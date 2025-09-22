El equinoccio de otoño, fenómeno que altera la duración del día y la noche, sucederá en esta fecha en 2025

El equinoccio de otoño marca el momento en que el día y la noche tienen la misma duración en todo el hemisferio norte. (NOAA)

El próximo 22 de septiembre, el hemisferio norte vivirá el inicio oficial del otoño con el equinoccio de otoño, fenómeno que marca un equilibrio exacto entre las horas de luz y oscuridad en la Tierra.

De acuerdo con información de FOX Weather, este año el evento astronómico ocurrirá cuando el reloj marque las 14:19 horas (ET) o las 11:19 horas (PT), instante en que el centro del Sol cruzará el plano del ecuador terrestre, según confirmó también la NASA.

La llegada del equinoccio de otoño significa que tanto el día como la noche tendrán prácticamente la misma duración. “El equinoccio es simplemente ese momento en que ni el hemisferio norte ni el hemisferio sur se inclinan hacia el Sol”, explicó Tyler Richey-Yowell, investigadora posdoctoral en el Lowell Observatory de Arizona, citada por FOX Weather.

Richey-Yowell ilustró el fenómeno señalando: “tienes la Tierra, y gira sobre un eje, que está inclinado 23,5 grados. Durante parte del año, el hemisferio norte apunta justo hacia el Sol; esa es nuestra época de verano y el solsticio de verano, cuando recibimos mayor cantidad de luz solar. Lo opuesto ocurre en el solsticio de invierno, cuando la luz solar es mínima”.

La inclinación de 23,5 grados del eje terrestre produce el cambio de estaciones y el fenómeno del equinoccio. (Jovani Pérez/Infobae México)

El término equinoccio proviene del latín “equi”, que significa igual, y “nox” o noche. FOX Weather detalló que el equinoccio ocurre cuando “se obtiene igualdad entre el día y la noche durante ese período”, tal como argumentó la científica. Este fenómeno tiene lugar dos veces cada año: en marzo y septiembre.

Por su parte, científicos de la NASA precisaron que en esta ocasión, el equinoccio se registrará con precisión a las 14:19 horas en la costa este de los Estados Unidos, mientras que en la costa del Pacífico se manifestará tres horas antes. El evento astronómico marca el punto en que el Sol parece desplazarse desde el hemisferio norte hacia el sur, dando inicio formal a la temporada otoñal en muchos calendarios.

Sin embargo, el comienzo del otoño varía según la perspectiva científica. Mientras la astronomía lo sitúa el 22 de septiembre, para la meteorología el otoño inicia tres semanas antes, el 1 de septiembre y concluye el 30 de noviembre. Esta clasificación, según FOX Weather, responde a los ciclos de temperaturas anuales, que agrupan a los meses de mayor transición climática entre el verano y el invierno.

Durante el equinoccio, ni el hemisferio norte ni el sur se inclinan hacia el Sol, generando igualdad entre luz y oscuridad. (Pixabay)

“Los meteorólogos definen el otoño por los cambios promedio en la temperatura y no por la posición de la Tierra en su órbita”, explican en FOX Weather, insistiendo en que esta definición facilita el seguimiento estadístico y el análisis de patrones meteorológicos.

La inclinación de 23,5 grados del eje terrestre resulta determinante para el ciclo de las estaciones. Según la explicación de Richey-Yowell citada por FOX Weather, este ángulo es responsable de las variaciones estacionales que se producen mientras la Tierra completa su órbita alrededor del Sol.

Con la llegada del equinoccio de otoño, habitantes de todo el hemisferio norte presenciarán jornadas en que el Sol estará casi exactamente sobre el ecuador, lo que dará como resultado días y noches que rondan las 12 horas cada uno. De este modo, la transición desde los días largos de verano a las noches más extensas del invierno comienza a notarse de manera gradual.