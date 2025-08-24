La tormenta tropical Fernand avanza hacia el Atlántico y un nuevo sistema se aproxima al Caribe

La tormenta tropical Fernand se desplaza a más de 24 km/h hacia el noreste del Atlántico según datos del NHC. (SMN)

La formación de la tormenta tropical Fernand en el Atlántico ha encendido las alertas entre los servicios meteorológicos, mientras el Caribe se prepara para el posible desarrollo de un nuevo sistema.

La tormenta tropical Fernand surgió el sábado 23 de agosto con proyección de intensificarse durante los próximos días, desplazándose al norte-noreste en las aguas situadas al este de Bermuda, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La agencia meteorológica detalló que Fernand mantiene vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 km/h, con ráfagas todavía más intensas. El organismo anticipa que esta tormenta tropical podría aumentar su fuerza este lunes y martes antes de modificar su trayectoria y debilitarse. En estos momentos, su centro se localiza a menos de 480 kilómetros al este-sureste de la isla de Bermuda y avanza a una velocidad de 24 km/h.

Invest 99L, posible próxima depresión, se localiza a menos de 725 kilómetros al este de las islas de Barlovento. (REUTERS/Eduardo Munoz)

De acuerdo con información suministrada por FOX Weather, el NHC espera que Fernand gire hacia el noreste. Este desplazamiento llevaría al sistema lejos de Bermuda y lo mantendría sobre aguas abiertas del Atlántico norte subtropical.

Hasta el momento, no hay advertencias de impactos directos sobre territorio continental estadounidense, pero la formación robusta de olas y corrientes de resaca sigue bajo vigilancia. “Aunque Fernand no representa una amenaza continental inmediata, se monitorea el desarrollo y la fuerza de sus vientos”, indicó el NHC.

El nacimiento de Fernand se produce poco después de la disipación del huracán Erin, cuyas consecuencias se dejaron sentir en grandes franjas de la costa este estadounidense.

Las potentes olas y las corrientes peligrosas asociadas con Erin provocaron condiciones de alto riesgo en playas entre Florida y Nueva Inglaterra, pese a que el ciclón permaneció en alta mar. “Las playas del este del país han recibido oleajes extremos provocados por sistemas tropicales recientes”, según los registros oficiales.

El nacimiento de Fernand se produce poco después de la disipación del huracán Erin. (CSU/CIRA & NOAA/REUTERS)

El sistema Invest 99L

Simultáneamente, los especialistas del NHC dirigen la atención a otro sistema en formación: Invest 99L, una zona de baja presión ubicada unos 725 kilómetros al este de las islas de Barlovento. Este fenómeno podría alcanzar la categoría de depresión tropical en el transcurso de las próximas 24 a 36 horas, según advierten los pronósticos.

El sistema se mueve hacia el oeste a gran velocidad, aproximándose a 40 km/h, lo que favorece que las lluvias y los temporales comiencen a afectar la región insular desde la noche del domingo.

La proyección oficial indica que, independientemente del desarrollo total, Invest 99L podría generar precipitaciones fuertes y vientos intensos sobre sectores de las Islas de Barlovento y Sotovento entre el domingo y el lunes.

La operatividad de los aviones cazahuracanes sobre Invest 99L depende de la evolución de este sistema tropical. (REUTERS/Eduardo Munoz)

as autoridades meteorológicas puntualizaron que, aunque no se descartan cambios súbitos en la organización del sistema, “las tormentas y la inestabilidad acompañarán a Invest 99L en su paso inicial sobre el Caribe oriental”, según el NHC.

La evolución de la zona de baja presión será objeto de un seguimiento detallado en las próximas jornadas. “Se planea que aviones cazahuracanes realicen reconocimientos sobre Invest 99L el domingo si la amenaza crece”, compartió la información difundida por FOX Weather.

El sistema se aproximará al centro del mar Caribe durante el martes, momento desde el cual las condiciones ambientales podrían tornarse menos favorables para que la perturbación tropical continúe avanzando hacia mayores niveles de desarrollo.

Los expertos han llamado a los residentes y autoridades de las islas del Caribe oriental a estar atentos ante posibles anuncios oficiales y alertas, ya que “no se descarta la posibilidad de lluvias localmente copiosas o ráfagas de viento durante la madrugada de lunes”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes.