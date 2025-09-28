Estados Unidos

La tormenta tropical Imelda amenaza la costa sudeste de EEUU con lluvias intensas y vientos fuertes

En Carolina del Norte y Carolina del Sur fue declarado el estado de emergencia de forma preventiva

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Imelda avanza hacia el norte
Imelda avanza hacia el norte y mantiene bajo vigilancia a la costa sudeste de Estados Unidos por lluvias, vientos y riesgo de inundaciones. (NHC)

La formación de la tormenta tropical Imelda en el Atlántico genera expectativa ante la posibilidad de fuertes lluvias y vientos en los estados del sudeste de Estados Unidos. Aunque el pronóstico indica que el sistema ciclónico podría evitar el impacto directo en tierra, las autoridades estatales y locales se preparan ante los posibles efectos en las próximas jornadas.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) comunicó el domingo 28 de septiembre que Imelda se desplaza desde el extremo oriental de Cuba hacia el noroeste a unos 11 kilómetros por hora y se estima que siga su trayecto hacia el norte, acercándose a las costas de Georgia y Carolina del Sur para mediados de la semana.

El fenómeno, que inicialmente se mantenía como depresión tropical, evolucionó a tormenta tropical tarde el domingo, lo que llevó a la emisión de alertas para varias zonas de la región.

Estados de emergencia en las Carolinas

Se han declarado estados de emergencia en Carolina del Sur y Carolina del Norte de forma preventiva. “No tenemos intención de emitir órdenes de evacuación obligatoria”, declaró el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, durante una conferencia de prensa. Sin embargo, instó a la población a no confiarse: “sabemos que vamos a tener vientos intensos, sabemos que vamos a recibir mucha agua”.

Autoridades de Carolina del Sur
Autoridades de Carolina del Sur y Carolina del Norte declararon estado de emergencia ante la llegada de la tormenta tropical. (REUTERS/Jonathan Drake)

El reporte indica que Imelda transportará bandas de precipitaciones extensas a lo largo de la costa atlántica, tocando especialmente áreas entre Georgia y Virginia, aunque el sistema no ingrese sobre el territorio estadounidense.

Modelos de pronóstico anticipan entre 50 y 100 milímetros de lluvia y hasta 180 milímetros en áreas puntuales de las Carolinas durante la primera mitad de la semana, aumentando el riesgo de inundaciones costeras y urbanas.

El NHC precisó que la tormenta se mantiene a aproximadamente 600 kilómetros al sureste de Cape Canaveral, Florida, dirigiéndose hacia el norte. La agencia detalló que la costa oriental de Florida, aunque no espera un impacto directo, se mantiene bajo vigilancia por ráfagas de viento cercanas a la fuerza de tormenta tropical. Un aviso permanece vigente desde el límite de los condados de Palm Beach/Martin hasta el de Flagler/Volusia.

La posible interacción con un frente estacionario sobre el sureste podría favorecer precipitaciones persistentes durante varios días sobre la franja costera, según el pronóstico.

Las bandas externas de Imelda
Las bandas externas de Imelda podrían dejar hasta 180 milímetros de lluvia en puntos de las Carolinas, aumentando el peligro de inundaciones costeras. (NHC)

Bryan Norcross, especialista de FOX Weather, advirtió que “incluso si Imelda no toca tierra, las lluvias peligrosas son probables al menos sobre Carolina del Sur y las dos terceras partes orientales de Carolina del Norte”. En esa línea, el NHC enfatizó que posibles alteraciones en la trayectoria podrían modificar los volúmenes de precipitación previstos y que la vigilancia debe permanecer constante.

Los riesgos no se limitan a la lluvia. Las autoridades monitorean la posibilidad de marejadas de hasta 60 centímetros entre el límite de Volusia/Brevard en Florida y el South Santee River en Carolina del Sur, debido al flujo sostenido de vientos mar adentro, de acuerdo con el informe de la NHC.

“Pensamos que lo más preocupante es que no hará falta un impacto directo para que se presenten efectos significativos”, explicó Michael Brennan, subdirector de la agencia, quien también recomendó a la población no subestimar los riesgos urbanos: “No atraviesen zonas con acumulaciones de agua, muchas víctimas por ahogamiento ocurren en estos escenarios”.

La temporada de huracanes del
La temporada de huracanes del Atlántico, oficialmente activa hasta el 30 de noviembre, suma ahora a Imelda como nuevo fenómeno bajo vigilancia. (CIRA/NOAA/REUTERS)

A nivel local, ciudades como Charleston declararon estado de emergencia, movilizando cuadrillas para limpieza de drenajes, preparación de bombas de agua y protección de zonas propensas a inundaciones.

Las compañías de servicios públicos, como Duke Energy, informaron que monitorean el avance de la tormenta y ajustan modelos de impacto en función de los datos meteorológicos más recientes.

El inicio de la temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre, ya ha presentado episodios relevantes durante las últimas semanas. A la actividad de Imelda se suma la de otros sistemas ciclónicos como el huracán Humberto y el huracán Gabrielle, que avanzan actualmente en aguas del Atlántico.

Ante la persistente amenaza de la tormenta tropical Imelda, las autoridades recomiendan a los habitantes de la franja costera del sudeste estadounidense permanecer atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales y reforzar medidas de prevención.

Temas Relacionados

Tormenta tropical ImeldaLluviasCarolina del SurCarolina del NorteNHCestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Seattle de mañana 29 de septiembre

Evita cualquier imprevisto en tu día y conoce el pronóstico del tiempo para las próximas horas en una de las ciudades con mayor actividad en Washington

Predicción del clima: estas son

Identificaron al sospechoso del tiroteo en una iglesia mormona en Michigan

Las autoridades confirmaron que un hombre de 40 años originario de Burton protagonizó el tiroteo y el incendio durante un servicio religioso en Grand Blanc, hecho que deja al menos dos fallecidos y ocho heridos

Identificaron al sospechoso del tiroteo

Prime Video Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de la gente

Prime Video Estados Unidos: Estas

La temporada de huracanes en el Atlántico alcanzó niveles de intensidad no vistos en casi un siglo

Los registros muestran un patrón sin precedentes desde 1935, y especialistas monitorean la formación de más tormentas en pleno repunte de la actividad ciclónica

La temporada de huracanes en

La FDA encontró una sustancia radiactiva en esta popular especia de temporada

El hallazgo se produce unas semanas después del retiro masivo de camarones radiactivos distribuidos en 31 estados del país

La FDA encontró una sustancia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco, en vivo:

Triple femicidio narco, en vivo: este lunes indagarán a los últimos dos detenidos y sigue la búsqueda internacional de “Pequeño J”

En su evento anual, el turismo apuntó a mejorar sus resultados: objetivos, anuncios y nuevos destinos

El vestido de novia de Lana Del Rey: revelan nuevos detalles sobre el diseño que eligió para su casamiento

El triple femicidio de Florencio Varela y la bronca del papá de Brenda: “No lo va a encontrar la Policía y la justicia, yo lo voy a encontrar”

Era menor de edad, atropelló y mató a un inspector municipal y lo condenaron a 5 años y medio de prisión

INFOBAE AMÉRICA
China abrió al tráfico el

China abrió al tráfico el puente más alto del mundo

Elecciones parlamentarias en Moldavia: el partido proeuropeo se impone en los comicios pese a los intentos de injerencia rusa

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

TELESHOW
Las fotos de Lali Espósito

Las fotos de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en San Sebastián: de la alfombra roja a mimos en la cama

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte