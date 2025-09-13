Las desgarradoras imágenes del último adiós de la viuda de Charlie Kirk a su esposo

El desgarrador video que compartió la viuda de Charlie Kirk

La publicación de Erika Kirk en redes sociales, en la que compartió imágenes y reflexiones tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, generó una reacción masiva de solidaridad. La viuda difundió imágenes que documentan tanto momentos familiares previos como las horas posteriores al asesinato del activista conservador.

En la primera imagen, la familia aparece frente a un paisaje de arenisca roja, con Charlie Kirk mirando directamente a la cámara y sonriendo, mientras sus hijos pequeños se encuentran en brazos de sus padres y Erika besa a su esposo. El resto de las desgarradoras fotos y videos muestran el proceso de despedida: en las imágenes se puede observar cómo la viuda, inclinada sobre el ataúd abierto, toma la mano de su esposo y le susurra palabras de amor.

La viuda de Charlie Kirk con el vice presidente de EEUU, J.D. Vance (@mrserikakirk)

En uno de los videos, se escucha a la viuda repetir: “Te amo, te amo, lo sé, te extraño mucho”, mientras besa la mano de Charlie Kirk por última vez.

La publicación también incluye fotografías en las que Erika sostiene las manos de su esposo y le da un último abrazo, acompañadas de la frase: “Te amo. Que Dios te bendiga”.

Charlie Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre por Tyler Robinson de 22 años

En otra imagen, la viuda aparece visiblemente afectada.

Un video muestra el traslado del ataúd por un grupo de hombres -entre ellos el vicepresidente JD Vance- hasta un auto fúnebre, que luego fue llevado a un aeródromo para ser transportado en el Air Force Two hacia Arizona. Durante el trayecto, la comitiva pasó junto a una bandera a media asta, izada por orden del presidente Donald Trump hasta el domingo, en homenaje a Charlie Kirk.

La conmovedora imagen de la esposa de Charlie Kirk con las manos de su marido

En los videos compartidos, también se observa a Erika Kirk abrazando a Vance y a su esposa, Usha, así como un momento en el que la Segunda Dama sostiene a la viuda mientras llora fuera del coche fúnebre.

En el pie de foto de la publicación, Erika Kirk expresó: “No tienen idea de lo que acaban de despertar en esta esposa. Si pensaban que la misión de mi esposo era grande ahora... no tienen idea”.

“Ustedes. Todos ustedes. Nunca. Jamás. Olvidarán a mi esposo. Me aseguraré de que así sea”, añadió.

La esposa de Charlie Kirk en el ataúd de su marido

La viuda también compartió su dolor y desconcierto en un mensaje: “El mundo es malvado”, y continuó: “El llanto de esta viuda resuena por todo el mundo como un grito de guerra. No tengo ni idea de qué significa todo esto. Pero, cariño, sé que tú sí, y también nuestro Señor”.

Finalizó con una despedida dirigida a su esposo: “Descansa en los brazos de nuestro Señor, mi pequeño, mientras te envuelve con las palabras que sé que tu corazón siempre anhelaba escuchar: ‘Bien hecho, mi buen y fiel siervo’”.

La muerte de Charlie Kirk se produjo pocas semanas después de que la pareja celebrara el séptimo aniversario de su primera cita. En una publicación del 5 de septiembre de 2023, Erika Kirk recordó ese momento: “Estábamos en Bills Burgers en Nueva York, enfrascados en una conversación y charlando sobre teología, filosofía y política, y al final, te detuviste, me miraste y dijiste: ‘Voy a salir contigo’”. La pareja contrajo matrimonio en 2021 y tuvo dos hijos: una niña de 3 años y un niño de 1 año.

Charlie Kirk con su familia

A lo largo de la carrera de Charlie, Erika lo acompañó en numerosos eventos, incluyendo actividades en campus universitarios como el de la Universidad del Valle de Utah, donde finalmente fue asesinado. Tres semanas antes de la tragedia, Erika Kirk había publicado en Instagram una reflexión sobre la fugacidad de la vida, acompañada de imágenes familiares: “La vida, curiosamente, es una cuenta regresiva”, escribió el 20 de agosto. Y añadió: “Todo en estas fotos refleja la efímera plenitud por la que rezábamos... Son momentos como estos los que me dan ganas de abrazar a nuestros hijos con más fuerza entre besos. No deseen que el caos del presente desaparezca. Porque un día, la casa quedará en silencio, y el único sonido será el eco de recuerdos acumulados hace mucho tiempo”.