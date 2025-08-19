Estados Unidos

Explosión en un carguero activó un operativo de emergencia en el puerto de Baltimore

El incidente ocurrió cerca del lugar donde colapsó el puente Francis Scott Key en marzo de 2024

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
La explosión se produjo en
La explosión se produjo en el río Patapsco, próximo a la estructura derrumbada de Baltimore. (MDEM)

Una explosión a bordo de un buque mercante generó alarma durante la noche del lunes 18 de agosto en el puerto de Baltimore, cerca del lugar donde colapsó el puente Francis Scott Key en marzo de 2024.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Emergencias de Maryland (MDEM) la nave identificada como W-Sapphire, de 229 metros de eslora, presentaba daños consistentes con fuego y explosión que movilizaron a los servicios de emergencia locales.

El Cuerpo de Bomberos de Baltimore (BCFD), única entidad de la región equipada con una embarcación contra incendios en operación permanente, coordinó el despliegue de recursos tanto por tierra como por vía marítima.

Al arribo de las unidades, los bomberos confirmaron que “el W-Sapphire se encontraba flotando y era asistido por remolcadores, con su tripulación ilesa y bajo control”.

La explosión ocurrió cerca de
La explosión ocurrió cerca de la zona donde colapsó el puente Francis Scott Key en marzo de 2024. (MDEM)

El suceso no produjo lesiones entre los 23 tripulantes, quienes rápidamente fueron contabilizados y reportados sin daños personales. Según el MDEM, tampoco se reportaron afectados ni daños materiales significativos fuera del navío.

“Estamos monitoreando lo sucedido en el puerto de Baltimore”, señaló el MDEM en su cuenta oficial, luego de que circularan en redes sociales videos de la explosión. “No hay reportes de lesiones ni daños fuera del barco”.

La explosión ocurrió en el río Patapsco, próximo a la zona donde el 26 de marzo de 2024 la colisión de un buque portacontenedores contra una columna de soporte provocó el derrumbe del puente de cinco carriles Francis Scott Key.

El incidente en ese entonces resultó en la muerte de seis trabajadores del mantenimiento que se encontraban reparando baches sobre el viaducto, además de paralizar la operatividad del puerto de Baltimore y desatar un complejo escenario de congestión vehicular y comercial para la región.

Bomberos de la Baltimore City
Bomberos de la Baltimore City Fire Department respondieron con unidades terrestres y marítimas ante el fuego reportado a bordo del buque. (MDEM)

La nave involucrada el lunes es un granelero de registro internacional. “El nombre del barco es el MV W Sapphire”, comentó Jay Steinmetz, testigo del incidente, en declaraciones recogidas por FOX News.

Diversas agencias, encabezadas por la Guardia Costera de Estados Unidos, iniciaron una investigación para determinar las causas y circunstancias de la explosión a bordo. El barco fue trasladado a una zona de fondeo asignada, donde permanecerá bajo vigilancia mientras avanzan las pesquisas.

En la respuesta participaron embarcaciones y personal especializados, incluido el John R. Frazier, el único barco de bomberos de dotación permanente en la región, adquirido en 2007 mediante fondos federales.

Esta unidad permite atender emergencias marítimas de diversa naturaleza en todo el perímetro de la Bahía de Chesapeake y el puerto de Baltimore. El operativo permitió controlar de inmediato la situación y evitó consecuencias mayores tanto para la tripulación como para el entorno portuario.

La reconstrucción del puente Francis
La reconstrucción del puente Francis Scott Key costará más de 1.700 millones de dólares y finalizará en 2028, según autoridades estatales. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

El desplome en Francis Scott Key

El impacto del colapso del puente Francis Scott Key aún persiste. Según investigaciones federales recientes, la Autoridad de Transporte de Maryland no realizó una evaluación de vulnerabilidad recomendada sobre la estructura, fallo que habría permitido prever el riesgo de accidente grave por impacto de embarcaciones.

El desplome de la estructura, inaugurada en 1977 tras cinco años de trabajos, generó trastornos logísticos que todavía afectan a las comunidades industriales y a quienes utilizan la autopista circunvalar para evitar el tránsito del centro de la ciudad.

Las autoridades de Maryland anunciaron que la reconstrucción del viaducto ya se encuentra en marcha. El nuevo diseño, tipo atirantado y el primero en su tipo en el estado, tendrá mayor altura y refuerzos que incrementarán su capacidad de resistencia ante eventuales choques de embarcaciones. Según proyecciones estatales, la obra costará más de 1.700 millones de dólares y estaría finalizada para 2028.

Temas Relacionados

ExplosiónCargueroPuerto de BaltimorePuente Francis Scott Keyestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Prepárate antes de salir: esta es la predicción del clima para Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Prepárate antes de salir: esta

Clima en San Antonio: temperatura y probabilidad de lluvia para mañana

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Clima en San Antonio: temperatura

Las autoridades sanitarias de Texas declararon el fin del brote de sarampión

Centenares de personas resultaron infectadas y dos menores sin vacunar murieron durante la mayor crisis de sarampión en Estados Unidos en décadas

Las autoridades sanitarias de Texas

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

El mensaje del Departamento de Estado intensifica la disputa con Brasil al recalcar que su decisión tiene efectos globales, pese al fallo del Supremo Tribunal Federal que desconoció la validez de normas extranjeras en el país

Estados Unidos advirtió que nadie

Auroras boreales serán visibles en trece estados de EEUU: cómo y cuando observarlas

La baja luminosidad lunar y las condiciones solares facilitarán la observación del fenómeno

Auroras boreales serán visibles en
ÚLTIMAS NOTICIAS
El dragón que puede cambiar

El dragón que puede cambiar de sexo por la temperatura y sorprende a la ciencia: revelan sus claves genéticas

Alerta por la llegada de la ciclogénesis al AMBA, en vivo: comenzó la lluvia en CABA y algunos puntos de la provincia de Buenos Aires

Medicamentos seguros en Argentina: cuál es la firme posición de la Cámara que agrupa a los laboratorios transnacionales

“Volá alto ladrón”: la despedida tumbera del motochorro adolescente que murió en un robo baleado por un policía

El COVID-19 acelera el envejecimiento de los vasos sanguíneos, según científicos

INFOBAE AMÉRICA
Las claves de la reunión

Las claves de la reunión de Donald Trump con Volodimir Zelensky y los líderes europeos

Estados Unidos advirtió que nadie puede invalidar sus sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes

Cómo un evento climático extremo ocurrido hace 8.200 años transformó a la humanidad prehistórica

Irán amenazó con una nueva guerra con Israel podría estallar “en cualquier momento”

Los presidentes de Brasil y Ecuador se reunieron para impulsar el comercio bilateral en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos

TELESHOW
Wanda Nara contra Mauro Icardi

Wanda Nara contra Mauro Icardi por su ausencia en el Día del Niño: “Te hacés cargo de nuevos nenes y a los tuyos, nada”

Nicolás Vázquez y el escandaloso motivo de su separación de Gimena Accardi: “Comprobó que ella tenía una relación paralela”

Laurita Fernández congeló óvulos y contó cómo fue el paso a paso del procedimiento: “Puede ayudar a muchas mujeres”

Se separó Dai Fernández, la actriz relacionada a Nicolás Vázquez después de terminar con Gimena Accardi

Yami Safdie presentó a su novio Nacho AG: quién es el rapero que la enamoró y su historia de amor