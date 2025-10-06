Una madre de Texas fue arrestada por dispararle a sus cuatro hijos y matar a dos de ellos

Ambos menores continúan hospitalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una madre de Texas ha sido acusada de asesinato tras supuestamente disparar a sus cuatro hijos durante el pasado fin de semana, provocando la muerte de dos y dejando a los otros dos hospitalizados. De acuerdo con información proporcionada por el sheriff del condado de Brazoria, Bo Stallman, la mujer, de 31 años, fue detenida y enfrenta dos cargos de asesinato y dos de asalto agravado con un arma mortal. La fianza establecida para su liberación se fijó en USD 14 millones.

Las autoridades detallaron que el suceso ocurrió en la ciudad de Angleton, situada a unos 70 kilómetros al sur de Houston y con una población aproximada de 19.500 habitantes. Las víctimas fatales fueron identificadas como un niño de 13 años y una niña de 3 años, quienes murieron tras recibir disparos dentro de un vehículo. Los otros dos menores, de 8 y 9 años, sobrevivieron al ataque y permanecen en condición “estable” después de haber sido trasladados en helicóptero a un hospital del área metropolitana de Houston.

La madre, identificada como Oninda Romelus por el Brazoria County Sheriff’s Office en declaraciones recogidas por People, fue quien realizó la llamada al 911 para reportar el incidente. El sheriff Stallman comunicó que los agentes de la oficina acudieron rápidamente al aviso y prestaron ayuda médica de emergencia a los menores hasta la llegada de los servicios médicos, puntualizando que “las acciones rápidas de los agentes que acudieron salvaron la vida de al menos uno de los niños”.

¿Qué pasó en Angleton, Texas?

Romelus es residente permanente del condado de Montgomery, al norte de Houston. Según especificó Stallman en declaraciones secundadas por NBC News, el tiroteo tuvo lugar en Angleton y el arma utilizada fue encontrada en el lugar del suceso. Los agentes, inicialmente, respondieron a una llamada en una gasolinera de la ciudad, aunque posteriormente confirmaron que el ataque no se llevó a cabo en ese sitio.

En el proceso investigativo, se entrevistó a los dos niños sobrevivientes quienes, conforme detalló Stallman en la rueda de prensa, han colaborado con las autoridades para esclarecer los hechos. El sheriff aclaró ante los medios que “todas las personas que se consideran relacionadas con el caso han sido detenidas y no existe ninguna amenaza para la comunidad”.

Las autoridades de Montgomery County colaboran actualmente con la oficina del sheriff de Brazoria County en el desarrollo de la investigación. Desde la oficina del sheriff se expresó que los investigadores trabajan en la recopilación de pruebas y en la determinación precisa de los acontecimientos que culminaron en este hecho.

Repercusiones en la comunidad y declaraciones oficiales

La noticia ha generado una reacción de impacto en la comunidad local. Stallman declaró, en los medios citados, que “es imposible comprender una tragedia como esta, pero haremos todo lo posible para buscar justicia para estos niños”. También manifestó su agradecimiento tanto a los agentes intervinientes como a la ciudadanía de Brazoria y zonas cercanas por su apoyo a los afectados y a los servicios de emergencia.

El Brazoria County Sheriff’s Office reiteró en un comunicado publicado en redes sociales que “esta tragedia ha sacudido a nuestra comunidad y todos sentimos la pérdida”. Los hechos permanecen bajo investigación. Las autoridades han reiterado que la prioridad es esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los menores implicados, mientras la madre permanece detenida y a disposición judicial.