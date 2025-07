Pensó que había encontrado un ‘regalo de Navidad’ pero al abrirlo descubrió que eran restos humanos

El hallazgo sucedió en una playa popular del estado de Washington. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo de un dedo humano en una caja en la playa de Dash Point State Park, ubicada en Federal Way, estado de Washington, ha generado una investigación por parte de diversas autoridades. El descubrimiento fue realizado durante el Día del Padre, cuando Kevin Ewing, residente de Tacoma, caminaba junto a su esposa y sus dos hijos por la zona de playa. Ewing se adelantó a su familia hacia la línea de marea con la intención de buscar plumas y, en ese recorrido, observó un objeto cuadrado.

Ewing describió que el paquete parecía un “regalo navideño”: una pequeña caja envuelta en una tela verde y atada con un cordón amarillo en forma de lazo, de acuerdo con declaraciones recogidas por el Kent Reporter. Al levantar la tela, encontró una caja de pino cerrada con cinta adhesiva. Ewing retiró la cinta con su navaja y al abrir la caja halló diversos objetos: una pluma, hierba quemada, salvia, lavanda, tabaco y un pedazo de tela blanca que, al ser desenvuelto, dejó ver el fragmento humano. “Enseguida me di cuenta de que era un dedo humano, específicamente un dedo gordo del pie”, dijo Ewing al Kent Reporter.

El contenido de la caja sorprendió al testigo, quien señaló: “Me quedé en shock unos segundos y luego comprendí lo que era”. Al ver el dedo, Ewing relató que pensó en un posible vínculo con “un caso de desaparición o asesinato” o en que alguien estuviera realizando un “juego extraño”, según relató.

Los detalles indican que el dedo pertenece a un adulto

El dedo que el hombre encontró en la playa pertenece a un hombre adulto, según las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después del hallazgo, Ewing tomó fotografías del dedo y regresó junto a su pareja para informar de inmediato a un guardabosques del parque. Tras su notificación, el Washington State Patrol (WSP) intervino y asumió la investigación. Las autoridades recogieron los objetos en el lugar y trasladaron el dedo al King County Medical Examiner’s Office para realizar pruebas de ADN, señaló el Kent Reporter.

El WSP emitió un boletín a los cuerpos policiales de la región para identificar posibles casos relacionados. El oficial Rick Johnson, vocero de la WSP, corroboró que el dedo recolectado “era comparable en tamaño al de un hombre adulto”. Las autoridades iniciaron el proceso de cruce de información genética para intentar una identificación del propietario del dedo, explicó Johnson.

Una gaviota desollada estaba cerca de la escena

El testigo también señaló que cerca de donde halló los objetos también había una gaviota desollada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cerca del sitio donde se descubrió la caja, Ewing observó la presencia de una gaviota muerta con signos de desollamiento, afirmó el Kent Reporter. El testigo no pudo confirmar si la condición del ave estaba relacionada con el dedo hallado. “Al principio pensé que el dedo podría ser parte de la gaviota, pero al volver a mirar, lo descarté por completo”, afirmó Ewing.

En sus declaraciones, Ewing destacó no haber resultado traumatizado, aunque sí describió el hallazgo como impactante. “No sabes si fue algo hecho con malas intenciones, ni si alguien más estaba cerca”, afirmó a Kent Reporter. Al analizar el estado del dedo, Ewing enfatizó la ausencia de un corte limpio. “El dedo definitivamente no parecía haber sido amputado por un cirujano y no tenía la apariencia de un corte quirúrgico”

Ewing informó a los medios que, hasta la fecha, no había recibido actualización de las autoridades sobre los resultados del análisis forense ni información sobre la procedencia del dedo. De acuerdo con los informes, la investigación sigue abierta.

Dash Point State Park es una zona natural ubicada en el sector costero de Federal Way, estado de Washington, frecuentemente visitada por familias locales. Ewing afirmó sentirse aliviado de que el hallazgo no fuera realizado por niños u otras personas que no hubieran reportado adecuadamente la situación.