Cómo seguir en vivo el Nathan’s Hot Dog Eating Contest este Día de la Independencia

Coney Island vuelve a ser el epicentro del certamen más emblemático del verano estadounidense. (REUTERS/Jeenah Moon)

Joey Chestnut, el máximo campeón del concurso de comer hot dogs de Nathan’s, volverá este 4 de julio a Coney Island tras su exclusión del año pasado, en un evento que lo pondrá cara a cara con el actual defensor del título, Patrick Bertoletti, junto a otros trece competidores. Chestnut, de 41 años y oriundo de Westfield, Indiana, buscará sumar su 17º Cinturón de Mostaza y recuperar el trono de una competencia que ha dominado durante casi dos décadas.

El evento, uno de los más emblemáticos del feriado estadounidense, se celebrará en su sede tradicional: el restaurante original de Nathan’s Famous en Brooklyn, Nueva York. El concurso forma parte del calendario patriótico nacional junto a los fuegos artificiales, las reuniones familiares y los desfiles, y será transmitido en vivo por ESPN2 a partir del mediodía (hora del Este). Según CBS News, la competencia femenina comenzará a las 11:00 a.m. ET, seguida por la masculina a las 12:30 p.m.

Chestnut no participó en la edición de 2024 debido a un veto impuesto por la organización Major League Eating (MLE), que sanciona el evento, luego de que el competidor firmara un contrato publicitario con la marca de alimentos vegetales Impossible Foods, competidora directa de Nathan’s. En un comunicado recogido por CBS News, MLE señaló: “Hemos trabajado con Joey bajo las mismas condiciones básicas de exclusividad durante casi veinte años. Sin embargo, parece que Joey y su equipo de representantes decidieron priorizar una nueva asociación con otra marca de hot dogs”.

Considerado una leyenda del certamen, Chestnut regresa tras su ausencia en la edición anterior. (REUTERS/Brendan McDermid)

El regreso de una leyenda tras la disputa con Impossible Foods

El conflicto entre Joey Chestnut y la organización alcanzó su punto máximo el verano pasado, cuando el competidor se enfrentó a su antiguo rival, el japonés Takeru Kobayashi, en un concurso alternativo transmitido por Netflix durante el Día del Trabajo. Aunque esa competencia siguió las mismas reglas que la de Nathan’s, no fue sancionada oficialmente por MLE, por lo que el récord de 83 hot dogs y panes consumidos en 10 minutos que estableció Chestnut allí no cuenta como oficial.

Ahora, luego de comprometerse a promocionar únicamente los productos de Nathan’s, Chestnut ha sido reintegrado. La organización permitió su regreso después de llegar a un acuerdo económico y mediático que le impide repetir colaboraciones con marcas rivales.

En la edición de 2025, deberá medirse con el defensor del título Patrick Bertoletti, un cocinero de Chicago de 40 años que mide 1.88 m y que el año pasado aprovechó la ausencia del campeón para coronarse por primera vez.

Patrick Bertoletti llega como campeón defensor tras imponerse en la edición anterior del certamen. (REUTERS/Jeenah Moon)

El desafío está servido: quince hombres y catorce mujeres compiten por el cinturón y el premio mayor

Además de Bertoletti, otros catorce competidores figuran en la lista oficial de MLE. Entre ellos están el australiano James Webb, el inglés Max Stanford, el brasileño Ricardo Corbucci y el checo Radim Dvořáček, lo que refuerza el carácter internacional del evento. También participan veteranos como Geoffrey Esper (Massachusetts), George Chiger (Pensilvania) y Gideon Oji (Georgia), con estaturas y complexiones diversas, desde los 1.68 m de Jerome Burns hasta los 2.05 m de Oji.

El ganador se llevará el Cinturón de Mostaza y un premio de 10.000 dólares. Según CBS Sports, Joey Chestnut es amplio favorito para triunfar, con una línea de apuesta de -2000, mientras que Bertoletti aparece con +1200 y +155 en la categoría de “ganador sin Chestnut”.

En la categoría femenina, la campeona vigente y récord mundial Miki Sudo intentará obtener su cuarto título consecutivo. Sudo, de 39 años y residente de Tampa, Florida, ha ganado 10 de las últimas 11 competencias desde 2015, con una pausa solo en 2021. Competirá contra figuras como Michelle “Cardboard Shell” Lesco, Katie Prettyman y Elizabeth “Glizzy Lizzy” Salgado.

Con diez victorias acumuladas desde 2015, Sudo es la máxima referente entre las competidoras del evento. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Los 10 minutos más largos del verano: reglas, técnicas y eliminación por descalificación

Las reglas de la competencia son simples, pero estrictas: cada concursante tiene 10 minutos para consumir la mayor cantidad posible de hot dogs y panes. No se permiten utensilios ni condimentos, pero sí bebidas no alcohólicas. El agua es el líquido más común, ya que se usa para ablandar el pan. No se puede sumergir por más de cinco segundos. Si un participante vomita, queda eliminado inmediatamente.

El conteo es validado por jueces oficiales y se requiere que tanto el pan como el hot dog hayan sido tragados para que cuente. En ese tiempo, Chestnut ha logrado devorar hasta 76 hot dogs en una edición oficial —en 2021—, marca que aún se mantiene como el récord avalado por MLE.

El certamen se celebra cada 4 de julio en la sede original de Nathan’s Famous, en Coney Island, Nueva York. (REUTERS/Kent J. Edwards)

Dónde y cómo ver la competencia completa este 4 de julio

La cobertura en vivo del evento será transmitida por ESPN2 a partir de las 12:00 p.m. ET, incluyendo un resumen de la competencia femenina. ESPN3 también ofrecerá una transmisión en línea desde las 10:45 a.m. ET, con tomas individuales de Sudo y Chestnut durante sus respectivas presentaciones.

Quienes no cuenten con cable podrán seguir el evento a través de la plataforma ESPN+ o mediante servicios de streaming como YouTube TV que incluyan ESPN. ESPN volverá a emitir el evento a las 5:00 p.m. ET, y ESPN2 hará retransmisiones a las 6:00 y 9:00 p.m. ET, según lo confirmado por CBS News.

Coney Island volverá a ser el epicentro del ritual anual en el que decenas de miles de personas presencian cómo los estómagos se convierten en campo de batalla. Este año, con Joey Chestnut de regreso, el duelo por la supremacía digestiva promete más que solo cifras escandalosas: es la revancha más esperada del verano.