Estados Unidos

Una imponente tormenta de arena azotó Phoenix y dejó a miles de personas sin electricidad

El fenómeno natural provocó la interrupción temporal de vuelos en el aeropuerto internacional de la ciudad, redujo la visibilidad y generó congestión en las principales autopistas de la región

Guardar
Tormenta de arena en Arizona

Una imponente tormenta de arena recorrió el área metropolitana de Phoenix durante la tarde de este lunes, provocando cortes de energía que afectaron a miles de residentes, la suspensión temporal de vuelos y riesgos graves en las principales autopistas de la ciudad. El evento, habitual en la temporada de monzones del estado de Arizona, se desplegó con fuertes ráfagas de viento y nubes densas de polvo que pusieron en alerta a autoridades y habitantes.

Un video grabado en formato rápido por un testigo presencial captó el momento exacto en que la tormenta de arena avanzaba sobre una vivienda en Arizona durante la tarde de este lunes. Las imágenes muestran cómo el paisaje quedó rápidamente envuelto por un denso muro de polvo y arena, casi borrando la casa del encuadre a medida que la tormenta envolvía la zona.

La tormenta, conocida localmente como haboob, cubrió la región reduciendo la visibilidad en algunos tramos hasta menos de 400 metros. Conductores que circulaban por las principales rutas de Phoenix y zonas aledañas se vieron obligados a detenerse o buscar refugio debido a la peligrosidad de las condiciones en la vía.

Una gran tormenta de polvo arrasa Arizona

No podía ver mi mano frente a mi cara si la sacaba fuera del coche. Era así de intenso”, relató Bernae Boykin Hitesman, quien se desplazaba junto a sus hijos por Arizona City, unos 95 kilómetros al sureste de Phoenix.

Boykin Hitesman explicó que solo le quedó la opción de orillarse y esperar hasta que la tormenta de arena pasara.

Podía saborear el polvo, y sentí el viento moviendo el auto con fuerza durante quince minutos hasta que todo finalizó”. En ese momento, dice, intentó mantener la calma para no asustar aún más a sus hijos: “Estaban muy asustados, así que procuré ser valiente por ellos”, explicó.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix, el fenómeno se originó por el colapso de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos, comunes durante la época de lluvias en esa área del desierto estadounidense. “Phoenix ha estado más seco de lo habitual durante el verano, mientras áreas del sureste y centro-norte del estado han recibido algo más de lluvia, pero eso es típico para un monzón, suele ser muy irregular”, señaló el meteorólogo Mark O’Malley.

Como consecuencia de la tormenta de arena, más de 15.000 personas permanecieron sin suministro eléctrico al anochecer del lunes, la mayor parte en el condado de Maricopa, donde se encuentra Phoenix, según el sitio PowerOutage.us. Los cortes de energía complicaron la situación en varios suburbios y afectaron el funcionamiento de semáforos, lo que incrementó los riesgos para la circulación vehicular. En localidades cercanas, como Gilbert, la policía reportó la caída de árboles y postes, además de numerosos servicios interrumpidos.

El impacto alcanzó también al Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, que suspendió temporalmente todas las operaciones debido a lo que su subdirectora de relaciones públicas, Heather Shelbrack, describió como “clima extremo”.

Las partidas y arribos se reanudaron al final del día, pero los pasajeros sufrieron demoras de entre 15 y 30 minutos. El episodio dejó una acumulación considerable de retrasos y obligó a reorganizar cronogramas de vuelos nacionales e internacionales.

El fenómeno no solo hizo sentir sus efectos a la intemperie. En viviendas, el polvo consiguió filtrarse en los espacios más pequeños. Richard Filley, profesor universitario retirado y residente en Gilbert, describió cómo la arena llegó a cada rincón de su hogar.

El fenómeno se originó por
El fenómeno se originó por el colapso de tormentas eléctricas acompañadas de fuertes vientos, comunes durante la época de lluvias en esa área del desierto estadounidense (AP Foto/Ross D. Franklin)

El viento era tan fuerte que movió los árboles y tiró los comederos de pájaros al suelo. El polvo entró por todas las grietas posibles”, dijo, aliviado de haber superado el evento. “Ves las imágenes de tormentas de arena y son un espectáculo de la naturaleza. Tienen una belleza particular”, reflexionó.

El pronóstico para Phoenix, según el Servicio Meteorológico Nacional, anticipa una probabilidad de lluvias del 40% para este martes, aunque se prevé una disminución de la actividad de tormentas en días siguientes. Las autoridades locales mantienen el llamado a la población para que permanezca alerta ante posibles nuevos episodios, ya que las tormentas de arena son recurrentes mientras persistan las condiciones del monzón.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

ArizonaPhoenixTormenta de arenaÚltimas Noticias AméricahaboobAeropuerto Internacional Phoenix Sky HarborServicio Meteorológico Nacional

Últimas Noticias

Aviones de combate estadounidenses interceptaron una aeronave de vigilancia rusa cerca de Alaska

El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte aseguró que mantiene activa una red de defensa escalonada para rastrear aeronaves extranjeras y tomar medidas ante posibles amenazas

Aviones de combate estadounidenses interceptaron

Trump advirtió que impondrá aranceles y restricciones tecnológicas a países que mantengan impuestos digitales

El mandatario republicano señaló que los gravámenes sobre servicios en línea que afectan a empresas estadounidenses podrían derivar en medidas comerciales y limitaciones en la venta de semiconductores

Trump advirtió que impondrá aranceles

Lotería Powerball: números ganadores del 25 de agosto de 2025

Aquí los resultados del último sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería Powerball: números ganadores del

Trump destituyó a una gobernadora de la Reserva Federal por presunto fraude hipotecario

Tras la comunicación oficial, Lisa Cook sostuvo que la medida carece de validez legal y anunció acciones judiciales

Trump destituyó a una gobernadora

EEUU sumó un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles al operativo frente a Venezuela para combatir el narcoterrorismo

De acuerdo con información de la agencia Reuters, las unidades USS Lake Erie y el USS Newport News llegarán frente a las costas del país caribeño a comienzos de la próxima semana

EEUU sumó un submarino nuclear
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detuvieron a un hombre que

Detuvieron a un hombre que discutió con su hermana, la golpeó con una botella en la cara y quiso incendiarle la casa

Debatirán nuevamente el pedido de libertad condicional de dos ex policías condenados por el caso Melmann

Estuvo secuestrada por dos semanas y su ex pareja la quemó con ácido: la mujer permanece internada con graves heridas

Con testimonios previstos para esta semana, avanza la causa por el crimen de Paloma y Josué en Florencio Varela

Crearon un nuevo sistema digital que centraliza los pagos de trámites automotores: cuándo comenzará a funcionar

INFOBAE AMÉRICA
El Vaticano expresó su asombro

El Vaticano expresó su asombro por la violencia en Gaza y pidió soluciones reales a la crisis humanitaria

Protestas y cortes de rutas sacuden Israel en demanda de un alto el fuego y la pronta liberación de los rehenes

Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares contra la ex presidenta Jeanine Añez y ordenó su liberación

Brasil exigió mayor control sobre Bolsonaro y advirtió sobre posible fuga antes del veredicto por intento de golpe de Estado

Australia expulsó al embajador de Irán y suspendió su misión diplomática tras vincular a Teherán con ataques antisemitas

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”