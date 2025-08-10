Joven de 17 años recibió más de 500 puntos de sutura tras ser atacada por una jauría en California

La adolescente Tracy, de 17 años, sufrió un brutal ataque de perros en Newberry Springs, California, que le dejó graves secuelas físicas y emocionales. (GoFundMe)

Tracy, una joven de 17 años, fue atacada por varios perros mientras corría por un camino de tierra cerca de su casa, en dirección a un gimnasio próximo al centro comunitario.

El ataque, que se produjo alrededor de las 7:00, dejó a la joven con lesiones tan graves que requirió más de 500 puntos de sutura y la incapacitó para caminar por sí sola.

La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Infantil de Loma Linda, donde permaneció internada hasta recibir el alta recientemente.

La gravedad de las lesiones llevó a la familia a temer por la vida de Tracy

El ataque ocurrió mientras Tracy corría cerca de su casa y requirió más de 500 puntos de sutura para tratar sus heridas. (GoFundMe)

El episodio, que ocurrió el 17 de julio, no solo marcó a la familia, sino que también puso en alerta a toda la comunidad sobre el peligro de los perros sin control en la zona.

“Me acerqué a ella y me preguntó: Mamá, ¿sigo siendo bonita?”. La pregunta de Tracy, una adolescente de 17 años de Newberry Springs, California, resume el impacto devastador que dejó en su vida el ataque de la jauría de perros.

La escena, descrita por su madre, María Azpeitia, al medio ABC 7 Los Ángeles, revela la magnitud de las heridas físicas y emocionales: “Le dije: ‘Sí, eres hermosa’”.

El relato de la madre, recogido por ABC 7 Los Ángeles, ilustra el estado en que encontró a su hija tras el ataque: “No sabía quién era. Estaba tan sucia, tan llena de tierra, que no pude reconocer a mi hija. Reconocí su sostén, eso fue lo que reconocí”.

El padrastro, Carlos Ramírez, detalló: “No eran uno ni dos perros, eran muchos. Es decir, le mordieron todo el cuerpo que se pueda imaginar, excepto los tobillos”.

La rápida intervención de un vecino, que escuchó los gritos de auxilio y llamó al 911, resultó decisiva para que la adolescente recibiera atención médica a tiempo. Las imágenes difundidas por el medio muestran a Tracy en el hospital, con marcas de mordeduras y cortes en todo el cuerpo, vendajes en las piernas y un yeso.

Tras haber sido dada de alta, Tracy, continúa su vida con severos problemas físicos y psicológicos

Tracy enfrenta un largo proceso de rehabilitación física y psicológica tras el ataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia relató que, tras el alta, la joven enfrenta un proceso de rehabilitación y múltiples citas médicas, además de secuelas psicológicas: “Debido al trauma, no puede dormir por las noches; tiene pesadillas”, según una página de GoFundMe creada para ayudar con los gastos médicos.

La investigación policial, a cargo del Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, determinó que dieciséis perros de raza grande, que no estaban cercados ni atados, fueron incautados en una propiedad cercana al lugar del ataque.

Los animales se encuentran actualmente bajo custodia de la Sociedad Protectora de Animales de Barstow.

Las autoridades mantienen abierta una investigación criminal para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades

El caso ha puesto en alerta a las autoridades y vecinos sobre el peligro de los perros sin supervisión en áreas residenciales de California. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso ha generado inquietud entre los residentes de Newberry Springs, quienes advierten sobre la presencia de perros abandonados en el desierto y la falta de control sobre los animales que deambulan libremente.

Kristine Watson, vecina de la zona, relató a ABC 7 Los Ángeles: “Hemos estado en situaciones en las que estábamos caminando y, de repente, los perros salieron corriendo de una cerca, o de la nada, y comenzaron a dar vueltas a nuestro alrededor”.

La familia de Tracy inició una recaudación de fondos para cubrir los gastos médicos

La página de GoFundMe destinada a Tracy ha recaudado más de $8.000 (USD) de una meta de $12.000 (USD), reflejando la solidaridad de la comunidad ante la magnitud del suceso.

La adolescente, que se preparaba para iniciar su último año de preparatoria, ahora debe permanecer en casa y afrontar un proceso de recuperación física y emocional.