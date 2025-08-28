Estados Unidos

Retiran marca de pastelitos de chocolate con relleno en varios estados por posible contaminación con moho

Autoridades recomiendan a la población revisar cuidadosamente los empaques de los productos adquiridos y acudir a los establecimientos para solicitar el reembolso o cambio

Por Alejandra Villalobos

Guardar
Pastel de pingüino con relleno
Pastel de pingüino con relleno cremoso y cubierta de chocolate, inspirado en la versión clásica que combina sabor y nostalgia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hostess ha retirado del mercado varios lotes de su reconocido producto Ding Dongs de chocolate tras detectar posible presencia de moho durante el proceso de fabricación, según informó la compañía a través de un comunicado oficial en su sitio web. J.M. Smucker Co., empresa matriz de Hostess, emitió la alerta el 20 de agosto de 2025, recomendando a la población no consumir los paquetes de Ding Dongs señalados como potencialmente afectados. El incidente no ha implicado otras marcas de la compañía, como Twinkies, Ho Hos o Zingers.

La medida considera de forma exclusiva los siguientes lotes de Ding Dongs de chocolate:

  • Ding Dong 6 unidades: Twin packs de 2.55 oz (72 g), caja de 15.3 oz (433.7 g)
    • UPC twin packs: 00888109010027
    • UPC 6 unidades: 00888109011857
    • Números de lote: 5167832, 5168832
  • Ding Dong 10 unidades: 1.28 oz (36 g) por unidad, caja de 12.7 oz (360 g)
    • UPC: 00888109110611
    • Números de lote: 5167832, 5168832, 5169832, 5170832, 5171832
  • Ding Dong 16 unidades: 1.28 oz (36 g) por unidad, caja de 20.31 oz (576 g)
    • UPC unidad individual: 00888109011826
    • UPC caja 16 unidades: 00888109110925
    • Números de lote: 5167832, 5168832, 5169832, 5170832

Los productos llevan las fechas de consumo preferente entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2025. Aunque no se ha detallado en qué estados se han distribuido estos productos retirados, Hostess enfatizó que la contaminación se detectó y la causa se solucionó de manera oportuna.

La compañía pide a los clientes afectados que no consuman los productos, sino que los desechen o los devuelvan a la tienda para su reembolso o reemplazo. La advertencia, publicada oficialmente, busca mitigar los posibles riesgos sanitarios asociados a la ingesta de alimentos contaminados por moho, los cuales pueden incluir reacciones alérgicas, malestares gastrointestinales o incluso enfermedades transmitidas por alimentos.

Empresa anuncia el retiro por precaución tras identificar la presencia de moho

El comunicado de la empresa matriz, J.M. Smucker Co., declara que el retiro de los productos se produce después de identificar un lote específico de producción donde se presentó el riesgo de contaminación. Según la compañía, la situación se clasificó como “temporal y resuelta en el periodo correspondiente”. A pesar de este control interno, instruyó a los consumidores a abstenerse de ingerir cualquier producto con los lotes señalados.

El impacto principal de la medida afecta únicamente a los consumidores que adquirieron Ding Dongs con los códigos y fechas especificadas. Según declaraciones recogidas por Newsweek, Hostess mantiene su compromiso con la seguridad y calidad alimentaria, argumentando que están siguiendo las mejores prácticas de la industria en estos casos.

Especialistas en salud de la propia Newsweek advierten sobre los riesgos asociados a la ingestión de moho, especialmente en poblaciones vulnerables, como personas inmunodeprimidas, adultos mayores y niños.

Diversos lotes de pastelitos de
Diversos lotes de pastelitos de chocolate rellenos han sido retirados del mercado tras una alerta sanitaria. (Crédito: https://www.hostesscakes.com/everyday-snacks/ding-dongs)

Los riesgos a la salud asociados al consumo de productos contaminados

El moho en alimentos representa un riesgo particular para grupos sensibles. Entre los posibles efectos adversos se encuentran reacciones alérgicas, complicaciones digestivas y enfermedades más severas relacionadas con infecciones alimentarias. La contaminación por moho es más peligrosa para quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

Los lotes afectados, que corresponden a diferentes formatos de presentación, pueden identificarse por los números de lote indicados en el empaque y las fechas de consumo preferente. La empresa aconseja a los consumidores revisar cuidadosamente esta información antes de decidir sobre la devolución o el descarte.

Según Newsweek, no se ha informado de ningún caso de intoxicación ni de afecciones relacionadas con estos productos hasta la fecha, lo cual refuerza la idea de una detección temprana y efectiva por parte de los controles internos de la compañía.

Hostess resalta la importancia de la respuesta rápida y la confianza en el consumidor

En su comunicado, J.M. Smucker Co. expresó: “Seguimos comprometidos con la salud y seguridad del consumidor y aplicamos las mejores prácticas para asegurar la calidad y seguridad de los productos que comercializamos. Lamentamos cualquier inconveniente ocasionado”. Ese mensaje busca mantener la confianza de los consumidores en los controles de calidad de la empresa.

Por su parte, Kevin Thompson, CEO de 9i Capital Group y conductor de 9innings podcast, indicó a Newsweek: “En el largo plazo esto probablemente no será relevante; muchas compañías han afrontado problemas en planta y han seguido adelante. La clave es el momento: la compañía detectó el problema antes de que perjudicara a alguien, lo que demuestra el funcionamiento del control de calidad”.

Finalmente, la empresa mantiene su recomendación de que quienes posean Ding Dongs de los lotes afectados pueden regresar el producto a la tienda de compra para obtener un reembolso o reemplazo, o bien optar por descartarlo en casa. Hostess, según lo publicado por Newsweek, estima que el impacto en la fidelidad del consumidor será limitado, dada la temprana intervención y resolución del incidente.

Temas Relacionados

Alerta sanitariacontaminación alimentariapastelitos de chocolatemohoretiro de productosEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Ranking Paramount+: estas son las películas más populares entre el público estadounidense

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking Paramount+: estas son las

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Hulu Estados Unidos

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Top de filmes imprescindibles para

Ranking de Netflix en Estados Unidos: estas son las películas más populares del momento

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Ranking de Netflix en Estados

Las 10 películas de Prime Video en Estados Unidos para engancharse este día

Prime Video se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 10 películas de Prime

¿Dónde vive la Generación Z en EEUU? Estas ciudades tienen más jóvenes por su oferta en tecnología y educación

Un nuevo informe revela las tendencias migratorias de los veinteañeros estadounidenses, mostrando cómo factores como el acceso a empleos emergentes, precios de vivienda más bajos y una vida universitaria activa impulsan el movimiento poblacional juvenil

¿Dónde vive la Generación Z
ÚLTIMAS NOTICIAS
El impacto del cambio climático

El impacto del cambio climático en aves tropicales: cómo el calor extremo reduce sus poblaciones

Atraparon a “Dibu”, uno de los 10 delincuentes más buscados en Santa Fe

El ex secretario de Menem defendió al Gobierno de las acusaciones de coimas: “Mientras no haya pruebas concretas, no creo nada”

YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de Argentina, que deberá entregar chats y correos de los últimos dos ministros de Economía

Misterio en Tristán Suárez por el hallazgo del cuerpo de una mujer semi enterrada en su casa

INFOBAE AMÉRICA
Ataques masivos rusos con misiles

Ataques masivos rusos con misiles y drones golpearon Kiev y otras ciudades de Ucrania: al menos tres muertos y nueve heridos

Amnistía Internacional repudió la impunidad por los crímenes de lesa humanidad del régimen chino en Xinjiang

Crisis política en Francia: Macron respaldó a Bayrou y pidió responsabilidad a los críticos del presupuesto

El Tribunal Electoral de Bolivia busca un acuerdo de “no agresión” entre los binomios que disputarán el balotaje

Zelensky pidió a Estados Unidos y a sus aliados más presión sobre Rusia para lograr el fin de la guerra

TELESHOW
El descargo de Yanina Latorre

El descargo de Yanina Latorre luego de que Sofía “Jujuy” Jiménez no asistiera a su programa: “Entró en pánico”

Wanda Nara contó que denunció a Mauro Icardi: “Está todo en manos de los abogados”

El enojo de Cinthia Fernández luego de que volvieron a cerrar su cuenta de Instagram

Brenda Asnicar y Laura Esquivel se reencontraron: cuál fue su reacción a una famosa escena de “Patito Feo”

Andrés Gil se mostró en público con Cande Vetrano luego de los rumores de infidelidad