Estados Unidos

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Oklahoma dejó al menos tres heridos

La Policía de la OSU activó los protocolos de tirador activo tras el reporte, pero aseguraron que ya no existe ninguna amenaza para el campus

Por Daniela Mérida

Un tiroteo en la madrugada
Un tiroteo en la madrugada dejó múltiples heridos en la Universidad Estatal de Oklahoma, de acuerdo con las autoridades del campus. (Google Maps)

Al menos tres personas resultaron heridas tras un tiroteo registrado la madrugada del domingo 19 de octubre en la residencia Carreker East de la Universidad Estatal de Oklahoma (OSU) en Stillwater. El incidente se reportó a las 3:40 a.m., en pleno fin de semana de fiestas de bienvenida de exalumnos, según indicó la Policía de OSU. Las fuerzas de seguridad confirmaron que entre los afectados se encuentra al menos un estudiante universitario.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales en Oklahoma City y Tulsa para recibir atención médica, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre su estado de salud ni precisaron si entre los heridos figura alguna persona vinculada al ataque. A pesar del suceso, la policía universitaria afirmó que no existe una amenaza vigente para el campus, y la zona fue asegurada de inmediato tras la llegada de los equipos de emergencia.

La jefatura policial de OSU, encabezada por Michael Beckner, señaló en un comunicado que el tiroteo se produjo después de que varios asistentes a una “gran fiesta privada” fuera del campus regresaran a la residencia y se desatara el ataque. “Después de la reunión, algunos asistentes volvieron a Carreker East, donde ocurrió el tiroteo”, señaló la policía. No se ha informado acerca de arrestos ni la existencia de algún sospechoso identificado hasta el momento.

Despliegue y respuesta policial

Los disparos ocurrieron luego de
Los disparos ocurrieron luego de una fiesta en la que participaban alumnos y exalumnos del campus. (Google Maps)

El despliegue policial en las instalaciones universitarias ocurrió pocos minutos después del reporte inicial. Oficiales acordonaron el área de Carreker East y solicitaron a quienes no residen allí que eviten acercarse mientras continúa la investigación, informó la Policía de OSU. Según testigos, residentes escucharon disparos y vieron a estudiantes salir corriendo de la residencia.

Las circunstancias exactas que llevaron al tiroteo permanecen bajo investigación. La policía exhortó a cualquier persona que disponga de información relevante a ponerse en contacto con las autoridades. A la fecha, las entidades policiales no han confirmado si los hechos están relacionados con disputas previas en la fiesta ni han aportado indicios sobre posibles móviles detrás del ataque.

Reacción universitaria y medidas de seguridad

La Universidad Estatal de Oklahoma reiteró que, conforme a su normativa, está prohibido portar armas de fuego y otros objetos peligrosos en sus instalaciones. La política institucional destaca que “el personal, estudiantes y profesores deben aprender, trabajar y vivir en un entorno libre de peligros derivados de armas o explosivos no autorizados”, recordó la universidad en una declaración difundida tras el incidente.

Luego del reporte del tiroteo,
Luego del reporte del tiroteo, las autoridades activaron protocolos para reforzar la seguridad en el campus, pero descartaron amenazas activas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Directivos universitarios y cuerpos policiales subrayaron la importancia de mantener la calma y aseguraron que, tras el incidente, se reforzaron los protocolos de comunicación interna y seguridad en el campus, a la espera de la evolución del caso y del estado de salud de los afectados. El episodio ha impulsado medidas adicionales de vigilancia y que cualquier novedad se comunicará conforme avance la investigación.

Violencia armada en campus estadounidenses

El tiroteo de OSU coincide con la celebración de las festividades de bienvenida, identificadas localmente como “America’s Greatest Homecoming”, que reunió a exalumnos y familias en Stillwater para actividades deportivas y culturales Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en centros educativos superiores de Estados Unidos, donde, de acuerdo al recuento de la organización Gun Violence Archive, hubo más de 500 tiroteos masivos en 2024.

Uno de los incidentes de violencia armada más estremecedores para Estados Unidos, ocurrió en Utah, cuando el activista Charlie Kirk fue asesinado en un ataque dirigido mientras daba una conferencia en una universidad estatal.

