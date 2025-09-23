Estados Unidos

EEUU aplicó restricciones a la delegación iraní en Nueva York ante temores de actividades ilícitas durante la Asamblea de la ONU

El Departamento de Estado limitó el acceso de los diplomáticos iraníes a tiendas mayoristas y artículos de lujo, y restringió sus desplazamientos a zonas estrictamente ligadas a sus funciones oficiales en la ciudad

Guardar
EEUU aplicó restricciones a la
EEUU aplicó restricciones a la delegación iraní en Nueva York ante temores de actividades ilícitas durante la Asamblea de la ONU (Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP)

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron nuevas restricciones aplicables a la delegación de Irán que asiste a la 80 Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El Departamento de Estado redujo tanto la libertad de movimiento como el acceso a tiendas mayoristas y productos de lujo para los funcionarios iraníes presentes esta semana en suelo estadounidense. Estas medidas, según la administración estadounidense, buscan evitar que las autoridades de Teherán aprovechen el evento diplomático para actividades fuera de su agenda oficial y para “promover su agenda terrorista”, además de enviar un mensaje de apoyo a la sociedad civil iraní.

De acuerdo con las disposiciones comunicadas por el Departamento de Estado, a los miembros de la misión iraní se les permitirá movilizarse únicamente por un perímetro definido, suficiente para acceder a la sede de la ONU y desplazarse entre sus lugares de residencia y los espacios oficiales requeridos para llevar a cabo sus actividades diplomáticas. Entre los afectados figura el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, acompañado de otros altos cargos de la diplomacia iraní.

La seguridad de los estadounidenses siempre es nuestra prioridad, y Estados Unidos no permitirá que el régimen iraní utilice la Asamblea General de la ONU como excusa para viajar libremente por Nueva York y promover su agenda terrorista”, declaró el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott. Las autoridades estadounidenses han subrayado que el país anfitrión solo autoriza los desplazamientos considerados “estrictamente necesarios” para cumplir con obligaciones diplomáticas en el contexto del evento multilateral.

Entre las nuevas disposiciones figura la prohibición para la delegación iraní de realizar compras en grandes cadenas de tiendas mayoristas sin aprobación de las autoridades estadounidenses. Según la normativa publicada en el Registro Federal, los diplomáticos o representantes del régimen de Irán necesitan autorización previa para adquirir membresías en comercios como Costco, Sam’s Club o BJ’s Wholesale Club u obtener productos de estas empresas.

No permitiremos que el régimen iraní permita que sus élites clericales se descontrolen en Nueva York mientras el pueblo iraní sufre pobreza, infraestructuras deterioradas y una grave escasez de agua y electricidad”, recoge el comunicado oficial.

La regulación también abarca artículos calificados como “de lujo”, entre los que se incluyen relojes, joyas, artículos de piel, perfumes, automóviles, tabaco, alcohol, bolsos y billeteras. La compra de cualquiera de estos bienes requiere el visto bueno específico por parte del Departamento de Estado previo a la adquisición, lo que limita sustancialmente las opciones de consumo de los diplomáticos iraníes durante su estancia en Estados Unidos.

Estas disposiciones forman parte de la política de Washington de mantener “máxima presión” sobre el régimen iraní en ámbitos distintos al diplomático formal, incluso dentro del contexto de obligaciones internacionales que derivan del Acuerdo de Sede de la ONU. Este acuerdo, que reconoce a Estados Unidos como país anfitrión de la organización, obliga al gobierno estadounidense a otorgar visado y permitir la presencia de representantes de cualquier país miembro, aunque existan tensiones o lazos diplomáticos nulos, como sucede entre Washington y Teherán.

En este contexto, la Administración estadounidense reitera su postura de respaldo explícito a la población de Irán. “Cuando Estados Unidos dice que apoya al pueblo iraní, lo dice en serio”, subraya el comunicado emitido por el Departamento de Estado. El gobierno Trump sostiene que las acciones adoptadas reiteran “el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de apoyar al pueblo iraní en su búsqueda de la rendición de cuentas por el régimen y de una vida mejor”.

Las limitaciones impuestas no son nuevas, pero su endurecimiento en esta 80 edición de la Asamblea General ocurre ante la persistencia de fuertes desencuentros entre ambos países sobre cuestiones nucleares, seguridad en Oriente Medio y derechos humanos. Aunque no existen relaciones diplomáticas formales, Irán mantiene acreditados ante la ONU a sus delegados, y todos sus movimientos y actividades quedan sujetos al cumplimiento de las reglas estadounidenses. Solo con autorización especial pueden realizar actividades fuera del perímetro previsto o acceder a servicios no estrictamente diplomáticos.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

ONUAsamblea General de la ONUNueva YorkÚltimas Noticias AméricaDepartamento de EstadoAbbas Araqchi

Últimas Noticias

Bill Gates reveló cómo la inteligencia artificial cambiará el futuro de la salud en las regiones más vulnerables

El fundador de Microsoft presentó una hoja de ruta y explicó cómo la tecnología permitirá acelerar el desarrollo y la entrega de tratamientos médicos en comunidades con acceso limitado a servicios sanitarios

Bill Gates reveló cómo la

Powerball: resultados del 22 de septiembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball: resultados del 22 de

Cardi B arrasa con el ranking Apple en Estados Unidos: las canciones más sonadas en este día

Entre una gran variedad de estilos y géneros, estos son los artistas que han tenido una mejor aceptación entre el público

Cardi B arrasa con el

Clima en Virginia: esta es la predicción del tiempo de este martes 23 de septiembre en Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: esta es

Así se gestó la travesía espiritual de Charlie Kirk: de joven predicador a símbolo del cristianismo en EEUU

El funeral de Charlie Kirk reunió a líderes políticos y religiosos en Arizona tras su asesinato. Su vida marcó el surgimiento de una nueva generación conservadora que fusiona la fe y la acción política

Así se gestó la travesía
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tiempo en el AMBA: hasta

Tiempo en el AMBA: hasta cuándo siguen las bajas temperaturas y cuándo volverán las lluvias

Imputaron por homicidio al único detenido por el crimen del empresario agropecuario en Mendoza

Cayó un hombre que amenazó y hostigó a una compañera de trabajo durante meses

Un adolescente robó tres ramos de flores para regalarle a su novia y fue detenido en La Plata

La ANMAT prohibió la venta y el uso de una serie de productos cosméticos para el rostro

INFOBAE AMÉRICA
La 80° Asamblea General de

La 80° Asamblea General de la ONU inicia su debate anual con la atención puesta en Gaza y el reconocimiento de Palestina

El supertifón Ragasa deja al menos tres muertos, miles de evacuados y daños graves en Filipinas mientras avanza hacia China

Dos presuntos miembros del Tren de Aragua fueron detenidos en Ecuador durante las protestas por el aumento del diésel

Bill Gates reveló cómo la inteligencia artificial cambiará el futuro de la salud en las regiones más vulnerables

La Corte Penal Internacional acusó a Rodrigo Duterte por ejecuciones extrajudiciales durante su sangrienta guerra antidrogas

TELESHOW
Florencia Peña contó la razón

Florencia Peña contó la razón por la que no tiene fotos de su infancia: “Se las llevó”

Polémica en el bar regresó a la televisión a 62 años de su estreno y con Mariano Iúdica al frente: “Volvimos, Ruso”

La molestia de Benjamín Vicuña con la China Suárez: “Cambiaron la rutina de los chicos, no soy tonto”

Las fotos de Cande Vetrano y Andrés Gil con su hijo Pino: días de playa y amor familiar

Valentina Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, sobre la fama de su hijo Benjamín: “Lo frenan en la calle”