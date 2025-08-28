Retiran marca de pastelitos de chocolate con relleno en varios estados por posible contaminación con moho

Pastel de pingüino con relleno cremoso y cubierta de chocolate, inspirado en la versión clásica que combina sabor y nostalgia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hostess ha retirado del mercado varios lotes de su reconocido producto Ding Dongs de chocolate tras detectar posible presencia de moho durante el proceso de fabricación, según informó la compañía a través de un comunicado oficial en su sitio web. J.M. Smucker Co., empresa matriz de Hostess, emitió la alerta el 20 de agosto de 2025, recomendando a la población no consumir los paquetes de Ding Dongs señalados como potencialmente afectados. El incidente no ha implicado otras marcas de la compañía, como Twinkies, Ho Hos o Zingers.

La medida considera de forma exclusiva los siguientes lotes de Ding Dongs de chocolate:

Ding Dong 6 unidades: Twin packs de 2.55 oz (72 g), caja de 15.3 oz (433.7 g) UPC twin packs: 00888109010027 UPC 6 unidades: 00888109011857 Números de lote: 5167832, 5168832

Ding Dong 10 unidades: 1.28 oz (36 g) por unidad, caja de 12.7 oz (360 g) UPC: 00888109110611 Números de lote: 5167832, 5168832, 5169832, 5170832, 5171832

Ding Dong 16 unidades: 1.28 oz (36 g) por unidad, caja de 20.31 oz (576 g) UPC unidad individual: 00888109011826 UPC caja 16 unidades: 00888109110925 Números de lote: 5167832, 5168832, 5169832, 5170832



Los productos llevan las fechas de consumo preferente entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2025. Aunque no se ha detallado en qué estados se han distribuido estos productos retirados, Hostess enfatizó que la contaminación se detectó y la causa se solucionó de manera oportuna.

La compañía pide a los clientes afectados que no consuman los productos, sino que los desechen o los devuelvan a la tienda para su reembolso o reemplazo. La advertencia, publicada oficialmente, busca mitigar los posibles riesgos sanitarios asociados a la ingesta de alimentos contaminados por moho, los cuales pueden incluir reacciones alérgicas, malestares gastrointestinales o incluso enfermedades transmitidas por alimentos.

Empresa anuncia el retiro por precaución tras identificar la presencia de moho

El comunicado de la empresa matriz, J.M. Smucker Co., declara que el retiro de los productos se produce después de identificar un lote específico de producción donde se presentó el riesgo de contaminación. Según la compañía, la situación se clasificó como “temporal y resuelta en el periodo correspondiente”. A pesar de este control interno, instruyó a los consumidores a abstenerse de ingerir cualquier producto con los lotes señalados.

El impacto principal de la medida afecta únicamente a los consumidores que adquirieron Ding Dongs con los códigos y fechas especificadas. Según declaraciones recogidas por Newsweek, Hostess mantiene su compromiso con la seguridad y calidad alimentaria, argumentando que están siguiendo las mejores prácticas de la industria en estos casos.

Especialistas en salud de la propia Newsweek advierten sobre los riesgos asociados a la ingestión de moho, especialmente en poblaciones vulnerables, como personas inmunodeprimidas, adultos mayores y niños.

Diversos lotes de pastelitos de chocolate rellenos han sido retirados del mercado tras una alerta sanitaria.

Los riesgos a la salud asociados al consumo de productos contaminados

El moho en alimentos representa un riesgo particular para grupos sensibles. Entre los posibles efectos adversos se encuentran reacciones alérgicas, complicaciones digestivas y enfermedades más severas relacionadas con infecciones alimentarias. La contaminación por moho es más peligrosa para quienes tienen sistemas inmunitarios debilitados.

Los lotes afectados, que corresponden a diferentes formatos de presentación, pueden identificarse por los números de lote indicados en el empaque y las fechas de consumo preferente. La empresa aconseja a los consumidores revisar cuidadosamente esta información antes de decidir sobre la devolución o el descarte.

Según Newsweek, no se ha informado de ningún caso de intoxicación ni de afecciones relacionadas con estos productos hasta la fecha, lo cual refuerza la idea de una detección temprana y efectiva por parte de los controles internos de la compañía.

Hostess resalta la importancia de la respuesta rápida y la confianza en el consumidor

En su comunicado, J.M. Smucker Co. expresó: “Seguimos comprometidos con la salud y seguridad del consumidor y aplicamos las mejores prácticas para asegurar la calidad y seguridad de los productos que comercializamos. Lamentamos cualquier inconveniente ocasionado”. Ese mensaje busca mantener la confianza de los consumidores en los controles de calidad de la empresa.

Por su parte, Kevin Thompson, CEO de 9i Capital Group y conductor de 9innings podcast, indicó a Newsweek: “En el largo plazo esto probablemente no será relevante; muchas compañías han afrontado problemas en planta y han seguido adelante. La clave es el momento: la compañía detectó el problema antes de que perjudicara a alguien, lo que demuestra el funcionamiento del control de calidad”.

Finalmente, la empresa mantiene su recomendación de que quienes posean Ding Dongs de los lotes afectados pueden regresar el producto a la tienda de compra para obtener un reembolso o reemplazo, o bien optar por descartarlo en casa. Hostess, según lo publicado por Newsweek, estima que el impacto en la fidelidad del consumidor será limitado, dada la temprana intervención y resolución del incidente.