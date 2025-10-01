Estados Unidos

Un adolescente murió luego de que su compañero de caza lo confundiera con una ardilla y le disparara

La comunidad de Iowa City se encuentra conmocionada por la trágica pérdida de Carson Ryan, a quien recuerdan como un entrañable hijo y amigo

Por Daniela Mérida

Guardar
El adolescente era muy querido
El adolescente era muy querido entre la comunidad deportiva de su escuela. (GoFundMe)

Un adolescente de 17 años murió el sábado tras recibir un disparo accidental durante una jornada de caza en una zona rural cerca de Iowa City, según informó el Departamento de Recursos Naturales de Iowa (Iowa Department of Natural Resources, DNR). El joven, identificado como Carson Ryan, participaba en la caza de ardillas junto a un grupo cuando uno de los integrantes lo confundió con uno de los animales y disparó, causando una herida en la parte trasera de la cabeza. El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el condado de Washington.

Posteriormente, Carson Ryan fue trasladado de urgencia al UI Health Care Medical Center en Iowa City, donde falleció a causa de sus lesiones. Tanto el Departamento de Recursos Naturales de Iowa como la oficina del sheriff del condado de Washington iniciaron una investigación formal para esclarecer lo sucedido, según confirmaron ambos organismos en comunicados.

La comunidad escolar local mostró señales de apoyo a la familia y allegados del joven tras conocerse el fallecimiento. El equipo de atletismo masculino de Washington High School pidió a través de un mensaje en redes sociales que se mantuviera en pensamientos y apoyo a la madre, familiares, compañeros y amigos de Ryan, al describir la noticia como una “pérdida devastadora”.

Reacciones de la comunidad y homenaje escolar

Diversos allegados a Carson Ryan
Diversos allegados a Carson Ryan han reunido fondos para apoyar a su familia con los gastos funerarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras instituciones educativas de la zona se sumaron a las muestras de solidaridad. El distrito escolar Pekin Schools convocó a su personal y estudiantes a portar los colores naranja y negro —asociados al equipo de Washington High School— como muestra de respaldo, e indicó en un anuncio que sus pensamientos estaban con toda la comunidad educativa de Washington.

Apoyo económico de la comunidad

Un grupo cercano al entorno de Carson Ryan organizó una campaña en GoFundMe destinada a cubrir necesidades derivadas del suceso. Hasta la mañana del miércoles, la recaudación superaba los 54.000 dólares, aunque la meta se estableció en 70.000. Sus organizadores describieron al adolescente como “un hijo, amigo y luz para todos quienes lo conocieron”, señalando que su generosidad y buen humor dejaron “un vacío incalculable”.

La campaña lanzada en GoFundMe está destinada a brindar apoyo económico a la familia de Carson Ryan tras su fallecimiento, con el objetivo de ayudarles a afrontar los gastos relacionados con el memorial y a ofrecerles estabilidad durante el proceso de duelo. Los organizadores expresan que cualquier donación, sin importar su monto, representa un símbolo de respaldo y cariño hacia los seres queridos del joven. Los impulsores de la iniciativa invitan a la comunidad a colaborar o compartir la recaudación, insistiendo en la importancia de acompañar a la familia en estos momentos difíciles.

Temas Relacionados

IowacazaCarson Ryanestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Cómo funciona el nuevo sistema de rotondas RCUT en las carreteras estadounidenses

Un novedoso sistema vial rediseña los cruces en Estados Unidos y ya demuestra una reducción sustancial de accidentes y demoras, según datos oficiales de la Administración Federal de Carreteras

Cómo funciona el nuevo sistema

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

Melody González Pedraza había llegado a Tampa, Florida, en 2024 bajo el ‘parole’ humanitario

Estados Unidos deportó a una

Más de 400 migrantes indocumentados fueron arrestadas durante un amplio operativo del ICE en Florida

La movilización conjunta de agencias locales y federales terminó con la captura de migrantes identificados como potencial amenaza para la seguridad pública y sujetos a procesos de deportación

Más de 400 migrantes indocumentados

Pese a la incertidumbre por el cierre del Gobierno en Estados Unidos, Wall Street terminó con récords

Las acciones europeas también cerraron en máximos históricos

Pese a la incertidumbre por

Un niño de tres años encontró una granada activa de la Segunda Guerra Mundial en el jardín de su casa en Washington

Autoridades especializadas en manejo de explosivos acudieron a la residencia para acordonar la zona y evitar heridos

Un niño de tres años
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se registró otra muerte de

Se registró otra muerte de un menor en Córdoba: una chica de 12 años sufrió un infarto y falleció

Un diputado de La Cámpora presentó un proyecto para que una ruta se llame “Ricardo Iorio”

El Gobierno informó que la entrega de chapas patente está normalizada y culpó a la gestión anterior por las demoras

Las grandes ciudades registraron un aumento del 25% de los días de calor extremo en 30 años: cuáles son las más afectadas

Un informe privado mostró cómo las tasas municipales aumentan el costo del crédito en todo el país

INFOBAE AMÉRICA
Francia abordó un petrolero ruso

Francia abordó un petrolero ruso de la “flota fantasma” que estaría vinculado a los drones detectados en Dinamarca

Estados Unidos deportó a una ex jueza cubana acusada de sentenciar a manifestantes en la isla

El hallazgo de un broche milenario en Turquía redefine la historia de Troya y la Edad del Bronce

Historia, mosaicos y tradición: así es Baños de Valdearados, el pueblo español que revive su legado romano con la Fiesta a Baco

El crucial legado de Jane Goodall, la experta británica en primates que mejor comprendió a los animales

TELESHOW
Las Trillizas de Oro sorprendieron

Las Trillizas de Oro sorprendieron con un video en el estudio y anunciaron que vuelven a cantar

Benjamín Vicuña junto a sus hijos: complicidad durante una jornada de rodaje

Graciela Alfano volvió a criticar a Susana Giménez luego de los Martín Fierro: “No existe para mí”

Cómo sigue la salud de Thiago Medina: “Se debe realizar una toilette de la herida de la cirugía del tórax”

El enigmático posteo de Elina Constantini que despertó curiosidad en las redes: “¿Se vienen?"