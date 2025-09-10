Estados Unidos

Restos humanos en estado de descomposición fueron hallados en un Tesla propiedad del cantante D4vd en Los Ángeles

El vehículo, remolcado desde Hollywood y registrado a nombre del músico, contenía restos de una mujer cuya identidad y causa de muerte aún no han sido determinadas por las autoridades

La policía de Los Ángeles investiga el hallazgo de restos humanos en un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd. (Captura de pantalla/Jimmy Kimmel Live!/ABC News)

El hallazgo de restos humanos en el interior de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante D4vd ha desencadenado una investigación policial en Los Ángeles. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue localizado en el maletero delantero del automóvil, que se encontraba en un depósito de vehículos tras haber sido remolcado desde una calle de Hollywood.

La policía de Los Ángeles acudió al depósito de automóviles en Hollywood el lunes 8 de septiembre al mediodía, alertada por un fuerte olor proveniente de uno de los vehículos, según confirmaron funcionarios del LAPD.

Al inspeccionar el Tesla, los agentes hallaron los restos de una mujer, cuya identidad y causa de muerte aún no han sido determinadas. El Departamento Forense del Condado de Los Ángeles indicó que el cuerpo estaba “gravemente descompuesto”, lo que ha dificultado establecer la edad, raza o etnia de la víctima.

El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en el maletero delantero del vehículo tras ser remolcado desde Hollywood. (Captura de pantalla/KABC)

De acuerdo con la información proporcionada por el forense y recogida por BBC News, la víctima medía aproximadamente 1,57 metros y pesaba cerca de 31 kilogramos. Presentaba cabello negro ondulado, vestía un top tipo tubo, leggings negros, una pulsera de metal amarillo y pendientes de perno metálico.

Además, tenía un tatuaje en el dedo índice derecho con la inscripción “Shhh...”, un detalle que podría ser clave para su identificación. El forense no pudo precisar el tiempo exacto que llevaba fallecida, aunque las fuentes policiales consultadas por ABC News señalaron que la mujer “parece haber estado muerta durante un tiempo”.

El Tesla, que portaba matrícula de Texas, había sido remolcado desde las colinas de Hollywood tras permanecer abandonado durante cinco días, según detalló el oficial Charles Miller. El vehículo permaneció dos días en el depósito antes de que se descubriera el cuerpo. Imágenes aéreas obtenidas por la cadena local KTLA mostraron a varios agentes reunidos alrededor del maletero delantero del automóvil negro.

El automóvil está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, un cantante de 20 años que alcanzó notoriedad en redes sociales y es reconocido por temas como Here With Me y Romantic Homicide.

El automóvil está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido como D4vd, quien colabora con las autoridades mientras sigue de gira. (Captura de pantalla/KABC; Jimmy Kimmel Live!/ABC News)

Según un alto funcionario del LAPD citado por ABC News, el Tesla es uno de varios vehículos propiedad del músico, y “muchas personas diferentes utilizan cualquiera de los vehículos en cualquier momento”. Las autoridades planean interrogar tanto al propietario registrado como a cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con el caso.

Hasta el momento, los investigadores no han identificado a ninguna persona de interés, según informaron detectives. El portavoz de D4vd declaró a NBC que el cantante “ha sido informado de lo sucedido y, aunque sigue de gira, está colaborando plenamente con las autoridades”. El artista ofreció un concierto el martes 9 de septiembre en Minneapolis y tiene previsto presentarse en Los Ángeles el 20 de septiembre.

El LAPD ha iniciado una investigación por homicidio, aunque la determinación oficial sobre la causa y la forma de la muerte dependerá de los resultados que aporte el forense en los próximos días, según explicó un alto funcionario policial a ABC News. La oficina del forense confirmó que los restos correspondían a una mujer, pero no pudo precisar más detalles debido al avanzado estado de descomposición.

