Video exhibe batalla campal entre pasajeros por “tenders de pollo” en el Carnival Sunshine rumbo a Miami

Un altercado violento se registró la madrugada del lunes 18 de agosto a bordo del crucero Carnival Sunshine, cuando alrededor de doce pasajeros protagonizaron una pelea multitudinaria mientras el barco navegaba de regreso a Miami, según informó New York Post. El crucero había zarpado el jueves 14 de agosto desde la ciudad de Florida, cumpliendo con dos escalas en las Bahamas antes de su retorno programado al estado de origen. Las causas de la disputa permanecen sin confirmación, aunque testigos aseguraron que el enfrentamiento comenzó en la zona donde los viajeros esperan para recoger comida, específicamente en la fila de alimentos.

Un video que circula en redes sociales, grabado por el creador de contenido Mike Terra, documenta el momento exacto en que estalla el conflicto a bordo. En las imágenes, se observa a varios pasajeros intercambiando golpes y cayendo al suelo, ante la mirada de otros viajeros y el personal de seguridad. Un testigo cuestionó la demora de los refuerzos de seguridad exclamando con voz de alarma: “¿Dónde está la seguridad?”, mientras la pelea escalaba en intensidad y los objetos personales, incluyendo zapatos, quedaban dispersos en el área.

La respuesta del personal de seguridad fue inmediata, aunque insuficiente según lo mostrado en el video. Más de un oficial intentó pacificar a los agresores y disolver la pelea, pero uno de los guardias, aparentemente abrumado por la situación, se alejó del epicentro para solicitar ayuda adicional por radio. El material audiovisual también incluye el testimonio en tiempo real de Terra, quien dirigió la cámara hacia sí mismo, comentando con incredulidad: “Pelearse por tiras de pollo es una locura”, en referencia a lo que muchos pasajeros asumieron como el motivo inicial del altercado. No obstante, Terra aclaró más tarde en conversación con New York Post que no tenía certeza sobre las causas, pero que los involucrados se encontraban en la fila para comida.

Despliegue de seguridad y repercusiones a bordo durante la última noche del viaje

La pelea ocurrió en el último día del itinerario del crucero, cuando la mayoría de los pasajeros ya se preparaban para desembarcar tras una travesía de cuatro días entre Miami y las Bahamas. El horario—aproximadamente las 2 de la madrugada—coincidió con una reducción del tránsito habitual de pasajeros por las áreas comunes, lo que pudo haber dificultado la detección y rápida intervención inicial del incidente.

A pesar de la magnitud del enfrentamiento, no se ha reportado por parte de la compañía Carnival información oficial sobre personas lesionadas, ni detalles acerca de eventuales sanciones o detenciones tras el altercado. Un hecho destacado es la ausencia, al cierre de esta edición, de comentarios o comunicados por parte de la empresa, a pesar de la solicitud realizada por New York Post. El crucero Carnival Sunshine completó su ruta sin alteraciones y arribó a Miami conforme a lo previsto originalmente en el itinerario.

Reacciones y contexto: testimonios de pasajeros y respuesta de las autoridades

El testigo y autor del video, Mike Terra, es un viajero frecuente que expresó en sus redes sociales que este episodio de violencia constituye un caso aislado en sus años de experiencia abordo de distintas embarcaciones. Terra respondió a las preguntas de sus seguidores señalando que la pelea surgió por “más que solo comida”, aunque reiteró la falta de información verificable sobre el origen exacto del desacuerdo entre los pasajeros. En su publicación en redes sociales, remarcó la sorpresa ante lo inusual del incidente en el entorno habitual de los cruceros.

La noticia ha circulado ampliamente en portales y plataformas digitales, con énfasis en la viralización del video grabado a bordo por Terra, quien también describió el comportamiento de los pasajeros involucrados como atípico para este tipo de viajes. La difusión pública del material generó debates sobre la seguridad en cruceros y la capacidad del personal para responder a emergencias de este tipo.

Itinerario del viaje y falta de versión oficial de la naviera

El itinerario del Carnival Sunshine incluyó la salida el jueves anterior desde Miami, escalas en puertos de las Bahamas y retorno al estado de la costa atlántica el lunes, fecha en la que se produjo el incidente documentado. La ausencia de información oficial de la naviera ha impedido conocer si hubo consecuencias disciplinarias para los participantes de la pelea o si se implementaron protocolos de revisión tras el desembarco.

La situación permanece bajo la atención de los medios tras la cobertura brindada por New York Post, mientras pasajeros y seguidores en redes sociales continúan compartiendo impresiones y el video viral del incidente ocurrido en alta mar.