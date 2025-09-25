Estados Unidos

Refuerzan la vigilancia en los centros del ICE en Estados Unidos, tras el mortal ataque en Dallas

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ordenó ampliar la protección policial en los recintos del ICE del país, en respuesta a las amenazas dirigidos a la agencia federal

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
Agentes de policía incrementan la
Agentes de policía incrementan la vigilancia en la entrada de un centro de detención del ICE tras el ataque armado en Dallas. (REUTERS/Jeffrey McWhorter)

La orden de reforzar la seguridad en todas las instalaciones de detención de inmigrantes en Estados Unidos fue emitida de manera inmediata por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el mortal ataque armado en una instalación del ICE en Dallas, Texas, el miércoles 24 de septiembre.

Esta nueva medida busca prevenir incidentes similares y garantizar la protección del personal, los detenidos y la infraestructura, en medio de una oleada de amenazas y ataques recientes dirigidos a la agencia federal.

Newsweek reportó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dispuso el incremento de recursos policiales y barreras de control en los accesos y perímetros de los centros gestionados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Tricia McLaughlin, portavoz de la dependencia, explicó al medio que “en vista del horroroso tiroteo motivado por odio hacia el ICE, y de otros episodios de violencia inéditos como amenazas con explosivos, uso de vehículos como armas, ataques con objetos y la publicación de los datos personales de agentes, el DHS procederá de inmediato al refuerzo de la seguridad en los recintos del ICE a escala nacional”.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, ordenó nuevas medidas de protección en todos los recintos del ICE en Estados Unidos. (REUTERS/Jeffrey McWhorter)

El ataque a la instalación de Dallas, considerado por las autoridades como uno de los actos más graves de hostilidad reciente contra las agencias federales de migración, resultó en la muerte de un migrante que se encontraba bajo custodia y heridas críticas a otros dos internos.

El sospechoso, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, fue hallado sin vida tras dispararse a sí mismo. Las autoridades destacaron que los disparos fueron realizados de forma indiscriminada hacia el edificio y un vehículo de traslado oficial.

El FBI recuperó en la escena munición etiquetada con inscripciones “anti-ICE”, lo cual ha sido interpretado como un indicio de motivación política asociada al rechazo a las labores de control migratorio. El director Kash Patel mostró imágenes de las balas y confirmó públicamente: “las evidencias recuperadas sugieren un propósito ideológico directo contra la agencia”.

La directora de DHS, Kristi Noem, subrayó la necesidad de ajustar los protocolos en materia de vigilancia y alertó sobre los riesgos acumulados por la escalada en discursos hostiles.

El DHS reportó que los
El DHS reportó que los protocolos de emergencia y vigilancia se mantendrán elevados en los centros del ICE a nivel nacional. (REUTERS/Jeffrey McWhorter)

En un comunicado distribuido por Newsweek, expuso: “por meses hemos llamado la atención de los responsables políticos y los medios para que moderaran el tono respecto de ICE. La retórica sostenida puede tener graves consecuencias, como se ha comprobado en Dallas”.

Refuerzo de seguridad a nivel nacional

El incremento en los controles de acceso y la presencia de fuerzas de seguridad se extiende más allá de Texas. El medio estadounidense confirmó que en California las autoridades intensificaron los patrullajes alrededor del Centro de Procesamiento Adelanto (GEO).

La sherif de San Bernardino, Shannon Dicus, precisó: “nuestros agentes están especialmente atentos ante cualquier amenaza, incluyendo las que provienen de redes sociales o canales digitales”, según el comunicado recogido por Newsweek.

Vehículos oficiales y presencia militar
Vehículos oficiales y presencia militar refuerzan la seguridad ante los crecientes riesgos para agentes y migrantes. (REUTERS/Jeffrey McWhorter)

Las tensiones hacia el ICE no son nuevas y reflejan la polarización en torno a la política migratoria de Estados Unidos. Diferentes funcionarios insisten en que el endurecimiento de la protección no responde solo al incidente en Dallas, sino a una cadena de amenazas previas.

El pasado mes, la seguridad de la misma instalación fue puesta en alerta tras un episodio en que un hombre, identificado como Bratton Dean Wilkinson, intentó ingresar al edificio asegurando portar explosivos. Este fue arrestado y enfrenta cargos por amenazas terroristas.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump utilizó la red X para referirse al ataque, denunciando la motivación hostil del agresor y defendiendo la labor de las fuerzas federales.

Paralelamente, Tricia McLaughlin enfatizó que “los hombres y mujeres del ICE trabajan diariamente para procurar la seguridad pública. Los ataques, las amenazas veladas y la exposición pública de sus familias deben cesar”.

Temas Relacionados

ICETexasAtaque armadoTiroteoestadis-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump firmó una orden ejecutiva para transferir TikTok a propietarios estadounidenses

El acuerdo separa la aplicación de su propietario chino ByteDance y permite a los inversores estadounidenses tomar una participación del 80%

Donald Trump firmó una orden

Wall Street cerró a la baja y acumula tres jornadas de caídas

Las acciones europeas alcanzaron un mínimo de tres semanas

Wall Street cerró a la

Compró un objeto coleccionable en una tienda de segunda mano por USD 75 y luego descubrió su verdadero valor

En otro caso reciente, una mujer descubrió un bolso de cuero con un anillo de 18 quilates y una gema en su interior

Compró un objeto coleccionable en

Científicos estadounidenses identificaron el factor clave de la propagación del cáncer de páncreas

Se trata de un paso importante en la compresión de la metástasis del cáncer de páncreas y abre la puerta a enfoques terapéuticos centrados en el bloqueo temprano de ALK7

Científicos estadounidenses identificaron el factor

Un joven en Florida podría pasar hasta 65 años en la cárcel por cazar 13 caimanes ilegalmente

La caza de estos reptiles es una actividad altamente regulada en el “Sunshine State”, donde solo se permite a personas con licencia capturar a dos ejemplares al año

Un joven en Florida podría
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó

“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de inflación que informó el Indec

La causa para esclarecer el triple crimen narco cambió de fiscal: la Justicia lo considera femicidio

Cayó una banda acusada por 12 entraderas en La Plata: el arsenal hallado en el aguantadero donde planeaban los robos

Una pareja discutía, se prendió fuego su casa y ambos están internados en grave estado: investigan las causas del incendio

Triple crimen narco en Florencio Varela: la cronología del caso y cómo avanza la investigación

INFOBAE AMÉRICA
La Justicia de Bolivia ordenó

La Justicia de Bolivia ordenó el arresto domiciliario de Felipe Cáceres, ex zar antidrogas del gobierno de Evo Morales

Colin Farrell deslumbra en San Sebastián con su personaje de un ludópata perdido en Macao

China y Cuba profundizan su acercamiento: Beijing donó grupos electrógenos para paliar la crisis energética de la isla

La Casa Blanca adelantó que habrá despidos masivos si no hay acuerdo en el Congreso y cierra el Gobierno

Cuáles son los 10 barrios que lideran la tendencia urbana mundial por su cultura, vida nocturna y creatividad

TELESHOW
Charly García, ganador del Konex

Charly García, ganador del Konex de Brillante 2025 a la música popular argentina

Con Maxi López en Argentina, su esposa embarazada dio a entender desde Suiza que la hija de ambos sufrió una caída: “Mi princesita”

Marcelo Tinelli habló tras la ruptura con Milett Figueroa: “Estoy triste porque fueron dos años hermosos”

La emoción de Lizy Tagliani al ser elegida madrina en la boda de Coco Sily: “Me encanta festejar el amor”

Daniela Celis contó cómo sigue la salud de Thiago Medina: “No presentó fiebre”