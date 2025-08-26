“Río” lidera las mejores producciones para ver hoy en la plataforma de Disney+ en Estados Unidos

La primera película protagonizada por Blue, el guacamayo azul, encabeza el listado de las mejores producciones de Disney+ en EEUU. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Para los amantes de la televisión nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de series con el surgimiento de las plataformas por streaming, aunque surge un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que hay en el nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para ver.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Disney+ ofrece a sus suscriptores una lista con sus obras más populares, de modo que sea más fácil elegir.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla, en un maratón o en los ratos libres.

Las producciones más populares de Disney+ Estados Unidos

1. Río

Blue, se adentra en una increíble aventura con Perla, la última guacamaya hembra de su especie. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Blu es un guacamayo que ha crecido en un pequeño pueblo de Minnesota en EEUU, un buen día se entera que es el último espécimen macho de su especie.

Es entonces cuando Blu y su dueña, compañera y protectora Linda, deciden tomar rumbo a Rio de Janeiro para conocer a Tulio, un excéntrico experto en pájaros y a Perla, quien es la última hembra de su especie. Juntos se embarcan en una serie de aventuras para sobrevivir junto a otros amigos que conocen a medida que se desarrolla la historia

2. Un viernes de locos (Freaky Friday)

"Un viernes de locos", protagonizada por Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis, se mete en la segunda posición del listado. (Walt Disney Productions)

La doctora Tess Coleman y Anna, su hija de quince años, tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido. Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas.

A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados. Poco a poco, cada una empieza a comprender el punto de vista de la otra, pero tienen que encontrar la manera más rápida de recuperar su ser porque la boda de Tess se celebra dos días después.

3. Las locuras del emperador - Colección (The Emperor’s New Groove Collection)

"Las locuras del emperador", sigue siendo de las producciones favoritas por los usuario de Disney+ en EEUU. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Forzado a colaborar con Pacha (John Goodman), el emperador Kuzco (David Spade) sufre un giro drástico en su vida tras transformarse en llama, consecuencia de los planes de su consejera Yzma (Eartha Kitt) y el apoyo de su ayudante Kronk (Patrick Warburton).

Previamente, Kuzco se consideraba dueño de todo, desde un pueblo fiel hasta un armario repleto de prendas extravagantes, respaldado siempre por su confianza inamovible.

4. Ariel: La Sirenita - Canciones de la Caverna de Cristal - (The Little Mermaid: Songs from the Crystal Cavern)

"Ariel: La Sirenita - Canciones de la Caverna de Cristal" ocupa el cuarto sitio del listado. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Ariel y sus amigos protagonizan una serie de videoclips musicales interpretando canciones originales recién estrenadas.

5. Ice Age: La era de hielo

"La era de hielo", se mete en el quinto sitio del ranking, siendo una de las favoritas de los usuarios. (Walt Disney Studios)

Hace muchos, muchos años, tantos como 20.000, una pequeña ardilla de nombre Scrat quería esconder una bellota en el hielo. Pero lo que hace es provocar una semicatástrofe que provoca que todos los animales migren hacia el sur, hacia tierras más cálidas.

Bueno, lo que se dice todos, todos, no. Porque hay uno que lleva la contraria: se trata del mamut Manfred, un auténtico lobo solitario vagabundo y soberbio que va hacia el norte sólo porque los demás están yendo hacia el sur.

6. Juego de gemelas

La icónica película de dos gemelas separadas al nacer que se reencuentran años después en un campamento de verano, ocupa el sexto lugar del ranking. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Hallie y Annie, dos gemelas que se parecen como dos gotas de agua, fueron separadas poco después de nacer, a causa del divorcio de sus padres. Hallie vive en Napa Valley con su padre, que es viticultor. Por su parte, Annie vive en Londres con su madre, una famosa diseñadora de trajes de novia.

Ninguna de las dos conoce la existencia de la otra, pero el destino hace que se encuentren por casualidad en Maine, en un campamento de verano. Antes de volver a casa, las niñas urden un plan para conseguir reunir a sus padres, pero hay un inconveniente con el que no contaban: su padre proyecta casarse con otra mujer.

7. Río 2

Blu, Perla y sus pequeños disfrutan de una vida cómoda, alegre y perfecta en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, cuando deciden migrar al amazonas. (Captura de pantalla de Río 2, Official Teaser Trailer)

Secuela de la película “Río” (2010) dirigida por Carlos Saldanha, encargado también de esta segunda parte. Blu, Perla y sus pequeños disfrutan de una vida cómoda, alegre y perfecta en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil.

Pero Perla tiene muy claro que sus hijos deben aprender a vivir como los pájaros libres y salvajes que son y para ello está convencida de que lo mejor es trasladarse al Amazonas. Una vez allí, Blu tendrá que enfrentarse a sus nuevos vecinos y a la idea terrible de perder a Perla y a sus hijos porque decidan vivir en la naturaleza salvaje para siempre.

8. Iron Man and His Awesome Friends

Tony Stark y sus amigos supergenios, buscan proteger su ciudad con ideas innovadoras y tecnología de punta. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Sigue las aventuras (y desventuras) de los mejores amigos y supergenios, Tony Stark, Riri Williams y Amadeus Cho mientras trabajan juntos para resolver problemas grandes y pequeños y proteger su ciudad.

9. Capitán América: Un nuevo mundo - (Captain America: Brave New World)

Sam Wilson, bajo el manto de Capitán América, busca detener una nueva amenaza que pone en peligro a los residentes de Estados Unidos. (Eli Adé/Marvel Studios-Disney vía AP)

Tras reunirse con el recién elegido presidente de los EEUU, Thaddeus Ross, Sam se encuentra en medio de un incidente internacional. Debe descubrir el motivo que se esconde tras un perverso complot global, antes de que su verdadero artífice enfurezca al mundo entero.

10. Blancanieves (Snow White)

El live action de la icónica historia de Blancanieves, desciende al último lugar del ranking. (Photo courtesy of Disney. © 2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved)

Tras la desaparición del benévolo Rey, la Reina Malvada dominó la otrora bella tierra con una vena cruel. La princesa Blancanieves huye del castillo cuando la Reina, celosa de su belleza interior, intenta matarla.

En lo profundo del oscuro bosque, se topa con siete enanos mágicos y un joven bandido llamado Jonathan. Juntos, luchan por sobrevivir a la implacable persecución de la Reina y aspiran a recuperar el reino en el proceso.

Qué hay en Disney+

Con su plataforma que ofrece películas y series originales, Disney+ busca hacerle competencia a Netflix. (REUTERS/Brendan McDermid)

Disney+ es una plataforma de streaming que es propiedad de The Walt Disney Company y que ofrece a sus suscriptores un catálogo amplio de películas, series, documentales, entre otros productos multimedia que han sido lanzados bajo los estudios o marcas de Disney, Pixar, Marvel, Star, National Geographic, entre otros.

El servicio fue lanzado de manera oficial el 12 de noviembre de 2019 en Estados Unidos y Canadá, para posteriormente expandirse a los Países Bajos y España. Fue hasta finales de 2020 que la plataforma finalmente llegó a Latinoamérica y el Caribe, a excepción de Cuba.

De acuerdo con el informe del primer trimestre de 2023, el servicio de streaming de Disney+ posee 157,8 millones de suscriptores, lo que representó una baja de cuatro millones con respecto a lo registrado en el trimestre anterior.

En el momento de su lanzamiento, se habló de que la plataforma buscaba albergar 500 películas y 7.000 episodios de programas o series de televisión; además, se contemplaba el lanzamiento de cuatro películas originales y cinco programas de televisión, lo cual se vio con el lanzamiento de la serie The Mandalorian, que costó cerca de 100 millones de dólares.

Disney+ permite a sus usuarios ver contenidos en cuatro dispositivos al mismo tiempo, aunque se pueden crear hasta siete perfiles y se puede mirar contenido hasta en dispositivos.