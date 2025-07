Agentes de inmigración arrestan a un vendedor ambulante tras aferrarse a una puerta en Los Ángeles

El arresto de Marino Ysidro Ramos en Los Ángeles desata temor e incertidumbre en su familia. (AP Foto/Alex Brandon, Archivo)

“Tenemos miedo de salir a la calle, andamos traumados. Ni ganas de salir a trabajar, ya no podemos salir a trabajar, porque si salimos, no falta un riesgo y quedamos traumados”, expresó Ysidro Ramos, padre de Marino Ysidro Ramos, tras el arresto de su hijo en Los Ángeles.

La familia, que depende de la venta ambulante para subsistir, enfrenta ahora la incertidumbre y el temor luego de que agentes de inmigración detuvieran a Marino, de 23 años, en un operativo que quedó registrado por cámaras de seguridad.

El incidente ocurrió el viernes 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, cuando Marino, su esposa Ovette y su padre salieron a trabajar convencidos de que estarían a salvo.

Mariano fue sometido por los agentes de inmigración y lanzado hacia el piso

Marino fue trasladado a un centro de detención en Arizona y su familia solo ha tenido un breve contacto telefónico. (REUTERS/Rebecca Noble)

Las imágenes muestran cómo dos agentes federales someten a Marino, quien se aferra con fuerza a un portón en un intento desesperado por evitar la detención.

La superioridad física de los agentes lo derriba y, en otra toma, se observa cómo lo trasladan mientras un testigo intenta ayudarlo solicitando un número telefónico para avisar a su familia. “Dame un número bro”, se escucha decir a uno de los presentes.

Ovette, testigo directa del arresto, relató la angustia vivida: “En mi mente dije, Dios mío, dame fuerzas para correr”. La mujer describió la impotencia de ver a cinco agentes de inmigración sujetando a su esposo y la huella psicológica que dejó la escena.

La pareja lleva 10 años viviendo en los Estados Unidos, pero el miedo a salir a la calle es reciente

Marino fue trasladado a un centro de detención en Arizona, y desde entonces Ovette solo ha podido hablar con él una vez. “Recibí una llamada de él y me dijo que me cuidara porque ya lo había agarrado migración. También me dijo te amo y te quiero, sólo eso me dijo”, contó Ovette.

De acuerdo con la información publicada por Univisión, la familia, con una década de residencia en Estados Unidos, ha visto paralizada su actividad laboral.

Sus carritos de venta permanecen estacionados y han solicitado apoyo a la comunidad. Han contratado a un abogado, pero las autoridades de inmigración no han emitido comentarios sobre el caso y la familia espera novedades sobre la situación de Marino.

Un aumento en las políticas migratorias del gobierno estadounidense

Las redadas han provocado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales en Los Ángeles y Ventura. (Captura de pantalla de ABC 7)

El arresto de Marino se enmarca en una serie de redadas recientes que han generado alarma en la región. El jueves anterior, agentes federales de inmigración detuvieron a aproximadamente 200 inmigrantes en dos operativos en granjas legales de marihuana, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

De acuerdo con la información publicada por CNN, testimonios contradictorios entre trabajadores y funcionarios federales han alimentado la controversia, ya que el DHS sostiene que sus agentes recibieron disparos, mientras que un sindicato de agricultores afirma que un trabajador falleció tras las redadas.

Estos hechos han reavivado la tensión en la zona, que en semanas recientes se ha convertido en epicentro de operativos migratorios a gran escala impulsados por el gobierno federal. Las protestas, frecuentes y tensas, han derivado en arrestos y han motivado la convocatoria de nuevas manifestaciones en Los Ángeles.

Líderes sindicales, religiosos y defensores de los derechos de los inmigrantes se han pronunciado en contra de las deportaciones. La alcaldesa de la ciudad firmó una orden para proteger a las comunidades inmigrantes.

El jueves, un enfrentamiento entre manifestantes y agentes federales tuvo lugar durante una redada en una plantación de marihuana legal en el condado de Ventura, California. Operativos similares se han realizado en obras de construcción, hoteles y estacionamientos de Home Depot, generando un clima de miedo entre las comunidades inmigrantes.