Estados Unidos

Feriados y efemérides de noviembre en EEUU: Día de Acción de Gracias y otras festividades

El Gobierno Federal tiene contemplado dos días feriados a lo largo del penúltimo mes del año

Por Armando Montes

El día de Acción de
El día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre en este año será el día 27 (REUTERS/Eduardo Munoz)

El gobierno de Estados Unidos determina en su calendario oficial un total de 11 feriados nacionales que se celebran cada año en su territorio nacional. Las fechas festivas tienen como objetivo recordar los acontecimientos históricos que forjaron al país como una nación independiente y reforzar el sentimiento patriótico en sus ciudadanos.

Los feriados tienen diferentes orígenes, se puede celebrar desde una contribución histórica a una comunidad específica o un acontecimiento trascendental que marcó para siempre la historia del país, esto mientras se consolidan rituales de unión y pertenencia al país.

El Estado es quien decide oficializar estas fechas para que la población tenga la oportunidad de reflexionar sobre la historia que hay en común. La situación laboral en Estados Unidos varía de acuerdo al sector y el tipo de contrato que tiene cada uno de los trabajadores, por este motivo aunque existen los días feriados no todos las personas que laboran en una empresa pueden descansar un día con goce de sueldo.

A continuación le compartimos cuáles son los días feriados contemplados en el calendario para el mes de noviembre.

Feriados de noviembre en Estados Unidos

El Día de los Veteranos
El Día de los Veteranos se celebra el 11 de noviembre para conmemorar a todos los integrantes que formaron parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (REUTERS/Kent J. Edwards)

El martes 11 de noviembre fue nombrado por el gobierno de Estados Unidos como un día feriado para conmemorar el Veterans Day (Día de los Veteranos) para honrar a todas las personas que prestaron su servicio en las Fuerzas Armadas del país.

El Gobierno de Estados Unidos especificó en su página oficial que esta fecha fue legalmente decretada como feriada en 1938, en ese año el día se conmemoró en honor a todos los soldados que perdieron la vida durante la primera Guerra Mundial. El nombre oficial del Día de los Veteranos fue adquirido en 1954 y desde entonces se recuerda a todos los militares retirados.

El Día de Acción de Gracias también fue nombrado por el Estado como un día feriado desde 1941 y se celebra cada cuarto jueves del mes de noviembre, esto quiere decir que para este 2025 se va a celebrar el 27 de dicho mes.

Efemérides del próximo mes

Además de estas dos fechas también se celebran diferentes eventos a lo largo del mes que aunque no son considerados como feriados ayudan a reforzar la memoria histórica.

El maratón de Nueva York
El maratón de Nueva York de este año se llevará a cabo el próximo domingo 2 de de noviembre (REUTERS/Kena Betancur)

1 de noviembre: Día de todos los santos. Esta festividad se conmemora en las iglesias católicas latinas en Estados Unidos y se celebra una fiesta solemne por todos los difuntos que superaron el purgatorio y fueron santificados.

2 de noviembre: Maratón de Nueva York

8 de noviembre: Día Mundial del urbanismo

10 de noviembre: Día del Marine

13 de noviembre: Día Mundial de la Bondad

19 de noviembre: Día de George Rogers Clark. Se celebra el natalicio del oficial militar estadounidense de mayor rango durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

22 de noviembre: Día de Santa Cecilia, patrona de los músicos

25 de noviembre: Día mundial contra la violencia hacia la mujer

28 de noviembre: Black Friday. Cada viernes después de Acción de Gracias se celebra en Estados Unidos el día de mayor consumo en la historia del país. Millones de personas llenan los centros comerciales y las tiendas que ofrecen grandes descuentos.

29 de noviembre: Día de la Herencia Indígena Estadounidense

30 de noviembre: Día de San Andrés

Los días festivos en EEUU

En algunas empresas los días
En algunas empresas los días feriados forman parte de la prestaciones que dan a sus empleados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno federal define un calendario oficial de días festivos, aunque la ley no obliga a conceder vacaciones ni feriados remunerados a los trabajadores. No obstante, algunos empleadores incluyen estos descansos dentro de sus beneficios laborales.

En determinadas entidades y municipios existen regulaciones propias que pueden establecer días de descanso obligatorio o normas específicas sobre el pago de horas extra trabajadas durante feriados. Por esta razón, se recomienda que los empleados consulten tanto las políticas internas de su empresa como la legislación local aplicable.

En todo el país hay una lista de feriados y días festivos reconocidos. En 2024, se contabilizan 11 feriados federales y 8 festivos que se celebran de manera particular en ciertos estados de la República.

Día de Acción de GraciasDía de los VeteranosFeriados Estados UnidosFestivosCalendario 2025Efemérides

