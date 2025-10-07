Estados Unidos

Las escuelas de Washington presentaron altos niveles de plomo en el agua potable

Las autoridades trabajan con las instituciones para regular la contaminación y evitar que siga llegando a los niños

Por Daniela Mérida

Las autoridades sanitarias de Washington
Las autoridades sanitarias de Washington hallaron niveles alarmantes de plomo en las escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de escuelas en el estado de Washington registró niveles de plomo en los grifos de agua potable por encima de lo que las autoridades consideran seguro. Según datos del Departamento de Salud de Washington (DOH), recogidos entre marzo de 2022 y agosto de 2025, casi el 75 por ciento de las instituciones examinadas superaron el límite de acción estatal de cinco partes por mil millones (ppb) de plomo.

Más del 80 por ciento de los grifos analizados presentaron concentraciones por debajo de ese umbral, aunque casi la mitad de las escuelas superó el nivel de 15 ppb en al menos una fuente de agua, y en 20 escuelas, más de la mitad de las salidas de agua superaban los 5 ppb, según el reporte del DOH. Un portavoz del DOH explicó que los niños menores de seis años son particularmente vulnerables. “Sus cuerpos en desarrollo absorben más plomo que los adultos y son más sensibles a sus efectos nocivos”, expresó.

Las investigaciones científicas señalan que no existe un nivel seguro de plomo en sangre para los niños y cualquier exposición puede constituir un riesgo para su salud, incluyendo posibles impactos negativos en el aprendizaje, el desarrollo y el comportamiento. Las fuentes principales de contaminación son los sistemas de plomería antiguos. El plomo puede infiltrar el agua potable cuando se utilizan tuberías, grifos o accesorios fabricados con este metal, especialmente en instalaciones anteriores a 1986.

Niveles extremos y protocolos de acción

Más del 70 por ciento
Más del 70 por ciento de las instituciones en Washington superaron los niveles de plomo permitidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso más grave documentado en el periodo analizado fue detectado en la Silver Beach Elementary School de Bellingham, donde uno de los grifos alcanzó los 4.853 ppb de plomo. Otras instituciones con resultados significativamente altos incluyen Sky Valley Education Center en Monroe (998 ppb), Wahkiakum High School en Cathlamet (710 ppb) y Virgie Robinson Elementary School en Pasco (692 ppb), de acuerdo con el listado del DOH.

La legislación estatal ordena cerrar inmediatamente cualquier grifo que supere los 15 ppb y elaborar un plan de remediación validado por la administración escolar en un plazo de seis meses. Cabe aclarar que, si bien puede haber altos niveles en un grifo, no se debe asumir que toda el agua del edificio está contaminada, ya que normalmente los valores más elevados provienen de accesorios antiguos y de poco uso. “Cuando los grifos no se utilizan de manera regular, existe mayor riesgo de acumulación de plomo y otros materiales”, señaló la fuente institucional.

Variabilidad entre escuelas y factores de riesgo

El agua no es la
El agua no es la principal fuente de exposición al plomo para los menores, también están el suelo, la ropa y otros objetos. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el extremo opuesto del espectro, más de 20 escuelas reportaron menos de 1 ppb de plomo en todas sus fuentes de agua potable. Entre ellas están Bellingham Family Partnership Program at Larrabee en Bellingham, White River High School en Buckley y Desert Oasis High School en Othello. El DOH sostuvo que aún no se ha observado un patrón geográfico claro, debido a que no todos los centros han sido evaluados, aunque la antigüedad del edificio y la pobreza son factores asociados al riesgo.

El departamento también señaló que el agua potable no suele ser la fuente principal de exposición infantil al plomo, pero recalca la importancia de evitar cualquier contacto. Además del agua, los niños pueden estar expuestos mediante pintura con plomo, suelos contaminados o la ropa de padres que trabajan en industrias específicas.

El Departamento de Salud enfatizó la relevancia de la legislación que exige pruebas de agua en escuelas y guarderías como herramienta para identificar y sustituir instalaciones antiguas. “Cuando se trata de plomo, la prevención es la mejor aproximación en salud pública”, manifestó el portavoz, destacando la importancia de continuar con la vigilancia y la sustitución de las líneas de plomo bajo el marco de la Ley de Agua Potable Segura y las mejoras de la norma sobre plomo y cobre.

