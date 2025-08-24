Estados Unidos

La tormenta tropical Fernand avanza hacia el Atlántico y un nuevo sistema se aproxima al Caribe

Hasta el momento, no hay advertencias de impactos directos sobre territorio continental estadounidense, pero la formación robusta de olas y corrientes de resaca sigue bajo vigilancia

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La tormenta tropical Fernand se
La tormenta tropical Fernand se desplaza a más de 24 km/h hacia el noreste del Atlántico según datos del NHC. (SMN)

La formación de la tormenta tropical Fernand en el Atlántico ha encendido las alertas entre los servicios meteorológicos, mientras el Caribe se prepara para el posible desarrollo de un nuevo sistema.

La tormenta tropical Fernand surgió el sábado 23 de agosto con proyección de intensificarse durante los próximos días, desplazándose al norte-noreste en las aguas situadas al este de Bermuda, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

La agencia meteorológica detalló que Fernand mantiene vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 km/h, con ráfagas todavía más intensas. El organismo anticipa que esta tormenta tropical podría aumentar su fuerza este lunes y martes antes de modificar su trayectoria y debilitarse. En estos momentos, su centro se localiza a menos de 480 kilómetros al este-sureste de la isla de Bermuda y avanza a una velocidad de 24 km/h.

Invest 99L, posible próxima depresión,
Invest 99L, posible próxima depresión, se localiza a menos de 725 kilómetros al este de las islas de Barlovento. (REUTERS/Eduardo Munoz)

De acuerdo con información suministrada por FOX Weather, el NHC espera que Fernand gire hacia el noreste. Este desplazamiento llevaría al sistema lejos de Bermuda y lo mantendría sobre aguas abiertas del Atlántico norte subtropical.

Hasta el momento, no hay advertencias de impactos directos sobre territorio continental estadounidense, pero la formación robusta de olas y corrientes de resaca sigue bajo vigilancia. “Aunque Fernand no representa una amenaza continental inmediata, se monitorea el desarrollo y la fuerza de sus vientos”, indicó el NHC.

El nacimiento de Fernand se produce poco después de la disipación del huracán Erin, cuyas consecuencias se dejaron sentir en grandes franjas de la costa este estadounidense.

Las potentes olas y las corrientes peligrosas asociadas con Erin provocaron condiciones de alto riesgo en playas entre Florida y Nueva Inglaterra, pese a que el ciclón permaneció en alta mar. “Las playas del este del país han recibido oleajes extremos provocados por sistemas tropicales recientes”, según los registros oficiales.

El nacimiento de Fernand se
El nacimiento de Fernand se produce poco después de la disipación del huracán Erin. (CSU/CIRA & NOAA/REUTERS)

El sistema Invest 99L

Simultáneamente, los especialistas del NHC dirigen la atención a otro sistema en formación: Invest 99L, una zona de baja presión ubicada unos 725 kilómetros al este de las islas de Barlovento. Este fenómeno podría alcanzar la categoría de depresión tropical en el transcurso de las próximas 24 a 36 horas, según advierten los pronósticos.

El sistema se mueve hacia el oeste a gran velocidad, aproximándose a 40 km/h, lo que favorece que las lluvias y los temporales comiencen a afectar la región insular desde la noche del domingo.

La proyección oficial indica que, independientemente del desarrollo total, Invest 99L podría generar precipitaciones fuertes y vientos intensos sobre sectores de las Islas de Barlovento y Sotovento entre el domingo y el lunes.

La operatividad de los aviones
La operatividad de los aviones cazahuracanes sobre Invest 99L depende de la evolución de este sistema tropical. (REUTERS/Eduardo Munoz)

as autoridades meteorológicas puntualizaron que, aunque no se descartan cambios súbitos en la organización del sistema, “las tormentas y la inestabilidad acompañarán a Invest 99L en su paso inicial sobre el Caribe oriental”, según el NHC.

La evolución de la zona de baja presión será objeto de un seguimiento detallado en las próximas jornadas. “Se planea que aviones cazahuracanes realicen reconocimientos sobre Invest 99L el domingo si la amenaza crece”, compartió la información difundida por FOX Weather.

El sistema se aproximará al centro del mar Caribe durante el martes, momento desde el cual las condiciones ambientales podrían tornarse menos favorables para que la perturbación tropical continúe avanzando hacia mayores niveles de desarrollo.

Los expertos han llamado a los residentes y autoridades de las islas del Caribe oriental a estar atentos ante posibles anuncios oficiales y alertas, ya que “no se descarta la posibilidad de lluvias localmente copiosas o ráfagas de viento durante la madrugada de lunes”, advirtió el Centro Nacional de Huracanes.

Temas Relacionados

Tormenta tropical FernandNHCTemporada de huracanesHuracán ErinInvest 99Lestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

‘Superman’, uno de los más grandes éxitos en 2025, supera los 600 millones de dólares en taquilla

La película dirigida por James Gunn se ha posicionado como una de las favoritas del público y se espera que se convierta en una saga

‘Superman’, uno de los más

Las autoridades de Florida buscan serpientes arcoíris que no han sido vistas desde 2020

Estos enigmáticos reptiles han disminuido su población en el estado por la pérdida de su hábitat y de su principal fuente de alimento

Las autoridades de Florida buscan

Un hombre ganó la lotería usando los números de una matrícula de auto que vio en el camino

El afortunado ganador de Maryland dijo que utiliza combinaciones de su vida cotidiana lo motiva a seguir jugando

Un hombre ganó la lotería

Las sucesivas explosiones del Starship ponen bajo presión el programa espacial de SpaceX

Un informe de Bloomberg advirtió que el encadenamiento de incidentes genera dudas entre inversores y compromete hitos clave como los contratos con la NASA y la financiación del ambicioso proyecto lunar de Elon Musk

Las sucesivas explosiones del Starship

Fue a su restaurante favorito y encontró un trozo de dedo humano en su comida; ahora los ha demandado

Una mujer de Nueva York inició un proceso legal contra un negocio de alimentos luego de hallar “tejido humano” en su wrap de pollo

Fue a su restaurante favorito
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tarjeta Soldado: el Gobierno prepara

Tarjeta Soldado: el Gobierno prepara un sistema de descuentos y beneficios para militares y sus familias

Coimas en la ANDIS: una auditoría urgente para frenar la onda expansiva del escándalo y las dudas sobre los audios de Diego Spagnuolo

Científicos hallaron que el agua de un cometa es casi idéntica a la de los océanos terrestres

Declaró el arquitecto que construyó el templo de los dólares milagrosos en Chaco: “Pagaba todo una fundación”

Arranca el Travel Sale: cómo comprar viajes con hasta 60% de descuento

INFOBAE AMÉRICA
Bogotá, sede de la Bienal

Bogotá, sede de la Bienal Internacional Arte y Ciudad

Israel destruyó el palacio presidencial de los rebeldes hutíes en Yemen

El lado desconocido de Borges: amores, desengaños y pasiones secretas

El renovado apoyo incondicional de Occidente a Ucrania frente al sangriento accionar de Rusia

Explosión en un centro comercial de Moscú: al menos un muerto y tres

TELESHOW
La emoción de Juana Viale

La emoción de Juana Viale al llegar a la meta de su primera media maratón: “Lo que lloré cuando llegué”

Benjamín Alfonso de En el barro habló de sus escenas de violencia con Valentina Zenere: “No sé si puedo hacer esto”

El conmovedor homenaje de Georgina Barbarossa a su marido en el día que hubiera cumplido años: “Te amamos siempre”

Juana Viale impactó con un vestido mini de efecto óptico, volados de seda y rombos: “Para levantar un poco”

Las divertidas vacaciones de Ángel de Brito en España rodeado del amor de sus fans