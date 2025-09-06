Récord histórico: “El conjuro: Ritos finales” apunta a 75 millones en su primer fin de semana

El conjuro: Ritos finales lidera la taquilla estadounidense con récord de 75 millones de dólares en su estreno. (New Line Cinema)

La película “El conjuro: Ritos finales” (“The Conjuring: Last Rites”) encabezó la taquilla estadounidense al registrar 75 millones de dólares en su primer fin de semana de estreno, una cifra que establece un nuevo récord para la franquicia y la convierte en el mejor debut para una cinta de terror en lo que va de 2025. El estreno de la producción de Warner Bros. y New Line superó las previsiones de la industria y desplazó marcas previas de largometrajes pertenecientes al universo de “El conjuro” (“The Conjuring”). El fenómeno impacta de manera directa a la industria cinematográfica, exhibidores y público seguidor del cine de terror en Estados Unidos.

Según reportó el medio especializado Deadline, la recaudación de la cinta alcanzó 34,6 millones de dólares el viernes, cifra que incluye los ingresos de funciones previas. El monitoreo de taquilla por parte de la firma Comscore indicó que la tendencia se mantuvo durante el resto del fin de semana, con estimaciones de que el desempeño final se ubicaría entre 70 y 80 millones de dólares según la afluencia del sábado. Los resultados convirtieron a la película dirigida por Michael Chaves en el estreno más exitoso dentro de su franquicia, así como en el lanzamiento más taquillero del género de terror en 2025, según lo detalló Deadline.

El contexto destaca debido al historial de lanzamientos previos en la misma saga. El récord anterior lo tenía “La monja” (“The Nun”, 2018), que recaudó 53,8 millones de dólares en su primera semana en cartelera. La saga “El conjuro”, producida también por The Safran Company y Atomic Monster, ha generado 2.300 millones de dólares globales desde su inicio, consolidándose como una de las franquicias más rentables del género, de acuerdo con los informes de la industria citados por Deadline.

¿Cuánto recaudó El conjuro: Ritos finales (The Conjuring: Last Rites) en su estreno?

La saga “El conjuro” (“The Conjuring”) suma múltiples entregas y spin-offs, incluidos títulos como “La monja” (“The Nun”) y “Annabelle”. El estreno de “El conjuro: Ritos finales” representó la quinta mejor apertura durante el mes de septiembre en la historia del cine estadounidense, alcanzando 75 millones de dólares recaudados. Según Deadline, la película superó con amplitud el récord de la misma saga, que correspondía a “La monja” desde 2018. Este desempeño también rebasó el estreno de “Destino final: Sangre nueva” (“Final Destination Bloodlines”), que logró 51,6 millones de dólares este año, de acuerdo a los datos del mismo medio.

La película supera marcas previas de la franquicia y se convierte en el mejor debut de terror de 2025. (Warner Pictures)

¿Cómo fue la composición de la audiencia para El conjuro: Ritos finales?

Datos proporcionados por Comscore/Screen Engine PostTrak indican que el 51% del público asistente era femenino y el 43% se identificó como hispano o latino. La mayoría de los espectadores (69%) estuvo entre los 18 y 34 años. El cine AMC Burbank, en California, registró la mayor venta de boletos con ingresos por 85.000 dólares durante el estreno. La recomendación definida del público fue del 58% según encuestas del monitor PostTrak. Un 60% de los asistentes a las funciones previas recomendó ver la película, conforme a los datos publicados por Deadline.

¿El conjuro: Ritos finales logró algún récord en la franquicia o el género?

El estreno de “El conjuro: Ritos finales” (“The Conjuring: Last Rites”) resultó el más exitoso tanto para la franquicia como para el género de terror en 2025. De acuerdo con Deadline, la cinta marcó un nuevo récord histórico para funciones previas en la serie, al reunir 8,5 millones de dólares antes de su estreno comercial, superando a “La monja”. Esto posicionó a la producción entre los cinco mejores estrenos de septiembre para cualquier película en Estados Unidos en años recientes. Además, fue el lanzamiento de terror más exitoso del año y el mejor para una producción de Warner Bros. o New Line en 2025.

El filme dirigido por Michael Chaves establece un nuevo hito para Warner Bros. y New Line en el género de terror. (New Line Cinema)

¿Qué calificaciones y críticas recibió El conjuro: Ritos finales?

La película dirigida por Michael Chaves registró una calificación de CinemaScore B, por encima de los spin-offs de “La monja” y ligeramente por debajo de las dos primeras entregas centrales, ambas con A-. Según los datos difundidos por Deadline, los primeros espectadores otorgaron una recomendación favorable basada en encuestas de Screen Engine y Comscore. De acuerdo con los reportes, “El conjuro: Ritos finales” (“The Conjuring: Last Rites”) obtuvo un 58% de puntuación en Rotten Tomatoes, cifra similar a la de la entrega previa, “El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo” (“The Conjuring: The Devil Made Me Do It”).

¿Cuál es el impacto en la taquilla general y en otros estrenos?

La taquilla total del fin de semana en Estados Unidos alcanzó 117,5 millones de dólares, representando una baja interanual del 20% respecto a igual período de 2024, cuando se estrenó “Beetlejuice, Beetlejuice”, según informó Deadline. Frente a otros estrenos, la película “Hamilton” de Disney recaudó entre 9 y 10 millones de dólares pese a ser una versión filmada ya disponible en plataformas digitales. Estos números muestran la preferencia del público por el cine de terror y la solidez del género en la reactivación de la asistencia a salas comerciales, de acuerdo a los informes del sector.

La audiencia joven, femenina y latina impulsa el éxito de El conjuro: Ritos finales en cines de Estados Unidos. (New Line Cinema)

¿Cómo influyó la estrategia de distribución y el formato premium en el desempeño de El conjuro: Ritos finales?

La estrategia implementada por Warner Bros. y New Line priorizó exhibiciones en formatos premium como PLF y IMAX. Según Deadline, cerca del 40% de los ingresos provinieron de estos formatos, lo que refleja un cambio en los hábitos de consumo de los espectadores que buscan experiencias diferenciales en sala. Las regiones oeste, centro-sur y medio oeste de Estados Unidos mostraron las mayores ventas. El énfasis en salas premium contribuyó a maximizar la recaudación y posicionar al filme como el principal estreno cinematográfico del fin de semana.

¿Qué se espera tras el estreno de El conjuro: Ritos finales en cines?

El éxito de “El conjuro: Ritos finales” (“The Conjuring: Last Rites”) genera expectativas sobre el comportamiento de próximos estrenos de terror y sobre la continuidad de estrategias que privilegian los lanzamientos exclusivos en salas. Según expertos citados por Deadline, la tendencia favorable a producciones del género con público joven, femenino y latino podría repetir en estrenos próximos. Productores y exhibidores consideran que la respuesta obtenida puede impulsar el desarrollo de nuevas películas de terror y establecer nuevos parámetros en recaudación a corto plazo.