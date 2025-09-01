Una bebé de año y medio murió en Texas porque su madre la abandonó dentro de un auto caliente

Esquivel fue arrestada luego de que dejó intencionalmente a una bebé de año y medio dentro de un auto caliente. (Frisco Police Department)

El arresto de Vanessa Esquivel, de 27 años y residente de Dallas, tras la muerte de su hija de 15 meses en un vehículo expuesto a altas temperaturas, se produjo el 20 de agosto de 2025, según confirmó el Departamento de Policía de Frisco en un comunicado. Los hechos ocurrieron el 16 de agosto, cuando la madre acudió a su trabajo sobre las 14:00 horas en la cuadra 3200 de Preston Road y, de acuerdo con las autoridades, dejó intencionalmente a la menor dentro del automóvil, cuyo sistema de aire acondicionado no funcionaba, por más de dos horas. La temperatura exterior ese día alcanzó al menos 35 °C (95 °F).

Tras conocerse el incidente, la policía indicó que había recabado pruebas suficientes para presumir que Esquivel actuó con conocimiento de causa. En la investigación, los detectives establecieron “causa probable” para acusarla de homicidio, ya que “dejar intencionalmente a la niña en el automóvil causó lesiones y puso en peligro su vida, lo que constituye un delito grave”. Debido a que la conducta derivó en la muerte de la hija menor de edad, los responsables del caso aseguraron que “la acción cumplió con los requisitos legales para la acusación de asesinato”.

La detención de Esquivel se realizó tras emitir una orden de aprehensión y fue trasladada al Centro Penitenciario del Condado de Collin. La fianza para su liberación quedó establecida en 250.000 dólares. De ser hallada culpable por el cargo de asesinato en primer grado, la ley contempla penas desde cinco años hasta cadena perpetua y una multa máxima de 10.000 dólares. Las autoridades han instado a cualquier persona con información relevante sobre el caso a comunicarse a la línea no emergente del Departamento de Policía de Frisco o utilizar el sistema de denuncias anónimas Tip411.

Exposición al calor: peligro letal en vehículos cerrados

La temperatura en el cuerpo de los niños sube entre tres y cinco veces más rápido que en un adulto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde 1990, al menos 1.134 niños han perdido la vida por permanecer en vehículos sobrecalentados en Estados Unidos y otros 7.500 han sobrevivido con distintos grados de daño físico, según cifras de Kids and Car Safety. Cada año, un promedio de 38 menores fallecen a causa del llamado “golpe de calor vehicular”. Expertos advierten que las temperaturas dentro de un coche cerrado pueden elevarse 11 °C (20 °F) en solo 20 minutos, incluso si las condiciones ambientales no son extremas.

La directora de Safe Kids Palm Beach County, Kathy Wall, explicó que con una temperatura ambiente de 26 °C (80 °F), el interior de un vehículo puede superar los 38 °C (100 °F) en apenas 10 minutos. La vulnerabilidad de los menores frente al calor es considerablemente mayor que la de los adultos. La capitana Karen Derogatis del cuerpo de bomberos de Palm Beach County detalló que los niños sudan mucho menos y su temperatura corporal puede incrementarse entre tres y cinco veces más rápido.

Por este motivo, los especialistas subrayan la importancia de garantizar que ningún menor permanezca dentro de un automóvil, especialmente durante temporadas de calor extremo.El meteorólogo Jan Null, consultor de la San Jose State University, indicó que el 80 % del aumento térmico ocurre en la primera media hora después de cerrar el vehículo. En ese breve tiempo, la temperatura interna puede superar los 65 °C (150 °F).

Respuesta de las autoridades

Las autoridades solicitan a la población denunciar cualquier caso de menores solos dentro de automóviles calientes antes de que sea tarde. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los casos mortales derivados del olvido o abandono intencional de menores en vehículos en condiciones de calor han impulsado campañas para concienciar sobre el riesgo, la velocidad del aumento de la temperatura en espacios cerrados y la necesidad de tomar precauciones adicionales durante los meses de verano.

El Departamento de Policía de Frisco mantiene a disposición de la ciudadanía sus canales de contacto para cualquier aporte relacionado con este tipo de incidentes, a fin de prevenir nuevas tragedias por exposición a altas temperaturas en automóviles.