Estados Unidos

El caso Bear Brook: una niña sin nombre, el asesino camaleón y la genealogía genética que reescribió la historia tras 40 años

Un hallazgo clave permitió identificar a la última víctima de uno de los crímenes más inquietantes de Estados Unidos. La ciencia forense y los vínculos familiares abrieron nuevas incógnitas en una investigación que lleva décadas

Por Constanza Almirón

Guardar
Render de Rea Rasmussen, identificada
Render de Rea Rasmussen, identificada como la cuarta víctima de los asesinatos de Bear Brook en New Hampshire casi 40 años después (Créditos: New Hampshire Attorney General's office)

Durante casi 40 años, el caso de las víctimas sin identificar halladas en barriles en el Bear Brook State Park de New Hampshire inquietó a la opinión pública y a las autoridades. El 7 de septiembre de 2024, un avance esencial permitió otorgar identidad a la última de las víctimas: Rea Rasmussen, una niña de entre dos y cuatro años, nacida en 1976 en el condado de Orange, California.

Este resultado, logrado mediante genealogía genética, arroja nuevos hallazgos sobre uno de los casos criminales más emblemáticos de Estados Unidos y vincula a la menor directamente con el llamado “asesino camaleón”, Terry Peder Rasmussen.

Comienzo de un misterio que marcó a una generación

El caso Bear Brook tomó forma en 1985, cuando cazadores encontraron los restos de una mujer y una niña dentro de un barril de 208 litros en el parque estatal de Allenstown, según información del National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) y recogida por People.

15 años después, el 9 de mayo de 2000, un agente de la policía estatal de New Hampshire localizó un segundo barril, cerca del primero, que contenía los cuerpos de otras dos niñas. Las investigaciones concluyeron que los asesinatos ocurrieron a finales de los años 70 o principios de los 80, y que los cuerpos permanecieron ocultos durante años.

Pepper Reed desapareció a fines
Pepper Reed desapareció a fines de la década de 1970; tras la identificación de la última víctima de Bear Brook como su posible hija, la investigación sobre su paradero sigue abierta (Créditos: New Hampshire Attorney General's office)

Identificar a las víctimas fue un reto considerable para los investigadores. El caso Bear Brook fue pionero en aplicar genealogía genética para poner nombre a personas desconocidas. En 2019, las pruebas de ADN permitieron identificar a tres víctimas: Marlyse Honeychurch y sus hijas, Marie Vaughn y Sarah McWaters, vistas por última vez en California en 1978. Sin embargo, la identidad de la cuarta víctima, conocida como “Jane Allenstown Doe 2000” o “la niña del medio”, seguía siendo un enigma, porque no se conocía su relación con las otras tres.

En 2024, la colaboración entre la policía estatal de New Hampshire y el DNA Doe Project permitió un avance sustancial. El análisis genético identificó a Pepper Reed, nacida en 1952 y desaparecida desde fines de los años 70, como la madre biológica de la menor. Este hallazgo condujo a la identificación definitiva de Rea Rasmussen, confirmada por pruebas de ADN y anunciada el 7 de septiembre. “Nunca olvidamos a Rea. Nunca dejamos de buscar”, afirmó el sargento detective Christopher N. Elphick.

El “asesino camaleón” y los vínculos personales del crimen

La investigación estableció que Rea era hija de Terry Peder Rasmussen, apodado el “asesino camaleón” por su habilidad para adoptar múltiples identidades y eludir a las autoridades. Rasmussen, responsable de los cuatro asesinatos de Bear Brook y sospechoso de otros crímenes, utilizó alias como “Bob Evans”, “Curtis Kimball”, “Gordon Jenson” y “Larry Vanner” en distintos estados, según relató Peter Headley, ayudante del sheriff del condado de San Bernardino. Rasmussen fue condenado en 2002 por el asesinato de su pareja y falleció en prisión en 2010.

Terry Peder Rasmussen, conocido como
Terry Peder Rasmussen, conocido como el “asesino camaleón”, fue vinculado a los asesinatos de Bear Brook y es sospechoso de otros crímenes bajo diversas identidades.

El perfil de Rasmussen se destaca por la facilidad con la que desaparecía y asumía nuevas identidades, lo que dificultó durante años el trabajo de los investigadores. “Nuestro sospechoso comenzó en 1984 como ‘Curtis Kimball’. Luego tuvimos a ‘Gordon Jenson’. Después usó ‘Larry Vanner’. Y ahora, resulta que en los primeros años 80 en New Hampshire, usaba ‘Bob Evans’. Todo el mismo individuo”, explicó Headley. Las autoridades subrayan que Rasmussen es uno de los pocos asesinos en serie que mató a personas con las que mantenía vínculos personales, una característica inusual en estos crímenes.

Justicia e incógnitas: el cierre parcial del caso y los desafíos pendientes

La resolución parcial del caso Bear Brook se ha recibido como un acto de justicia para las víctimas y sus familias. “Este caso ha pesado sobre New Hampshire y el país durante décadas. Con la identificación de Rea Rasmussen, las cuatro víctimas recuperan su identidad”, declaró el fiscal general John M. Formella. El detective Elphick resaltó la perseverancia de los investigadores y la importancia de devolver el nombre a la menor.

Marlyse Honeychurch y sus hijas,
Marlyse Honeychurch y sus hijas, Marie y Sarah, fueron asesinadas por Terry Rasmussen y sus cuerpos hallados en barriles en el parque estatal Bear Brook (Departamento de Justicia de New Hampshire)

A pesar de los avances, persisten dudas fundamentales. Pepper Reed continúa desaparecida desde fines de los años 70 y las autoridades mantienen abierta la investigación, buscando esclarecer su paradero y otros posibles crímenes relacionados con Rasmussen. El caso Bear Brook, que se consolidó como referente en el uso de la genealogía genética, sigue marcando el camino en la lucha por la identificación de víctimas y la búsqueda de justicia.

Elphick, al reflexionar sobre el impacto de la identificación de Rea, señaló que este logro acerca a la justicia, pero también puso de relieve las incógnitas que subsisten y la necesidad de continuar la búsqueda de respuestas sobre la desaparición de Pepper Reed. La historia de Bear Brook permanece abierta, con nuevas preguntas y el compromiso de no olvidar a quienes esperan ser encontrados.

Temas Relacionados

Caso Bear BrookTerry Peder RasmussenGenealogía genéticaRea RasmussenNew HampshirePepper ReedAsesino camaleónNewsroom BUE

Últimas Noticias

Clima en Houston: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Houston: conoce el

Pronóstico del clima en Dallas este martes 9 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Dallas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Washington D. C.

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

Predicción del estado del tiempo en Miami para este 9 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Predicción del estado del tiempo

El enclave secreto de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en un popular destino turístico

La ciudad de Los Álamos, en Nuevo México, mezcla su historia nuclear con la promoción de visitas turísticas, museos y desafíos ecológicos

El enclave secreto de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
De cuánto es la PUAM

De cuánto es la PUAM de ANSES en septiembre 2025

Condenaron a 6 años de prisión a un hombre por abusar de un niño en reiteradas oportunidades en Neuquén

Un pasajero de un micro de larga distancia traficaba 20 kilos de droga ocultos en su valija rumbo a Córdoba

Comenzó el juicio contra el joven que asesinó a puñaladas a una mujer cuando intentó abusar de ella en Río Negro

Tras días internado por un accidente, falleció el papá de Matías Chirino, el subteniente que murió durante un bautismo militar

INFOBAE AMÉRICA
Renunció el primer ministro de

Renunció el primer ministro de Nepal tras la represión que dejó al menos 19 muertos

Tras 8 siglos en silencio, el órgano medieval más antiguo del cristianismo vuelve a la vida por un hallazgo en Jerusalén

Científicos crean “pistola 3D” que imprime huesos en cirugías y acelera la regeneración ósea

Por qué 40 minutos de ejercicio moderado pueden transformar la salud cerebral

La escena de “Sueños de libertad” que se repitió durante 9 horas y terminó con Morgan Freeman en el hospital

TELESHOW
La avant premiere de Verano

La avant premiere de Verano Trippin, la película Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna: todas las fotos

Lali Espósito contó por qué no piensa en casarse con Pedro Rosemblat: “Ni loca, es un gastadero de plata”

La conmovedora foto de Pampita con su hija Blanca, a 13 años de su muerte

Zaira Nara habló de los rumores de romance con Vico D’Alessandro y otra famosa reconoció que salió con el actor

Fede Bal se filmó haciéndose una colonoscopía a 5 años de su cáncer de colon: “A tiempo, te salva la vida”