción de un 10% en los aranceles aplicados a productos chinos, en busca de aliviar parcialmente las tensiones comerciales. Sin embargo, el Gobierno de Trump dejó claro que el compromiso depende de que China cumpla íntegramente las medidas pactadas, incluidas las relativas a los suministros estratégicos.

El pacto bilateral incluye medidas adicionales sobre el combate al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos; la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) identifica a China como el principal origen del potente opioide que ha provocado decenas de miles de muertes en Estados Unidos. El pacto contempla que China asuma “acciones concretas” para cortar este flujo ilegal.

Bessent insistió en que la Casa Blanca “no busca una ruptura total de las relaciones” con China, pero sí ve imprescindible “reducir riesgos” y promover una mayor independencia industrial y tecnológica frente a un proveedor al que calificó como potencialmente inestable.

Bessent insistió en que la
Bessent insistió en que la Casa Blanca “no busca una ruptura total de las relaciones” con China, pero sí ve imprescindible “reducir riesgos” y promover una mayor independencia industrial (REUTERS/Evelyn Hockstein)

No queremos decoupling, pero vamos a tener que de-risk”, afirmó.

La advertencia estadounidense representa una señal clara de cómo la política exterior bajo Trump prioriza los intereses estratégicos y la seguridad nacional a la hora de negociar con China. Desde la administración insisten en que el país no tolerará acciones unilaterales de Beijing en mercados clave ni permitirá que la industria estadounidense quede sujeta a presiones o restricciones impuestas desde el exterior.

El seguimiento de los compromisos será clave en los próximos meses, tanto en el comercio de tierras raras como en las acciones para erradicar el fentanilo, mientras Washington refuerza su postura firme ante los riesgos económicos y de seguridad nacional derivados de la hegemonía industrial china.

(Con información de Europa Press y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosChinaScott BessentTierras rarasÚltimas Noticias AméricaXi JinpingDonald TrumpSecretario del TesoroFentanilo

Últimas Noticias

La Guardia Costera de EEUU interceptó una embarcación con más de cien migrantes en el Caribe

El personal del Cutter Campbell localizó la nave en precarias condiciones a pocos kilómetros de las Islas Turcas y Caicos, brindó asistencia y coordinó la repatriación de los tripulantes

La Guardia Costera de EEUU

Científicos recomiendan eliminar el Horario de Verano en EEUU por posibles daños a la salud pública

Organizaciones médicas y especialistas alertan sobre los efectos biológicos de la modificación horaria, vinculando esta práctica con fatiga, accidentes y enfermedades crónicas a gran escala

Científicos recomiendan eliminar el Horario

Donald Trump aseguró que Xi Jinping conoce las consecuencias de una posible invasión china a Taiwán: “Lo entiende muy bien”

El mandatario estadounidense evitó en una entrevista confirmar si ordenaría la intervención militar en caso de un ataque chino: “No quiero revelar mis secretos”. Aseguró que funcionarios chinos le dijeron que “nunca harían nada mientras él sea presidente”

Donald Trump aseguró que Xi

Quién es quién en la carrera por la alcaldía de Nueva York: un socialista de 34 años, un ex gobernador acosado por escándalos y un vigilante con boina roja

El “favorito sorpresa” Zohran Mamdani promete revolucionar la ciudad con guarderías y autobuses gratuitos. Enfrenta al veterano Andrew Cuomo, caído en desgracia por acoso sexual, y al republicano Curtis Sliwa, gerente nocturno de McDonald’s convertido en líder de patrulla del metro

Quién es quién en la

La segunda súper luna llena del año ocurrirá en noviembre: día y hora para verla desde EEUU

Este fenómeno astronómico hace que la luna se vea más brillante y más grande

La segunda súper luna llena
DEPORTES
Tomás Etcheverry dirá presente en

Tomás Etcheverry dirá presente en el debut del ATP de Atenas, el torneo que Novak Djokovic trasladó por un conflicto político

Quién es Laila Hasanovic, la mujer que acompaña a Jannik Sinner en su mejor momento tras consagrarse campeón en Viena

Espeluznante accidente en una carrera en La Plata: “Salí a dar una vuelta y di como cuatro, el auto no sirve más”

Se corrió la “Carrera de Boca” en Comodoro Rivadavia y reunió a cientos de hinchas en el sur del país

El sugerente mensaje de Dibu Martínez tras su error en uno de los goles del Liverpool frente al Aston Villa

TELESHOW
La escapada de Silvina y

La escapada de Silvina y Vanina Escudero a las Cataratas del Iguazú entre tormentas, risas y familia

Carla Calabrese compite con Antonio Banderas por el premio a mejor dirección de escena en el Teatro Musical español

La palabra de Carlos Casella tras suspender las funciones de La Revista del Cervantes por un problema de salud

El conmovedor mensaje de Georgina Barbarossa para su esposo a 24 años de su muerte en un violento asalto

De la cocina a la Noche de Brujas: los concursantes de MasterChef armaron su propia fiesta de Halloween

INFOBAE AMÉRICA

Hamas dijo que este domingo

Hamas dijo que este domingo entregará los cuerpos de tres rehenes israelíes hallados en túneles del sur de Gaza

Para la fiscal, el robo del Louvre podría ser obra de delincuentes de poca monta

Los EEUU y la Argentina, de la histórica incompatibilidad económica a la compatibilidad

La icónica serie de Norman Rockwell sale de la Casa Blanca y va a subasta tras años de disputa familiar

La muerte se convierte en un negocio en una Corea del Sur envejecida y solitaria: “La demanda solo va a aumentar”