Supuesto secuestro quedó grabado en una cámara de seguridad: se desconoce la identidad de la posible víctima

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria en la madrugada del domingo, mientras las autoridades trabajan para identificar a los implicados y priorizan la seguridad de la mujer afectada

La policía de Wichita se encuentra en plena búsqueda de dos personas involucradas en un aparente secuestro registrado por una cámara de seguridad doméstica, que ha desatado una intensa investigación policial en la ciudad desde la madrugada del domingo 12 de octubre.

La difusión del video captado por un timbre con cámara, donde se aprecia a un hombre forzando a una mujer a abandonar la zona contra su voluntad, movilizó a las autoridades locales y ha generado preocupación en la comunidad.

Según informó ABC News este martes, la Policía de Wichita ha solicitado colaboración al público para identificar a las dos personas observadas en las imágenes. El incidente se reportó alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando una vecina alertó a las autoridades tras revisar el material de su dispositivo de vigilancia.

Imagen difundida por la Policía de Wichita en la que se observa el presunto secuestro registrado por una cámara residencial (X/@WichitaPolice)

En el video se observa el momento en que una mujer es sujetada por la fuerza por un hombre, quien la obliga a abandonar el lugar. “Nuestra principal preocupación es la seguridad y el bienestar de la mujer vista en ese video”, expresó el jefe policial Joe Sullivan durante una comparecencia recogida por ABC News.

El material audiovisual, de acuerdo con el capitán de la policía Todd Ojile, es por ahora la única prueba disponible del hecho, pues los agentes no han hallado otros videos o testigos directos tras realizar rondas por la zona. “Los detectives han trabajado sin descanso siguiendo cada pista y dato que nos ha llegado”, subrayó Sullivan en el mismo encuentro con la prensa.

La publicación del video en redes sociales oficiales de la Policía de Wichita intensificó la demanda de información pública. A modo de incentivo, las autoridades anunciaron una recompensa de 2.000 dólares para quien ofrezca datos que permitan identificar al hombre o la mujer presentes en la grabación. Esta medida busca acelerar el esclarecimiento de los hechos y lograr que se esclarezca la identidad de los implicados.

La recompensa de 2.000 dólares busca obtener datos que permitan identificar a los involucrados en el incidente. (X/@WichitaPolice)

De acuerdo con lo expuesto por el capitán Ojile, los registros de personas desaparecidas en el condado no reportan coincidencias con la mujer captada en la grabación desde el comienzo de junio. Además, “la mujer grita en el video, pero hasta ahora no hemos logrado descifrar sus palabras”, informó el capitán Aaron Moses. El equipo forense procesó el audio del video a fin de minimizar el ruido ambiental, con la esperanza de que alguien pueda reconocer la voz de la víctima.

Las autoridades señalaron que hasta el momento “no hay ningún elemento que indique que este caso sea un engaño”, agregó Moses, quien instó a la mujer involucrada a contactar a la policía para poder constatar que se encuentra en buen estado.

En la búsqueda por recabar más elementos, la Policía de Wichita estableció contacto con agencias policiales estatales y federales, una colaboración que pretende ampliar el alcance de la investigación y optimizar los recursos disponibles. “Hemos recurrido a nuestros socios regionales y federales para recibir apoyo extra”, puntualizó la cuenta oficial del departamento en X.

El video captado por el timbre muestra a un hombre forzando por la fuerza a una mujer a abandonar el área. (X/@WichitaPolice)

El caso llegó a captar la atención de personas fuera del estado, luego de que se difundiera información sobre una posible llamada proveniente de Oklahoma. Sin embargo, las autoridades aclararon que dicho reporte fue verificado y no guarda relación con el caso investigado. También se informó que no se ha podido determinar si las personas abandonaron el área a pie o en algún vehículo.

Las autoridades mantienen abiertos los canales de contacto y piden a la ciudadanía a participar, ya sea de forma directa o mediante reportes anónimos a Crime Stoppers al 316-267-2111.

“Nuestro único objetivo es verificar que la mujer del video esté a salvo. Si tú eres la persona en ese video y tienes miedo de llamarnos, te pedimos que nos contactes para comprobar tu seguridad. Después continuaremos la investigación para esclarecer lo ocurrido”, subrayó Moses en declaraciones recogidas por ABC News.