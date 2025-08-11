El momento en que el techo de una prisión en Estados Unidos fue arrancado por vientos de más de 140 km/h

Se desprendió el techo de una prisión en EEUU por los fuertes vientos

Los fuertes vientos registrados este fin de semana en el este de Nebraska, Estados Unidos, provocaron el desprendimiento del techo de dos unidades habitacionales del Penal Estatal, en Lincoln, según informó el Departamento de Servicios Correccionales del estado. El evento, captado en video, obligó a la evacuación y reubicación de 387 personas privadas de libertad, sin que se registraran heridos.

De acuerdo con el comunicado oficial, el incidente se produjo a las 5:15 de la mañana, cuando ráfagas de entre 128 y 145 kilómetros por hora golpearon la zona. “Mientras muchos de nuestros empleados sufrían daños en sus propias casas, aún así se presentaron para proteger a sus compañeros, a la población penitenciaria y a Nebraska”, declaró el director de Correcciones, Rob Jeffreys.

Las imágenes difundidas por el propio departamento muestran el momento exacto en que la cubierta de las dos unidades tipo dormitorio es arrancada por la fuerza del viento. Reuters verificó la localización mediante coincidencias entre la estructura, la disposición de las calles y postes de alumbrado con imágenes de archivo y satelitales. La fecha fue confirmada por la marca de tiempo de cámaras de vigilancia.

El incidente dejó a 387 reclusos desplazados y obligó a activar un plan de emergencia sin que se reportaran heridos (REUTERS)

Según Nebraska Public Media, la tormenta dejó decenas de miles de personas sin electricidad en toda la región y causó la muerte de una persona en un parque estatal cercano a Omaha.

Tras el colapso del techo, el personal penitenciario activó un plan de contingencia. Un total de 250 internos fueron trasladados al gimnasio y a otras áreas disponibles dentro de la misma prisión. Los 137 restantes fueron reubicados en instalaciones del Centro Correccional de Omaha y de la Institución Correccional Estatal de Tecumseh. “Nuestro equipo entrena para lo inesperado y respondió de inmediato para mantener a todos a salvo”, subrayó Jeffreys.

El Departamento de Correcciones informó que las labores de evaluación de daños comenzarán este lunes con la llegada de contratistas especializados. Las estimaciones iniciales apuntan a que las reparaciones podrían tomar, como mínimo, un mes.

El medio Journal Star detalló que las dos unidades afectadas son de diseño abierto, lo que habría facilitado el impacto directo de las ráfagas en las cubiertas. Las autoridades no han informado aún sobre posibles reforzamientos estructurales en otros módulos del penal, que alberga a varios centenares de internos.

La tormenta que azotó Nebraska el sábado se formó durante la madrugada y avanzó rápidamente hacia el este del estado, impulsada por un frente frío. Los vientos extremos fueron acompañados de intensas precipitaciones y relámpagos. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de tormenta severa para varios condados, incluyendo Lancaster, donde se ubica la prisión.

El incidente se enmarca en un verano marcado por eventos meteorológicos extremos en el medio oeste de Estados Unidos, con múltiples reportes de ráfagas superiores a los 110 kilómetros por hora, granizadas y daños estructurales en zonas rurales y urbanas. Las autoridades estatales recordaron la importancia de que las instalaciones críticas, como prisiones y hospitales, cuenten con protocolos robustos frente a este tipo de contingencias.

La investigación interna continuará para determinar si, además de las reparaciones, se requerirán cambios en los diseños estructurales de las unidades afectadas. Mientras tanto, la población penitenciaria permanecerá distribuida en las sedes temporales hasta que las autoridades certifiquen la seguridad de los módulos dañados.

En palabras de Jeffreys, la respuesta inmediata del personal fue clave para evitar una tragedia mayor: “El compromiso y la rapidez de nuestro equipo garantizó que, pese a la magnitud del daño, no tuviéramos que lamentar pérdidas humanas”.

(Con información de Reuters)