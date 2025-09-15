Estados Unidos

Arrestan a hombre en Kentucky que elaboró una lista de tareas para deshacerse del cadáver de su pareja

En la escena del crimen, las autoridades también incautaron varias armas y hallaron los cadáveres de dos perros, por lo que el detenido también enfrenta cargos por crueldad animal

Por Daniela Mérida

El sospechoso dijo que su
El sospechoso dijo que su pareja se había marchado a Michigan. (Knox County Detention Center)

Un hombre de Kentucky fue arrestado tras ser acusado del asesinato de su pareja, en medio de señalamientos de que habría intentado encubrir el crimen elaborando una lista de tareas con instrucciones para eliminar pruebas. Daniel Kearney, de 39 años, fue detenido y enfrenta cargos de asesinato, abuso de un cadáver, manipulación de evidencias físicas y crueldad animal.

La víctima, Damian Poole, de 36 años, fue reportado como desaparecido por su madre el 9 de septiembre. Al llegar las autoridades a la residencia de ambos en McCreary County, en la frontera con Tennessee, encontraron restos que creían correspondían a Poole, cubiertos en mantas en una habitación del fondo del domicilio compartido.

El hallazgo ocurrió el 12 de septiembre, cuando efectivos de la Kentucky State Police accedieron con una orden de registro. Los documentos policiales reportaron que los tobillos de la víctima estaban atados con una cuerda de nailon y que presentaba múltiples impactos de bala en la cabeza. Los investigadores estimaron que el cuerpo llevaba varios días en ese estado. Además, encontraron los cuerpos sin vida de dos perros que, según las indagatorias, también habrían sido baleados, yaciendo en el lugar donde murieron.

En la escena se hallaron un rifle tipo AR, otras armas, charcos de sangre y prendas junto con cartones empapados en sangre. Entre los artículos recolectados, las autoridades aseguraron un cuaderno con una lista de tareas presuntamente escrita por Kearney, que incluía instrucciones para limpiar la vivienda, eliminar pruebas, usar selladores de olores y deshacerse del cadáver. Según el informe de arresto, la lista también mencionaba la quema de pertenencias y la dispersión de cenizas fuera del estado de Kentucky.

Testimonios y perfil del sospechoso

Las autoridades hallaron armas, diversas
Las autoridades hallaron armas, diversas manchas de sangre y una lista de tareas incriminatoria para Kearney. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los testimonios de vecinos, recogidos por FOX 56, apuntaron a frecuentes discusiones y reportes de disparos en la vivienda en semanas previas al hallazgo. Algunos residentes afirmaron que preguntaron a Kearney por el paradero de Poole tras notar su ausencia, y este supuestamente respondió que la víctima se había marchado repentinamente o que estaba en Michigan.

Los mismos testigos describieron a Kearney con adjetivos como “agresivo” y “violento”. En al menos un caso, se referían al sospechoso como una persona de temperamento explosivo. Tras el hallazgo, Kearney fue trasladado al Knox County Detention Center. Un juez fijó una fianza de un millón de dólares y está programado para comparecer en una audiencia judicial el jueves 18 de septiembre.

Cargos y posibles condenas

Debido a los diversos cargos
Debido a los diversos cargos que se le imputan, Kearney podría pasar toda su vida en la cárcel o enfrentar la pena de muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Código Penal de Kentucky, el cargo de asesinato se clasifica como delito grave de clase A, sancionado con cadena perpetua, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o, en ciertos casos, pena de muerte, dependiendo de las circunstancias y la decisión del jurado. El delito de abuso de cadáver se considera grave de clase D y puede resultar en una condena de 1 a 5 años de prisión para quien sea declarado culpable.

La manipulación de pruebas físicas también constituye un delito grave de clase D, con una pena similar de 1 a 5 años de prisión. En el caso de crueldad animal en segundo grado, el Código Penal contempla hasta 12 meses de prisión y multas, al tratarse de un delito menor de clase A. La acumulación de sentencias dependerá de la valoración del tribunal y de la manera en que dictamine el cumplimiento de las condenas asociadas a cada cargo.

