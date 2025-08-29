Estados Unidos

Trump nombró a Jim O’Neill como director interino de la agencia de Control de Enfermedades de EEUU

La decisión se produjo tras la salida de Susana Monarez, quien fue destituida por orden del mandatario republicano al no considerarla “alineada” con las políticas de su administración

Guardar
El nuevo director interino de
El nuevo director interino de la agencia de Control de Enfermedades, Jim O’Neill

El Gobierno de Estados Unidos designó este jueves al subsecretario del Departamento de Sanidad, Jim O’Neill, como nuevo director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). La decisión se produjo tras la salida de Susana Monarez, destituida en la víspera por orden del presidente Donald Trump, por no considerarla “alineada” con sus políticas.

O’Neill, quien asumió el cargo de subsecretario en junio, ya había ocupado responsabilidades en la misma cartera durante la administración de George W. Bush. Fuentes del Departamento de Sanidad confirmaron al diario The Hill que el nuevo director interino cuenta con un perfil vinculado al mundo empresarial, al haber dirigido la Fundación Thiel, financiada por un donante cercano a Trump.

La Casa Blanca afirmó que el nombramiento se anunciará de forma oficial en los próximos días y destacó el compromiso tanto del presidente como del secretario de Sanidad, Robert Kennedy Jr., para “restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de los CDC”.

El despido de Susana Monarez desató controversia dentro y fuera de la agencia. La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que en un primer momento el secretario de Sanidad le pidió a Monarez que presentara su dimisión, a lo que accedió, pero después decidió no renunciar.

El presidente la ha despedido y está en todo su derecho”, afirmó en una rueda de prensa. Añadió además que “el presidente tiene la autoridad de despedir a quien no esté alineado con su misión” y que existía una “clara disparidad de criterios” entre la funcionaria y la Casa Blanca.

La portavoz presidencial, Karoline Leavitt,
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, explicó que en un primer momento el secretario de Sanidad le pidió a Monarez que presentara su dimisión, a lo que accedió, pero después decidió no renunciar (REUTERS)

Los abogados de Monarez aseguraron que su representada no renunciará y anunciaron una impugnación contra el cese. En un comunicado señalaron que la destitución respondía a su negativa a aprobar “determinadas directivas poco científicas e imprudentes” y a aceptar una renovación de personal dentro de la agencia. “Prefirió proteger a la población antes que servir a una agenda política”, afirmaron los letrados.

Tras conocerse la salida de Monarez, al menos cuatro altos cargos del Departamento de Sanidad presentaron su dimisión. Entre ellos, uno denunció el “uso de la salud pública como arma” por parte de la administración Trump. Estas renuncias reforzaron la percepción de tensiones internas en un organismo clave para la política sanitaria nacional.

Jim O’Neill asume la dirección interina de los CDC en un contexto marcado por la desconfianza de algunos sectores hacia la independencia de la agencia y por la presión política sobre la gestión de la salud pública.

Los abogados de Monarez aseguraron
Los abogados de Monarez aseguraron que su representada no renunciará y anunciaron una impugnación contra el cese (REUTERS)

El Gobierno no adelantó plazos para la designación definitiva de un nuevo director, pero insistió en que la medida responde a la necesidad de garantizar que el organismo trabaje en línea con los objetivos del Ejecutivo.

Mientras tanto, la impugnación de Monarez sigue en curso y podría dar lugar a un litigio judicial de alto perfil que mantenga la atención sobre la autonomía de los CDC y la influencia de la Casa Blanca en sus decisiones.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Jim O’NeillEstados UnidosSusana MonarezCasa BlancaCentros para el Control y la Prevención de EnfermedadesDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Estados Unidos anunció una nueva fuerza especial para enfrentar las amenazas de drones hostiles

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó integrar equipos de diferentes organismos para vigilar el espacio aéreo y asegurar la protección de civiles

Estados Unidos anunció una nueva

Los CDC reportaron 95 casos de salmonella vinculados a huevos distribuidos en estos quince estados

Las autoridades sanitarias nacionales informaron que la mayoría de los casos confirmados corresponden a California, mientras otros estados han registrado personas afectadas por el mismo brote, lo que llevó a una empresa a retirar varios productos

Los CDC reportaron 95 casos

Estos son los trabajadores que están perdiendo sus empleos debido a la IA, según un estudio de Stanford

El estudio detectó que el impacto de herramientas generativas como ChatGPT está reemplazando empleos en sectores que dependen de tareas susceptibles de automatización

Estos son los trabajadores que

“Golden” de HUNTR/X, arrasa el ranking Spotify Estados Unidos: las 10 canciones más sonadas este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

“Golden” de HUNTR/X, arrasa el

Desapareció un niño de su casa y apareció muerto tras ataque de un caimán: investigan a la policía de Nueva Orleans

Las circunstancias de la desaparición y el hallazgo del menor han generado cuestionamientos sobre los tiempos de respuesta de las autoridades y han puesto en el centro del debate la actuación de los cuerpos de emergencia

Desapareció un niño de su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reinventarse después de llegar a

Reinventarse después de llegar a la meta: la paradoja del éxito

La política, extraviada y con un nosotros roto

Carteles de la droga como grupos terroristas

Alberdi y la vigencia del republicanismo

Dólar, deuda y encajes: cómo es el “mini plan” de dos meses del Gobierno para evitar problemas hasta las elecciones

INFOBAE AMÉRICA
Arteba 2025: las galerías debutantes

Arteba 2025: las galerías debutantes y otras propuestas jóvenes para descubrir

Lecturas para el fin de semana: las aventuras del traductor

La fallida aventura africana de Vladimir Putin

Con arteba, Affair y BADA, Buenos Aires vive tres días plenos de arte

María Corina Machado llamó a la Fuerza Armada a definir su postura frente al régimen de Maduro: “La historia será implacable”

TELESHOW
Ale Sergi y Juliana Gattas

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones

Stephanie Demner contó la delicada situación de salud que vivió por sus trastornos alimenticios

El emotivo recuerdo del hijo de Alejandra “Locomotora” Oliveras a un mes de su muerte: “Aún nadie lo puede creer”