MLB en vivo: a qué hora juegan los Yankees de Judge

Sigue de cerca todas las acciones que se registrarán este día en los diferentes parques de la MLB

Por Armando Montes

No te pierdas ni un
No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

Del Dodger Stadium en Los Ángeles, California, hasta el histórico Yankee Stadium en New York se realizan diferentes partidos de béisbol. Estrellas como Shohei Ohtani, Aaron Judge, Juan Soto, Freddie Freeman, Mookie Betts, entre otros, dan lo mejor de sí dentro del diamante para llevar a su afición a la Serie Mundial y conseguir el ansiado trofeo del comisionado.

Todos los equipos juegan 164 partidos a lo largo de la temporada regular con el objetivo de conseguir el mejor récord de sus respectivas divisiones y sumarse al selecto grupo de franquicias que logran su pase a los Play Offs. Cada pitcheo, hit, entrada y juego es importante al corte de caja de postemporada y esto garantiza un gran espectáculo a los aficionados al “Rey de los Deportes”.

Sigue de cerca todas las acciones que se lleven a cabo dentro de todos los parques de la Major League Baseball (MLB), te compartimos todos los detalles de los juegos que se van a disputar este 5 de octubre

Los partidos del 5 de octubre

Los Angeles Dodger es uno
Los Angeles Dodger es uno de los equipos que más inverisón ha realizado en las últimas temporadas (Kirby Lee-Imagn Images)

New York Yankees vs Toronto Blue Jays

Hora del Este de EEUU: 16:08

Hora del Centro de EEUU: 15:08

Hora del Oeste de EEUU: 13:08

Estadio: Rogers Centre

Detroit Tigers vs Seattle Mariners

Hora de México: 18:03 horas

Hora del Este de EEUU: 20:03 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:03 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:03 horas

Estadio: T-Mobile Park

Historia de la MLB

De acuerdo con información publicada por la Society for American Baseball Research (SABR), la principal liga de béisbol profesional en Estados Unidos tiene sus raíces a mediados del siglo XIX. Su origen se remonta a 1876, con la fundación de la National League (NL), que surgió como la primera liga organizada con reglas claras y un sistema estructurado para equipos profesionales.

En 1901, se fundó la American League (AL) como una liga profesional que comenzaría a competir directamente con la National League. Durante esos años, la rivalidad entre ambas ligas fue intensa, con equipos compitiendo por jugadores y espectadores. Sin embargo, en 1903, ambas ligas llegaron a un acuerdo histórico que promovió la cooperación en lugar de la confrontación, estableciendo un sistema conjunto.

Tras la disputa de la primera Serie Mundial en la que el campeón de cada liga se enfrentó para determinar al mejor equipo del béisbol profesional fue que nació la Major League Beisbol. Este proceso de unificación y profesionalización consolidó a la MLB como una de las ligas deportivas más influyentes y de mayor tradición en el mundo.

