Estados Unidos

Video exhibe batalla campal entre pasajeros por “tenders de pollo” en el Carnival Sunshine rumbo a Miami

Una confrontación nocturna grabada en alta mar reveló escenas de tensión y desorden durante la última jornada del recorrido, mientras personal de seguridad y viajeros intentaban controlar la situación en el área de autoservicio

Por Alejandra Villalobos

Guardar
El crucero había zarpado el jueves previo desde la ciudad de Florida. (Crédito: Instagram / @mikeisterra)

Un altercado violento se registró la madrugada del lunes 18 de agosto a bordo del crucero Carnival Sunshine, cuando alrededor de doce pasajeros protagonizaron una pelea multitudinaria mientras el barco navegaba de regreso a Miami, según informó New York Post. El crucero había zarpado el jueves 14 de agosto desde la ciudad de Florida, cumpliendo con dos escalas en las Bahamas antes de su retorno programado al estado de origen. Las causas de la disputa permanecen sin confirmación, aunque testigos aseguraron que el enfrentamiento comenzó en la zona donde los viajeros esperan para recoger comida, específicamente en la fila de alimentos.

Un video que circula en redes sociales, grabado por el creador de contenido Mike Terra, documenta el momento exacto en que estalla el conflicto a bordo. En las imágenes, se observa a varios pasajeros intercambiando golpes y cayendo al suelo, ante la mirada de otros viajeros y el personal de seguridad. Un testigo cuestionó la demora de los refuerzos de seguridad exclamando con voz de alarma: “¿Dónde está la seguridad?”, mientras la pelea escalaba en intensidad y los objetos personales, incluyendo zapatos, quedaban dispersos en el área.

La respuesta del personal de seguridad fue inmediata, aunque insuficiente según lo mostrado en el video. Más de un oficial intentó pacificar a los agresores y disolver la pelea, pero uno de los guardias, aparentemente abrumado por la situación, se alejó del epicentro para solicitar ayuda adicional por radio. El material audiovisual también incluye el testimonio en tiempo real de Terra, quien dirigió la cámara hacia sí mismo, comentando con incredulidad: “Pelearse por tiras de pollo es una locura”, en referencia a lo que muchos pasajeros asumieron como el motivo inicial del altercado. No obstante, Terra aclaró más tarde en conversación con New York Post que no tenía certeza sobre las causas, pero que los involucrados se encontraban en la fila para comida.

Las causas de la disputa
Las causas de la disputa permanecen sin confirmación, aunque testigos aseguraron que el enfrentamiento comenzó en la zona donde los viajeros esperan para recoger comida. (Crédito: Instagram / @mikeisterra)

Despliegue de seguridad y repercusiones a bordo durante la última noche del viaje

La pelea ocurrió en el último día del itinerario del crucero, cuando la mayoría de los pasajeros ya se preparaban para desembarcar tras una travesía de cuatro días entre Miami y las Bahamas. El horario—aproximadamente las 2 de la madrugada—coincidió con una reducción del tránsito habitual de pasajeros por las áreas comunes, lo que pudo haber dificultado la detección y rápida intervención inicial del incidente.

A pesar de la magnitud del enfrentamiento, no se ha reportado por parte de la compañía Carnival información oficial sobre personas lesionadas, ni detalles acerca de eventuales sanciones o detenciones tras el altercado. Un hecho destacado es la ausencia, al cierre de esta edición, de comentarios o comunicados por parte de la empresa, a pesar de la solicitud realizada por New York Post. El crucero Carnival Sunshine completó su ruta sin alteraciones y arribó a Miami conforme a lo previsto originalmente en el itinerario.

Reacciones y contexto: testimonios de pasajeros y respuesta de las autoridades

El testigo y autor del video, Mike Terra, es un viajero frecuente que expresó en sus redes sociales que este episodio de violencia constituye un caso aislado en sus años de experiencia abordo de distintas embarcaciones. Terra respondió a las preguntas de sus seguidores señalando que la pelea surgió por “más que solo comida”, aunque reiteró la falta de información verificable sobre el origen exacto del desacuerdo entre los pasajeros. En su publicación en redes sociales, remarcó la sorpresa ante lo inusual del incidente en el entorno habitual de los cruceros.

La noticia ha circulado ampliamente en portales y plataformas digitales, con énfasis en la viralización del video grabado a bordo por Terra, quien también describió el comportamiento de los pasajeros involucrados como atípico para este tipo de viajes. La difusión pública del material generó debates sobre la seguridad en cruceros y la capacidad del personal para responder a emergencias de este tipo.

Las causas de la disputa
Las causas de la disputa permanecen sin confirmación, aunque testigos aseguraron que el enfrentamiento comenzó en la zona donde los viajeros esperan para recoger comida (Crédito: Instagram / @mikeisterra)

Itinerario del viaje y falta de versión oficial de la naviera

El itinerario del Carnival Sunshine incluyó la salida el jueves anterior desde Miami, escalas en puertos de las Bahamas y retorno al estado de la costa atlántica el lunes, fecha en la que se produjo el incidente documentado. La ausencia de información oficial de la naviera ha impedido conocer si hubo consecuencias disciplinarias para los participantes de la pelea o si se implementaron protocolos de revisión tras el desembarco.

La situación permanece bajo la atención de los medios tras la cobertura brindada por New York Post, mientras pasajeros y seguidores en redes sociales continúan compartiendo impresiones y el video viral del incidente ocurrido en alta mar.

Temas Relacionados

FloridaCarnival Sunshinepeleavideo viraltiras de polloEEUUestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que patrullará las calles de Washington DC con la policía y la Guardia Nacional

El mandatario estadounidense planea participar directamente en un operativo de seguridad junto a fuerzas federales, intensificando la presencia militar en la capital en medio de una creciente tensión política

Donald Trump anunció que patrullará

El director de la DEA acusó a la dictadura de Maduro de colaborar con el ELN y las FARC para enviar droga a Estados Unidos

Terry Cole dijo que Venezuela es un narco estado responsable que trabaja de la mano con las guerrillas colombianas y los carteles mexicanos

El director de la DEA

La FDA eleva a la máxima clasificación de riesgo el retiro de una popular marca de pan

Los retiros de Clase I pueden provocar en los consumidores graves consecuencias a la salud o incluso la muerte

La FDA eleva a la

EEUU: por primera vez la Justicia de Luisiana decidió la castración de un hombre por abuso infantil

La sentencia se dictó el martes 19 de agosto en el marco de un acuerdo de culpabilidad que incluyó la aceptación expresa del procedimiento quirúrgico como parte de la pena

EEUU: por primera vez la

El regreso a clases marca nuevas limitaciones al uso de celulares para alumnos en 17 estados

Docentes, familias y autoridades educativas debaten el impacto de las recientes medidas que buscan regular la presencia de dispositivos electrónicos en planteles, en un contexto de crecientes inquietudes por el bienestar estudiantil y la convivencia en las aulas

El regreso a clases marca
ÚLTIMAS NOTICIAS
El círculo rojo, en modo

El círculo rojo, en modo “wait and see”: inversores y empresarios esperan las elecciones en alerta por la tensión financiera

Alerta amarilla en 7 provincias por el viento Zonda: qué implica el fenómeno que llegará con ráfagas de más de 100 km/h

Revés para las aspiraciones de Luque: el juicio por la muerte de Maradona avanza

Un paro complica la producción de una empresa metalúrgica de Techint

Tras el escándalo de los audios, el Gobierno intervino la Agencia Nacional de Discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Revelaron detalles de la autopsia

Revelaron detalles de la autopsia del streamer francés que murió durante una transmisión en vivo

El vapeo en adolescentes triplica el riesgo de iniciarse en el tabaquismo tradicional, afirma un estudio global

Luis Ortega estrenará su nueva película en el Festival de San Sebastián

El presente de la industria audiovisual británica: productoras independientes, la sombra de Netflix y los millones de Tom Cruise

Inteligencia artificial: expertos debatirán en Lima su impacto en las organizaciones

TELESHOW
Juariu celebró su maternidad después

Juariu celebró su maternidad después del cáncer de mama que superó hace más de siete años: “Nunca tuve tanto miedo”

El video subido de tono que la China Suárez compartió de Mauro Icardi en ropa interior

La infidelidad de Gime Accardi trajo problemas con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

El tenso cruce a los gritos entre Wanda Nara y Angie Balbiani: “Como amiga de Pampita no deberías ser tan desleal”

Wanda Nara lanzó una fuerte acusación contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”