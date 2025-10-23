Estados Unidos

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

Identificar las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir mañana, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad de Reston, en Virginia, según información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El clima será claro, con una temperatura mínima alrededor de 38°F (3°C). Se espera un viento del oeste de 5 a 7 mph (8 a 11 km/h).

Clima por la noche

Se espera que esta noche el clima sea mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 59 grados Fahrenheit (15 grados Celsius). Habrá un viento del noroeste de 5 a 10 mph (8 a 16 km/h), con ráfagas que podrían alcanzar hasta 18 mph (29 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Reston, Virginia, está actualizada al corte del 22 de octubre, 7:52 pm EDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

Reston se ubica en
Reston se ubica en el condado de Fairfax, al norte de Virginia (AFP)

Al ser un país grande, Estados Unidos experimenta una gran cantidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

Temas Relacionados

ClimaRestonVirginiaestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Ashburn para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es clave revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: temperatura y

Cuál será el estado del tiempo de mañana en Columbus

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Cuál será el estado del

Las series de Paramount+ Estados Unidos que roban la atención HOY

Desde thrillers hasta comedia, estas historias mantienen enganchados a los usuarios de la plataforma de streaming

Las series de Paramount+ Estados

Este es el top 10 de series y películas en Hulu Estados Unidos para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Este es el top 10

La regla para trabajar y cobrar la jubilación en Estados Unidos tendrá cambios relevantes desde 2026

Este ajuste obedece a la tendencia de miles de jubilados que eligen continuar en el mercado laboral mientras reciben el beneficio

La regla para trabajar y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cerraron la investigación sobre el

Cerraron la investigación sobre el incendio en la histórica casa de Villa Blaquier en Mar del Plata

Otro temporal dejó destrozos en el sur de la provincia de Buenos Aires: hay una nueva alerta amarilla por tormentas

Córdoba: sigue el combate contra el incendio forestal en Guasapampa y el fuego ya llegó al Parque Nacional Traslasierra

Canning: denunciaron que un grupo de hombres golpeó brutalmente a un carpincho hasta dejarlo en estado crítico

Un estudio plantea que los humanos evolucionaron el doble de rápido que los grandes simios

INFOBAE AMÉRICA
El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt,

El príncipe Harry, Joseph Gordon-Levitt, Steve Bannon y el premio Nobel de Física desafían a Silicon Valley

Detuvieron a un ex general sirio acusado de cometer ejecuciones y torturas masivas en la temida prisión de Saydnaya bajo el régimen de Assad

Rodrigo Paz aseguró que Bolivia solo establecerá relaciones con países que “tengan la democracia como principio”

La Corte Suprema de Brasil publicó la sentencia de Bolsonaro y abrió el plazo de apelaciones

Edmundo González Urrutia llamó a mantener la movilización para lograr el cambio político en Venezuela: “Contamos con todos”

TELESHOW
El Polaco y su hija

El Polaco y su hija Alma en una aventura inolvidable: postales de su viaje por Nueva York

Pamela David provocó un inesperado accidente mientras entrenaba y lo contó con humor en televisión: “Una patadita”

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa