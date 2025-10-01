Un adolescente murió luego de que su compañero de caza lo confundiera con una ardilla y le disparara

El adolescente era muy querido entre la comunidad deportiva de su escuela. (GoFundMe)

Un adolescente de 17 años murió el sábado tras recibir un disparo accidental durante una jornada de caza en una zona rural cerca de Iowa City, según informó el Departamento de Recursos Naturales de Iowa (Iowa Department of Natural Resources, DNR). El joven, identificado como Carson Ryan, participaba en la caza de ardillas junto a un grupo cuando uno de los integrantes lo confundió con uno de los animales y disparó, causando una herida en la parte trasera de la cabeza. El hecho ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas en el condado de Washington.

Posteriormente, Carson Ryan fue trasladado de urgencia al UI Health Care Medical Center en Iowa City, donde falleció a causa de sus lesiones. Tanto el Departamento de Recursos Naturales de Iowa como la oficina del sheriff del condado de Washington iniciaron una investigación formal para esclarecer lo sucedido, según confirmaron ambos organismos en comunicados.

La comunidad escolar local mostró señales de apoyo a la familia y allegados del joven tras conocerse el fallecimiento. El equipo de atletismo masculino de Washington High School pidió a través de un mensaje en redes sociales que se mantuviera en pensamientos y apoyo a la madre, familiares, compañeros y amigos de Ryan, al describir la noticia como una “pérdida devastadora”.

Reacciones de la comunidad y homenaje escolar

Diversos allegados a Carson Ryan han reunido fondos para apoyar a su familia con los gastos funerarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras instituciones educativas de la zona se sumaron a las muestras de solidaridad. El distrito escolar Pekin Schools convocó a su personal y estudiantes a portar los colores naranja y negro —asociados al equipo de Washington High School— como muestra de respaldo, e indicó en un anuncio que sus pensamientos estaban con toda la comunidad educativa de Washington.

Apoyo económico de la comunidad

Un grupo cercano al entorno de Carson Ryan organizó una campaña en GoFundMe destinada a cubrir necesidades derivadas del suceso. Hasta la mañana del miércoles, la recaudación superaba los 54.000 dólares, aunque la meta se estableció en 70.000. Sus organizadores describieron al adolescente como “un hijo, amigo y luz para todos quienes lo conocieron”, señalando que su generosidad y buen humor dejaron “un vacío incalculable”.

La campaña lanzada en GoFundMe está destinada a brindar apoyo económico a la familia de Carson Ryan tras su fallecimiento, con el objetivo de ayudarles a afrontar los gastos relacionados con el memorial y a ofrecerles estabilidad durante el proceso de duelo. Los organizadores expresan que cualquier donación, sin importar su monto, representa un símbolo de respaldo y cariño hacia los seres queridos del joven. Los impulsores de la iniciativa invitan a la comunidad a colaborar o compartir la recaudación, insistiendo en la importancia de acompañar a la familia en estos momentos difíciles.