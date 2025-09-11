Estados Unidos

El FBI recuperó el arma homicida y analiza videos del asesino de Charlie Kirk: “Parece ser de edad universitaria”

La investigación avanza sin poder identificar ni hallar al tirador que mató al activista durante un acto en una universidad de Utah. La agencia federal dijo que se escapó por una zona boscosa y allí abandonó algunos objetos

Se celebra un acto en
Se celebra un acto en memoria de Charlie Kirk, asesinado a tiros en Utah, en la sede de Turning Point USA en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 2025. REUTERS/Caitlin O'Hara

Las autoridades federales confirmaron el jueves que han recuperado el arma utilizada para asesinar al activista conservador Charlie Kirk y están analizando “buen video” del sospechoso para identificarlo, mientras continúa la cacería del tirador que permanece prófugo.

Robert Bohls, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, reveló durante una conferencia de prensa que el arma homicida es un “rifle de alto poder, de cerrojo” que fue “recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador” tras el ataque del miércoles en la Universidad del Valle de Utah.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, confirmó que las autoridades obtuvieron “buen video” del individuo que creen es el asesino de Kirk, aunque por ahora no lo harán público.

“Tenemos buen video de este individuo. No lo vamos a divulgar en este momento”, declaró Mason. “Estamos trabajando con algunas tecnologías y formas de identificar a esta persona. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo”.

Los investigadores han logrado varios “avances” en la cacería del tirador, según Mason, quien detalló los movimientos del sospechoso. El tirador llegó al campus a las 11:52 a.m. hora local, subió a un techo, se dirigió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario.

El sospechoso “parece ser de edad universitaria” y se mezcló bien en el ambiente universitario, describió Mason. Los investigadores creen que el sospechoso es hombre, confirmó un oficial del FBI.

Una vista aérea muestra la
Una vista aérea muestra la escena donde el activista y comentarista de derecha estadounidense Charlie Kirk recibió un disparo fatal durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. (REUTERS/Cheney Orr)

Además del rifle, las autoridades recolectaron una huella de calzado, una huella de palma e impresiones de antebrazo que serán analizadas, informó Bohls. El FBI ha recibido más de 130 pistas que están siendo “completamente investigadas”.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras se dirigía a una multitud durante un evento en la universidad. El activista conservador, cofundador de Turning Point USA en 2012, tenía una enorme influencia en la política estadounidense y utilizaba sus masivas audiencias en redes sociales para promover políticas antiinmigratorias, cristianismo y tenencia de armas.

El ataque ha generado temores sobre la escalada de violencia política en Estados Unidos. El presidente Donald Trump denunció el asesinato como “un momento oscuro para Estados Unidos” y prometió actuar contra los responsables, sugiriendo que voces de la izquierda radical habían contribuido al crimen al comparar a Kirk con “nazis y los peores asesinos en masa del mundo”.

Charlie Kirk recibe disparo durante un mitin Crédito Especial

El gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, calificó el asesinato como un “asesinato político” y recordó durante una conferencia de prensa emocional: “Solo quiero recordarle a la gente que todavía tenemos la pena de muerte aquí en el estado de Utah”.

Durante el proceso investigativo inicial, las autoridades identificaron e interrogaron a varias personas de interés, pero fueron liberadas y exoneradas como sospechosos. Mason pidió al público que no acose a estos individuos, quienes han enfrentado amenazas tras ser cuestionados.

“Estos individuos no eran sospechosos. Eran personas de interés”, aclaró Mason. “No merecen ese acoso”.

El vicepresidente JD Vance canceló un viaje a Nueva York para conmemorar el aniversario de los ataques del 11 de septiembre y viajará a Utah para reunirse con la familia de Kirk, según fuentes familiarizadas con los planes.

La muerte de Kirk marca otra muerte vinculada políticamente en Estados Unidos, donde la violencia armada cobra aproximadamente 45.000 vidas al año.

