Estados Unidos

Bacteria Legionella encontrada en un edificio federal de Texas: empleados regresarán pese a riesgos sanitarios

La detección del microorganismo se suma a recientes problemas de salubridad registrados en la oficina gubernamental de Fort Worth, en un contexto de estrictas disposiciones que exigen la reincorporación presencial del personal

Por Alejandra Villalobos

Guardar
Instalaciones federales bajo vigilancia sanitaria
Instalaciones federales bajo vigilancia sanitaria por la identificación de bacterias y otras amenazas a la salud pública. (Francis Chandler/CDC via AP, Archivo)

La presencia de la bacteria Legionella fue confirmada en seis puntos del Fritz G. Lanham Federal Building, ubicado en Fort Worth, Texas, una sede federal ocupada por una delegación de la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), según información difundida en exclusiva por Newsweek. Un correo electrónico filtrado que cita la publicación detalla que la bacteria se halló específicamente en cinco fuentes de agua potable y un fregadero dentro de las instalaciones, lo que provocó la activación de protocolos de respuesta para el reemplazo de los dispositivos afectados.

La Legionella es un microorganismo que se desarrolla en aguas templadas y, en determinadas condiciones, puede causar la enfermedad del legionario, una neumonía potencialmente grave que requiere tratamiento antibiótico. De acuerdo con cifras federales estadounidenses, entre 8.000 y 18.000 personas son hospitalizadas anualmente por esta afección, con una tasa de mortalidad estimada en el 10 por ciento. El reporte difundido por Newsweek también apunta que la aparición de la bacteria coincide con la inminente vuelta a la presencialidad en la oficina: la administración anunció el regreso para el 15 de septiembre, luego de que el gobierno federal decretara en enero la prohibición del teletrabajo para empleados públicos.

En el correo interno citado por Newsweek, se informó que “los artefactos afectados serán reemplazados por unidades con filtro” y se aseguró que “el agua potable permanece completamente disponible para todos los inquilinos”, con la intención de tranquilizar a quienes trabajan en el edificio.

La enfermedad del legionario es
La enfermedad del legionario es un tipo de neumonía causada por la bacteria Legionella, que puede encontrarse en sistemas de agua de edificios y afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados. (Crédito: Freepik)

Problemas sanitarios acumulados: roedores y moho vinculados al aumento de ocupantes

La detección de Legionella se produce poco después de que Newsweek revelara la existencia de problemas sanitarios adicionales en el Fritz G. Lanham Federal Building. El medio reportó “actividad de roedores” y la presencia potencial de moho, situaciones atribuidas al incremento en la cantidad de personas que utilizan el edificio. En respuesta a este panorama, un portavoz de la GSA comunicó al medio que se estaban “escalando los tratamientos a opciones más agresivas para resolver rápidamente la situación de los roedores y con la mínima alteración para los ocupantes”.

Las acciones para contener ambos problemas incluyeron la limpieza intensiva de alfombras y superficies, junto con la mejora en los sistemas de deshumidificación. Adicionalmente, según el correo electrónico obtenidos por Newsweek, la GSA decidió sellar puntos de acceso en el edificio, optimizó la gestión de residuos y dispuso la colocación de trampas para el control de roedores.

La Legionella y sus antecedentes en edificios federales en distintas regiones de Estados Unidos

La situación en Texas no es un caso aislado. En septiembre de 2023, la GSA publicó un memorando en el que indicó que se habían detectado niveles elevados de Legionella en seis edificios administrados por la agencia en todo Estados Unidos. Posteriormente, en agosto de 2024, la bacteria fue hallada en un edificio federal en Nueva York, y en octubre del mismo año, se identificó en dos edificios federales en San Diego, California, según Newsweek.

El protocolo habitual ante la presencia de Legionella consiste en el reemplazo de fuentes y grifos por modelos con sistemas de filtrado, junto con advertencias sobre el uso seguro del agua potable hasta el restablecimiento de condiciones óptimas de salubridad.

La modernización de sistemas y
La modernización de sistemas y la filtración de agua potable forman parte de la respuesta ante la aparición de contaminación bacteriana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preocupaciones por brotes de Legionella y otras alertas de salud en oficinas federales

El hallazgo en Fort Worth ocurre en un contexto de múltiples incidentes recientes relacionados con la salud de empleados públicos. Según Newsweek, en marzo se detectó contaminación por plomo en el agua dentro del edificio de la Administración Federal de Aviación (FAA) en Washington, D.C.. Además, en mayo, el director del Instituto de la Paz de Estados Unidos denunció que “ratas y cucarachas” habitaban la sede en la capital federal tras la intervención del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Estos episodios ponen de relieve los desafíos regulatorios y logísticos para garantizar la integridad ambiental y sanitaria en las oficinas gubernamentales. La GSA mantuvo, en todos los casos reportados, la obligación de informar sobre acciones correctivas, subrayando en comunicaciones dirigidas a los empleados la disponibilidad del agua y la minimización de riesgos para los ocupantes, como se indica en los reportes consultados por Newsweek.

Temas Relacionados

TexasLegionellaenfermedad del legionarioGSAsalud públicaEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima en Texas: temperatura y probabilidad de lluvia en San Antonio para mañana

En esta ciudad texana el estado del tiempo puede cambiar de forma repentina, por lo que es básico revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Texas: temperatura y

Un tribunal de Estados Unidos declaró ilegales a la mayoría de los aranceles impuestos por el Gobierno y Trump prometió acudir a la Corte Suprema

El fallo señaló que los gravámenes excedieron las facultades previstas en la Ley de Emergencias, pero seguirán vigentes hasta el 14 de octubre

Un tribunal de Estados Unidos

Cómo y en qué estados se puede recibir la vacuna de COVID-19 tras las nuevas directrices federales

La actualización de los procedimientos para acceder a la inmunización contra el coronavirus en farmacias estadounidenses introduce requisitos adicionales en varias jurisdicciones, incluyendo la necesidad de receta médica en algunos territorios

Cómo y en qué estados

Reporte del clima en Seattle: los reportes del estado del tiempo para el 30 de agosto

Conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas para las próximas horas ayuda en gran medida a prevenir situaciones adversas en tu día

Reporte del clima en Seattle:

Un funcionario clave de Trump defendió el despliegue militar cerca de Venezuela: “Los cárteles son un peligro para Estados Unidos”

El subjefe de gabinete de la Casa Blanca justificó la intensificación militar de Washington en el Caribe como parte de la defensa de la nación. El régimen de Maduro rechazó la medida y la oposición venezolana la celebró como una señal de presión internacional

Un funcionario clave de Trump
ÚLTIMAS NOTICIAS
El juicio por el crimen

El juicio por el crimen de León Aquino: la fiscalía pidió perpetua para la madre y su pareja

Disminuyó un 80% el robo de cables feroviarios y aumentaron las detenciones por delitos en los trenes

Fuerte caída de las ventas de autos 0 km en agosto: los patentamientos cayeron un 13%

Robaron 15.000 dólares en una vivienda de Mar del Plata y hallaron a los sospechosos en una lujosa propiedad de Miramar

Por qué se iluminaron de naranja los principales monumentos de la Ciudad de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
Francia, Alemania y el Reino

Francia, Alemania y el Reino Unido presionaron a Irán en la ONU para evitar la reimposición de sanciones por su programa nuclear

El régimen de Maduro activó la segunda etapa del alistamiento de milicianos para “defender” al país

Rusia amenazó a Japón ante sus planes de desplegar misiles estadounidenses Typhon: “Tendremos que tomar las medidas”

Rusia avanza en Ucrania: Volodimir Zelensky reconoció que la situación en el frente de Pokrovsk es “la más seria”

Guillermo del Toro en Venecia: “No somos políticos ¿Por qué deberíamos ser perfectos?”

TELESHOW
Tras las disculpas de Mirtha

Tras las disculpas de Mirtha Legrand, Nico Vázquez contó cómo fue su charla con ella luego de su exabrupto

La reacción de Nazarena Vélez al ver la escena hot de Santiago Caamaño en “En el Barro”

Axel contó que planea ser sacerdote a los 60 años: “Siempre quise ser franciscano”

Paulo Londra anunció que será papá: “Se viene la tercera leoncita”

Quienes serán las protagonistas de Patito Feo en el teatro: “Dos fans que se convierten en estrellas”