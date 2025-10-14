Ranking Apple en Estados Unidos: top 10 de las canciones más populares de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones favoritas del momento

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

2. Opalite

Taylor Swift

Opalite de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que Elizabeth Taylor debuta en el ranking directamente en la tercera posición.

4. Father Figure

Taylor Swift

Father Figure de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la cuarta posición.

5. Wi$h Li$t

Taylor Swift

En quinto lugar, continúa Wi$h Li$t de Taylor Swift.

6. Wood

Taylor Swift

Wood se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Actually Romantic

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Actually Romantic, debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

8. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter), interpretado por Taylor Swift, sigue en el octavo lugar de la lista.

9. Eldest Daughter

Taylor Swift

Esta es la canción que se ubica en la novena posición, tras haber estado ayer en el puesto número 10. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

10. CANCELLED!

Taylor Swift

Lo más nuevo de Taylor Swift, CANCELLED!, entra directamente a la décima posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

La música latina rompe récords en EEUU

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.