Estados Unidos

Este pequeño pueblo de Utah podría imponer un aumento de más del 200% al impuesto sobre la propiedad

Muchos residentes han externado su preocupación ante la posibilidad de perder sus casas debido al brutal incremento

Por Daniela Mérida

Una pequeña ciudad en Utah
Una pequeña ciudad en Utah enfrenta un aumento de más del 200 por ciento en el impuesto sobre la propiedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los residentes de Wellington, una localidad ubicada en Utah, podrían experimentar un incremento del 225,3% en el impuesto a la propiedad, un aumento respecto a años anteriores donde las tasas se mantuvieron estancadas. La decisión del Concejo Municipal se pospuso tras una audiencia pública celebrada el miércoles, en la que múltiples vecinos manifestaron inquietudes por la carga financiera que implicaría esta medida.

La propuesta contempla que, para una vivienda de 256.000 dólares, el impuesto anual subiría de 216,41 a 704 dólares, representando una diferencia de 487,59 dólares. Para un negocio del mismo valor, el gravamen aumentaría de 393,47 a 1.280 dólares al año, un alza de 886,53 dólares. El alcalde Jack Clark explicó que la recaudación adicional se destinaría a servicios públicos esenciales como seguridad, carreteras y suministro de servicios básicos, justificando la urgencia presupuestaria del municipio, según Castle Country Radio.

Si se ejecutara el aumento, los ingresos municipales de Wellington ascenderían a 1.646.775 dólares, aunque ello no cubriría por completo los gastos municipales, que totalizan 1.673.325 dólares, creando aún un déficit de 26.550 dólares. Sin el incremento, el déficit sería de 400.000 dólares, una cifra insostenible para la administración local, informó Newsweek.

Panorama de los incrementos fiscales en el estado

La propuesta aún no se
La propuesta aún no se aprueba y debe ser discutida en audiencias públicas hasta octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste propuesto en Wellington constituye el mayor aumento registrado en el estado de Utah para 2026, conforme a los datos de la Utah Taxpayers Association, grupo que promueve una política fiscal responsable. Según la asociación, la medida surge como consecuencia de la falta de ajustes previos. “Wellington es víctima de la negativa de funcionarios anteriores a tomar decisiones difíciles”, señaló un portavoz citado por Newsweek. El alcalde Clark indicó: “Esto se trata de preservar la ciudad que tenemos y de preservar el futuro”, enfatizando el alcance de la situación.

Otras localidades de Utah han presentado propuestas de incrementos notables en los impuestos: Uintah City planea un aumento del 100%; Gunnison City, del 78,89%; Eureka City, del 72,21%; Howell City, del 65,86%; y Willard City, del 45,51%. En todos estos casos, aún deben celebrarse audiencias públicas donde los habitantes podrán opinar sobre los aumentos proyectados.

Reacciones de la comunidad local

Muchos residentes están preocupados porque
Muchos residentes están preocupados porque los impuestos superan su hipoteca. (Imagen ilustrativa Infobae)

Durante la audiencia pública del miércoles, los vecinos de Wellington compartieron preocupaciones directas sobre el impacto personal que provocaría el alza tributaria. “Estoy devastada porque creía que esta sería mi casa para siempre. Pero la realidad es que estos impuestos van a superar mi hipoteca. No puedo permitirme vivir aquí”, expresó Erin Hansen, una residente, según Castle Country Radio. Otro habitante, Bill Barnes, sugirió “posponer algunas necesidades urgentes para evitar una subida tan fuerte de golpe”.

El sistema fiscal estatal exige que los funcionarios informen y consulten a la comunidad antes de aprobar modificaciones de esta magnitud. La Utah Taxpayers Association reconoció el compromiso de los actuales dirigentes municipales para sanear las finanzas de Wellington, aunque recomendó evitar largos periodos sin ajustes y mantener un diálogo periódico con los contribuyentes.

El Concejo Municipal de Wellington cuenta con plazo hasta octubre para resolver si valida el incremento. La suspensión temporal fue interpretada localmente como una victoria para quienes se oponen, pero la administración aún debe solucionar el déficit presupuestario en el corto plazo. Otras ciudades de Utah afrontan procesos similares, en un contexto donde los impuestos a la propiedad en Estados Unidos han aumentado cerca del 30% entre 2019 y 2024, alcanzando una mediana mensual de 250 dólares, de acuerdo con un informe reciente de Redfin.

