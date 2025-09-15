Estados Unidos

Taylor Swift y Selena Gomez lideran el selecto grupo de mujeres multimillonarias de Estados Unidos

Ambas celebridades lograron consolidar fortunas personales récord al expandir su influencia más allá de la música, con proyectos empresariales valorados en cifras multimillonarias en el sector de la belleza y el entretenimiento

Taylor Swift ingresó en 2023 al club de los billonarios tras una gira mundial que recaudó más de 2.000 millones de dólares.

El selecto grupo de multimillonarios en los Estados Unidos suma nuevos rostros femeninos provenientes del mundo del entretenimiento. Taylor Swift y Selena Gomez han conseguido en los últimos meses ingresar al exclusivo listado de billonarios estadounidenses, tras consolidar imperios empresariales que superan ampliamente el ámbito musical.

Según reportó FOX Business, solo alrededor del 14% de los 1.135 multimillonarios de Estados Unidos son mujeres, y entre ellas destacan las figuras surgidas del pop y la cultura popular.

El fenómeno de Taylor Swift ha redefinido las reglas del sector musical y de negocios para los artistas. Su ascenso financiero resultó especialmente notable desde 2023, año en que alcanzó el estatus de billonaria.

De acuerdo con The Wall Street Journal y Forbes, este salto económico tuvo como principal motor su gira The Eras Tour. El tour, iniciado en marzo de 2023 y concluido en diciembre de 2024, generó más de 2.000 millones de dólares en ingresos brutos. Solo la primera etapa del recorrido aportó cerca de 190 millones de dólares netos para la artista, tras impuestos.

Taylor Swift y Selena Gomez han conseguido en los últimos meses ingresar al exclusivo listado de billonarios estadounidenses.

Además de los ingresos de sus giras, Swift diversificó su fortuna mediante la venta de álbumes, inversiones inmobiliarias y la muy exitosa proyección en cines de “Taylor Swift: The Eras Tour”, el documental sobre sus conciertos.

Este modelo mixto le permitió acumular un patrimonio estimado en 1.600 millones de dólares, consolidándose como una de las empresarias más influyentes de la industria del entretenimiento.

Selena Gomez y su Rare Beauty

Por su parte, Selena Gomez tejió una carrera múltiple desde la infancia en la televisión, logrando luego reconocimiento tanto en la actuación como en la música. Inició en la pantalla con “Barney y sus amigos” y ganó visibilidad global con la serie de Disney “Los hechiceros de Waverly Place”.

Después de esa etapa, mantuvo su presencia protagónica en la industria audiovisual, recibiendo una nominación al Emmy en 2024 por su papel en “Only Murders in the Building” según detalló FOX Business.

Selena Gomez, fundadora de Rare Beauty, alcanzó una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares impulsada por el éxito de su empresa de cosméticos.

El salto empresarial de Gomez llegó en septiembre de 2020 con la fundación de Rare Beauty, una marca de cosméticos orientada a la inclusión y la accesibilidad. Los productos, comercializados en línea y por Sephora, alcanzaron una valoración estimada de 2.000 millones de dólares en 2023, potencia financiera cimentada por una amplia viralización en redes sociales como TikTok.

Al conservar más del 50% de la propiedad de Rare Beauty, Gomez fue reconocida como billonaria en 2024, con una fortuna aproximada de 1.300 millones de dólares, según datos compilados por Bloomberg.

“No imaginé que mi proyecto empresarial tendría este impacto tan grande, pero sí tuve claro que Rare Beauty respondería a una necesidad real en la industria”, declaró la propia Gomez en entrevistas referenciadas por FOX Business.

Rihanna aparece entre las mujeres más ricas de Estados Unidos, con un patrimonio de 1.400 millones de dólares gracias al desempeño de Fenty Beauty y Savage X Fenty.

Otras mujeres poderosas

Junto a ellas, otras figuras del entretenimiento femenino estadounidenses han alcanzado posiciones de liderazgo económico global.

Rihanna, quien consta como la cantante más rica desde 2021, avanzó en la lista de multimillonarios gracias a sus empresas Fenty Beauty y Savage X Fenty, dedicadas a la cosmética y la lencería, respectivamente. En 2025, Rihanna sumó un patrimonio de 1.400 millones de dólares, impulsado sobre todo por el crecimiento de sus marcas, según datos difundidos por Forbes.

El caso de Kim Kardashian también figura como uno de los más destacados en el cruce entre fama mediática y negocios. Tras alcanzar notoriedad por el programa “Al día con las Kardashian”, Kardashian diversificó su marca personal y fundó SKIMS, compañía de fajas y ropa modeladora valorada en 4.000 millones de dólares en 2023.

La última estimación publicada por Forbes posicionó la fortuna personal de Kardashian en 1.700 millones de dólares, con el principal aporte proveniente de SKIMS y su línea de cuidados para la piel, SKKN BY KIM.

