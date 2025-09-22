El gobierno de Trump se dispone a vincular el Tylenol con el riesgo de autismo

FOTO DE ARCHIVO: Tylenol se exhibe a la venta en una farmacia de la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, el 5 de septiembre de 2025 (Reuters)

Se espera que el gobierno de Trump anuncie el lunes nuevos esfuerzos para explorar cómo un medicamento podría estar relacionado con el autismo y cómo otro podría tratarlo, según cuatro personas con conocimiento de los planes que hablaron bajo condición de anonimato porque el anuncio aún no era público.

Se espera que funcionarios federales de salud expresen su preocupación por el uso de acetaminofén (paracetamol) por parte de mujeres embarazadas, el ingrediente activo del Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Los funcionarios han estado revisando investigaciones previas —incluida una revisión de agosto realizada por investigadores de Mount Sinai y Harvard— que sugieren un posible vínculo entre el uso de Tylenol al inicio del embarazo y un mayor riesgo de autismo en los niños. Según las cuatro personas, planean advertir a las mujeres embarazadas que no usen Tylenol al principio del embarazo a menos que tengan fiebre.

Además, los funcionarios planean promover un medicamento menos conocido llamado leucovorina como posible tratamiento para el autismo. La leucovorina suele recetarse para contrarrestar los efectos secundarios de algunos medicamentos y para tratar la deficiencia de vitamina B9. Ensayos tempranos, doble ciego y controlados con placebo, en los que se administró leucovorina a niños con autismo, han mostrado lo que algunos científicos describen como mejoras notables en su capacidad para hablar y comprender a los demás. Funcionarios de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) han estado revisando recientemente el lenguaje que podría aplicarse al medicamento.

Los hallazgos sobre la leucovorina han causado revuelo en la comunidad científica, generando un renovado debate sobre las complejas causas del autismo, una condición que algunos expertos consideraban recientemente predominantemente genética y, por lo tanto, en gran medida intratable.

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., gesticula mientras pronuncia unas palabras junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 31 de julio de 2025 (Reuters)

Estos esfuerzos han sido una de las principales prioridades del presidente Donald Trump, quien durante mucho tiempo ha expresado su preocupación por el aumento de las tasas de autismo en Estados Unidos y este año encargó a sus colaboradores encontrar respuestas. La iniciativa ha involucrado al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., al comisionado de la FDA, Marty Makary, al director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Jay Bhattacharya, y a otros altos funcionarios.

Hablando en el memorial de Charlie Kirk el domingo, Trump anticipó la medida, que se espera sea revelada en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

“Mañana vamos a tener uno de los anuncios más grandes... médicamente, creo, en la historia de nuestro país”, dijo. “Creo que les va a parecer asombroso. Creo que encontramos una respuesta al autismo”.

El NIH también está listo para anunciar el lunes que su nueva iniciativa de ciencia de datos sobre el autismo está en marcha, con 13 equipos que recibirán subvenciones de investigación relacionadas con las causas y el tratamiento del autismo, así como para corroborar estudios previos. Ese esfuerzo, que ha involucrado a funcionarios de carrera del NIH, es independiente de un informe más amplio del NIH que investiga la investigación sobre el autismo, el cual no se espera para esta semana. Bhattacharya ha dicho a sus colegas que quiere que la revisión sea exhaustiva, con la participación de funcionarios de carrera, y que no se apresure para coincidir con el anuncio del lunes.

La Casa Blanca promocionó el domingo sus próximas iniciativas sobre el autismo.

“El presidente Trump se comprometió a abordar el creciente índice de autismo en Estados Unidos y a hacerlo con ciencia de estándar de oro”, dijo el portavoz Kush Desai en un comunicado. “El anuncio de mañana representará un avance histórico en ambos compromisos”.

The Wall Street Journal informó previamente que el gobierno estaba investigando el papel del Tylenol y la leucovorina. Las directrices sobre el uso de acetaminofén (paracetamol) de las principales sociedades médicas lo identifican como un analgésico seguro para usar durante el embarazo, pero aconsejan a las mujeres embarazadas consultar a sus proveedores de atención médica antes de tomarlo, como con todos los medicamentos durante ese período sensible.

Ejecutivos de Tylenol se han reunido con el gobierno en las últimas semanas para expresar sus preguntas sobre el esfuerzo federal y discutir los próximos pasos. Tylenol no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Kennedy ha hecho del autismo un enfoque principal de su agenda “Hacer a América Saludable de Nuevo”, y ha habido debates de alto nivel en el gobierno sobre el momento y el contenido de sus iniciativas sobre el autismo, dada la sensibilidad política y su potencial para trastocar la industria médica, según dos de las personas con conocimiento del anuncio del lunes.

“Hemos lanzado un esfuerzo masivo de pruebas e investigación que va a involucrar a cientos de científicos de todo el mundo”, dijo Kennedy en una reunión televisada del gabinete en abril. “Para septiembre, sabremos qué ha causado la epidemia de autismo y podremos eliminar esas exposiciones”.

Las declaraciones generaron alarma entre muchos investigadores, quienes dijeron que realizar tal investigación de manera precisa requiere un proceso prolongado.

Desde que Kennedy se convirtió en el principal funcionario de salud del país, ha habido especulaciones de que su agencia vincularía el autismo con las vacunas, una conexión que Kennedy ha mencionado regularmente a pesar de décadas de estudios científicos que desmienten la teoría.

Bajo el liderazgo de Kennedy, el HHS contrató a David Geier, un defensor de la conexión entre la inmunización y el autismo cuya investigación ha sido objeto de intenso escrutinio, para realizar un estudio gubernamental sobre si están relacionados. Geier y su padre, Mark Geier, han publicado artículos afirmando que las vacunas aumentan el riesgo de autismo, una teoría que ha sido estudiada durante décadas y científicamente refutada.

El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en las habilidades sociales y de comunicación, y comportamientos repetitivos, que ha sido diagnosticada con mayor frecuencia entre los niños estadounidenses en las últimas décadas. Uno de cada 31 niños de 8 años tenía autismo en las comunidades estadounidenses examinadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en comparación con aproximadamente 1 de cada 150 niños en el año 2000.

Las razones detrás de este fuerte aumento siguen siendo ampliamente debatidas y poco claras. Un mayor número de pruebas y la concienciación juegan algún papel, pero muchos investigadores creen que hay factores adicionales —probablemente algo en el entorno o el estilo de vida de los estadounidenses— en juego, además de los más de 100 genes que se han relacionado con la condición.

