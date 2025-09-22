Estados Unidos

El equinoccio de otoño, fenómeno que altera la duración del día y la noche, sucederá en esta fecha en 2025

Este evento astronómico sucede solo dos veces al año y trae consigo un cambio notable en la duración de la luz y la llegada oficial del otoño en el hemisferio norte

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El equinoccio de otoño marca
El equinoccio de otoño marca el momento en que el día y la noche tienen la misma duración en todo el hemisferio norte. (NOAA)

El próximo 22 de septiembre, el hemisferio norte vivirá el inicio oficial del otoño con el equinoccio de otoño, fenómeno que marca un equilibrio exacto entre las horas de luz y oscuridad en la Tierra.

De acuerdo con información de FOX Weather, este año el evento astronómico ocurrirá cuando el reloj marque las 14:19 horas (ET) o las 11:19 horas (PT), instante en que el centro del Sol cruzará el plano del ecuador terrestre, según confirmó también la NASA.

La llegada del equinoccio de otoño significa que tanto el día como la noche tendrán prácticamente la misma duración. “El equinoccio es simplemente ese momento en que ni el hemisferio norte ni el hemisferio sur se inclinan hacia el Sol”, explicó Tyler Richey-Yowell, investigadora posdoctoral en el Lowell Observatory de Arizona, citada por FOX Weather.

Richey-Yowell ilustró el fenómeno señalando: “tienes la Tierra, y gira sobre un eje, que está inclinado 23,5 grados. Durante parte del año, el hemisferio norte apunta justo hacia el Sol; esa es nuestra época de verano y el solsticio de verano, cuando recibimos mayor cantidad de luz solar. Lo opuesto ocurre en el solsticio de invierno, cuando la luz solar es mínima”.

La inclinación de 23,5 grados
La inclinación de 23,5 grados del eje terrestre produce el cambio de estaciones y el fenómeno del equinoccio. (Jovani Pérez/Infobae México)

El término equinoccio proviene del latín “equi”, que significa igual, y “nox” o noche. FOX Weather detalló que el equinoccio ocurre cuando “se obtiene igualdad entre el día y la noche durante ese período”, tal como argumentó la científica. Este fenómeno tiene lugar dos veces cada año: en marzo y septiembre.

Por su parte, científicos de la NASA precisaron que en esta ocasión, el equinoccio se registrará con precisión a las 14:19 horas en la costa este de los Estados Unidos, mientras que en la costa del Pacífico se manifestará tres horas antes. El evento astronómico marca el punto en que el Sol parece desplazarse desde el hemisferio norte hacia el sur, dando inicio formal a la temporada otoñal en muchos calendarios.

Sin embargo, el comienzo del otoño varía según la perspectiva científica. Mientras la astronomía lo sitúa el 22 de septiembre, para la meteorología el otoño inicia tres semanas antes, el 1 de septiembre y concluye el 30 de noviembre. Esta clasificación, según FOX Weather, responde a los ciclos de temperaturas anuales, que agrupan a los meses de mayor transición climática entre el verano y el invierno.

Durante el equinoccio, ni el
Durante el equinoccio, ni el hemisferio norte ni el sur se inclinan hacia el Sol, generando igualdad entre luz y oscuridad. (Pixabay)

“Los meteorólogos definen el otoño por los cambios promedio en la temperatura y no por la posición de la Tierra en su órbita”, explican en FOX Weather, insistiendo en que esta definición facilita el seguimiento estadístico y el análisis de patrones meteorológicos.

La inclinación de 23,5 grados del eje terrestre resulta determinante para el ciclo de las estaciones. Según la explicación de Richey-Yowell citada por FOX Weather, este ángulo es responsable de las variaciones estacionales que se producen mientras la Tierra completa su órbita alrededor del Sol.

Con la llegada del equinoccio de otoño, habitantes de todo el hemisferio norte presenciarán jornadas en que el Sol estará casi exactamente sobre el ecuador, lo que dará como resultado días y noches que rondan las 12 horas cada uno. De este modo, la transición desde los días largos de verano a las noches más extensas del invierno comienza a notarse de manera gradual.

Temas Relacionados

Equinoccio de otoñoTierraSolNASAestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Una mujer en Virginia se ganó la lotería tras elegir los números afortunados usando ChatGPT

Desde la organización de la lotería indicaron que el número de jugadores que elige combinaciones automáticas o asistidas por Inteligencia Artificial ha crecido en los últimos meses

Una mujer en Virginia se

Las películas de Paramount+ en Estados Unidos para engancharse este día

Con estas historias, Paramount+ busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las películas de Paramount+ en

Las mejores cintas de Prime Video Estados Unidos para ver en cualquier momento

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores cintas de Prime

Lo más visto esta semana de Netflix en Estados Unidos

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estos títulos

Lo más visto esta semana

Las mejores cintas de Hulu Estados Unidos para ver en cualquier momento

El boom de las plataformas por streaming ha cambiado la forma de ver y disfrutar el cine; Hulu no se quiere quedar atrás

Las mejores cintas de Hulu
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pullaro habló sobre las elecciones

Pullaro habló sobre las elecciones de octubre: “No puede ser que proyectos creados en el AMBA nos impongan sus legisladores”

Declaró el único detenido por atropellar y matar a dos de amigos en Melchor Romero

Murió Azucena Díaz, miembro de Madres de Plaza de Mayo

Tras posponer su viaje a EEUU, Milei encabezará una reunión de Gabinete y de la mesa política en Casa Rosada

Entran en vigencia dos acuerdos globales sobre pesca que podrían frenar la invasión china en la “Milla 201″

INFOBAE AMÉRICA
Alemania desplegó dos cazas para

Alemania desplegó dos cazas para interceptar un avión ruso cerca del espacio aéreo de la OTAN

Israel informó que más de medio millón de gazatíes huyeron de la capital tras la ofensiva militar contra los terroristas de Hamas

¿Finalmente habrá un desenlace en Venezuela?

Portugal reconoció formalmente al Estado de Palestina

República Dominicana incautó 377 paquetes de cocaína de la lancha narco bombardeada por Estados Unidos

TELESHOW
La fiesta de cumpleaños de

La fiesta de cumpleaños de Emilio, el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini: “Celebramos al amor de nuestras vidas”

Daniela Celis, a flor de piel sobre Thiago Medina: “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre”

Wanda Nara lució el regalo que Martín Migueles, su nuevo novio, le dio por el Día de la Primavera

Se habría adelantado el nacimiento de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: “Están viajando las abuelas”

El inolvidable encuentro de Lali Espósito con Pedro Almodóvar en el Festival de Cine de San Sebastián: sus fotos